Usikkerhet før sesongen: – Ingen er trygge

FLUOR: Det er ikke mye som skal til for at utøvere blir disket på grunn av fluor. Smøresjefen til skiskytterne, Tobias Dahl Fenre, tror flere kan slite denne sesongen. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Forbudet mot fluor ble innført tilbake i 2020, men har så blitt utsatt i flere år da det har vært vanskelig å ettergå.

Men denne sesongen har forbudet trådt i kraft, og for to uker siden ble Ragnhild Mowinckel den første utøveren som ble disket for å ha fluor under skiene sine.

Nå tar skiskytterlandslaget grep for å unngå de samme feilene som ble gjort i Sölden.

– Vi har sett hva som skjedde med Mowinckel, og reagert etter det. Vi kommer til å være veldig nøye med å måle alt som skal ut fra smøretraileren, forteller smøresjef Tobias Dahl Fenre.

– Frykter det kan skje

Dermed har deres egen maskin for fluortesting blitt kjørt varm hele høsten.



– Vi bruker den hver dag, med flere hundre målinger. Alle ski som går ut blir målt før vi går ut på snø, slik at vi er sikre på at det vi driver med er rent, forteller Fenre.

RENSER: Smørerne til skiskytterlandslaget gjør alt de kan for å unngå fluor på skiene. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Han legger ikke skjul på at Mowinckel sin disk har vært en vekker.

– Vi frykter selvsagt at det kan skje i skiskyting også. I den situasjonen vi er i nå er det ingen som er trygge. Vi gjør det vi kan, men vi kan ikke garantere for noe som helst, sier han.

Også Karoline Knotten deler bekymringen.

– Det er noe vi har tenkt at kan skje, men jeg stoler på smørerne. De har skia og de har kontroll, sier hun. Likevel påpeker hun at ting utenfor det norske lagets kontroll kan bli avgjørende.

HÅP: Karoline Knotten håper å unngå fluor-problemer. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

– Det vi har diskutert er om det er mulig å plukke opp noe fra løypa. Om du står i sporet og så har noen har fluor foran deg, så er det noe med at den kan gni ut. Men sånne ting vil jeg ikke spekulere i, man håper bare at alle har sitt på det rene og at det går bra.

– Mange blir beroliget

Fluorforbudet gjelder for alle skirenn i Norge, fra verdenscup til lokale renn, samt renn i FIS-regi internasjonalt.

Sture Thoresen er førsteårs senior hos Team Midt-Norge. De har jobbet hardt for å rense alt av utstyr for å unngå diskvalifikasjoner.

– Å bli disket er det verste som kan skje, og det ønsker vi selvfølgelig ikke. Vi har vært flinke til å rense alle skiene våre, og smøreteamet vårt har kjøpt nytt utstyr. Vi har gjort det vi kan for å holde oss fluorfri, sier han.

FLUORFRI?: Sture Thoresen var en av utøverne som tok turen til Granåsen for å få sjekket om skiene hans var fluorfrie denne uken. Foto: Frank Lervik / TV 2

I Granåsen fikk de denne uken testet skiene sine for å sjekke om de oppfyller kravene til FIS. Blant utøverne som fikk testet skiene sine var det en del usikkerhet.

– Folk er spente på hva dette forbudet innebærer og hvor vanskelig det er å få gammelt utstyr rent. Heldigvis ser vi at de fleste kommer i mål når de får gjort en grundig jobb. Jeg tror mange blir beroliget av de svarene de får, sier Stein Olav Snesrud.

Han er ansatt som fluorfri-koordinator i skiforbundet, og har tidligere vært smøresjef for langrennslandslaget.



Forventer mer disk

Særlig spørsmål rundt forurenset utstyr er hyppige å få for koordinatoren. Det var nettopp forurenset utstyr som felte Mowinckel i Sölden.

– Huff tenkte jeg da, der var vi i gang. Jeg vet hvor godt alpint har jobbet og hvor seriøst de har forberedt seg, og det viser bare at feil kan skje. Det er utrolig kjedelig, men det viser at vi må ha hodet med oss.



– Tror du det blir flere slike disker?

– Det vil nærmest overraske meg om det ikke blir noen. Men jeg håper at det ikke blir noen. Det er fint å få en vekker, da får du en påminnelse om at her må man følge med, sier han.

TESTING: Stein Olav Snesrud sjekker fluorverdiene i et skipar. Foto: Frank Lervik / TV 2 Les mer MASKINEN: Dette er maskinen som skal analysere fluorverdiene i skisålene. Foto: Frank Lervik / TV 2 Les mer RASKT: I løpet av kort tid kommer verdiene opp på dataskjermen til Snesrud. Foto: Frank Lervik / TV 2 Les mer

Også Thoresen fikk seg en vekker da han så nyheten om Mowinckels disk.

– Da ble jeg litt nervøs. Jeg tenkte: «Er det litt bingo det greiene her?». Man blir nervøs av sånne ting, forteller han.

På landslagsnivå har smøretrailere og utstyr blitt renset, vasket og rengjort for å unngå fluor i utøvernes ski til vinteren.

Sålene på skiene som ble mest brukt forrige sesong har også blitt slip, for å få bort det som må bort.

Likevel er det ingen garantier for at alle fluorrester er borte.

– Nei, det kan jeg ikke garantere. Det er det som er utfordringen her, at vi kan finne fluor fra mange ulike kilder, så derfor jobber vi veldig aktivt med måleapparatet og kontrollerer oss selv hele veien, sier Fenre.