Ut mot Bråthen: – Ikke spesielt imponert

Hoppsjef Clas Brede Bråthen går på dagen. Hopperen Halvor Egner Granerud tar et oppgjør med 55-åringens uttalelser.

Bråthen formidler avgangen i et intervju med VG.

– Jeg kan ikke stå inne for måten Alexander (Stöckl) har blitt behandlet på. Det er syltynn suppe. Det er ingenting der som jeg tolker som oppsigelsesgrunn, sier han.

55-åringen sendte fredag morgen en e-post til ledelsen i Norges Skiforbund hvor han ber om å bli fritatt fra arbeidsplikten.

Etter planen skulle Bråthen inn i ny jobb som daglig leder i et selskap som jobber med sikring av norske veier fra 1. mai.

– Jeg synes ikke hoppkomiteen skulle behandlet saken slik de har gjort. Det har fått alvorlige konsekvenser for livet til en familie. Livet til en lojal medarbeider. En gentleman, som Alex faktisk er. Jeg har aldri, noensinne, hørt ham si noe negativt om andre, sier Bråthen til avisen.

PREGET: Landslagstrener Alexander Stöckl. Foto: Erik Monrad -Hansen / TV 2

– Det er trist at han gjør dette. Det er litt overraskende, sier landslagstrener Alexander Stöckl til TV 2.

I februar ble det kjent at de norske hopperne hadde skrevet et brev med med krass kritikk av landslagstreneren og ønsket seg et nytt team.

Brevet skal, forstår TV 2, handle om mer enn bare Stöckl, det handler om beslutninger, oppførsel og forhold som er lenger tilbake i tid enn bare inneværende sesong.



Stöckl forteller til TV 2 at han setter pris på Bråthens støtte.

– Det er jeg takknemlig for. Det er en krevende situasjon vi står i alle sammen, sier østerrikeren, som fortiden ikke er med hopperne i verdenscupen etter konflikten med utøverne.

– Utover det kan jeg ikke kommentere mer. Jeg er fortsatt i dialog med skiforbundet om min sak, sier 50-åringen.

REAGERER: Hopperen Halvor Egner Granerud. Foto: Geir Olsen / NTB

Halvor Egner Granerud tok rollen som talsmann for å la Johann André Forfang få ro inn mot Raw Air-konkurransene i Holmenkollen i helgen. Granerud er ikke enig i Bråthens beskrivelse av utøvernes brev.

– Han får stå for de tingene han sier selv. Det er mye som tyder på at vi og Clas ikke har helt de samme meningene om dagen, sier Granerud til TV 2.

– I intervjuet med VG kaller han det et kupp og sier at dere har dolket deres leder i ryggen. Hva tenker du om slike utsagn?

– Jeg har ikke vært spesielt imponert over hvordan Clas har uttalt seg i media gjennom hele denne prosessen her.

– Hva tenker du på da?

– Det er gjennomgående. Jeg føler at han blåser opp ting og prater i store ord.

– Hva vil du si til Clas?

– Jeg vil takke ham for alt han har gjort. Han har gjort enormt mye for norsk og internasjonal hoppsport. Jeg gidder ikke glemme bort det bare fordi avslutningen blir litt surere enn man hadde håpet. Det er fortsatt en bauta i norsk hoppsport som går av. Jeg tror alle hadde ønsket at det hadde blitt finere, sier Granerud.



Clas Brede Bråthen har ikke svart på TV 2s henvendelse.

Hoppkomiteen svarer på kritikken fra Bråthen i en uttalelse:

– Hoppkomiteen og Norges Skiforbund ønsker ikke å gå i offentlig debatt med Clas Brede Bråthen verken rundt hans påstander eller betraktninger som vi ikke kjenner oss igjen i. Som kjent er arbeidsgiversiden i en konflikt bundet til taushetsplikt rundt personalsaker. Bråthen har de siste ukene vært invitert til flere møter med generalsekretær og Hoppkomite, noe han har valgt å avstå fra.

TV 2 vet at det har vekt sterke reaksjoner både i forbundet og deler av hoppmiljøet at Bråthen har tatt tydelig parti med Stöckl, og ikke utøverne, i den betente situasjonen rundt østerrikeren.