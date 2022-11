Usikker på sesongstarten

Johannes Høsflot Klæbo er ikke sikker på om skaden tillater at han stiller til start på Beitostølen neste helg.

Johannes Høsflot Klæbo har ikke bestemt seg for om han kommer til å gå renn under nasjonal åpning på Beitostølen neste helg, på grunn av skaden i låret. Foto: Terje Pedersen

Med bare en drøy uke igjen til nasjonal åpning på Beitostølen er Johannes Høsflot Klæbo fortsatt usikker på om han kommer til å stå på startstreken.

– Det er en slags murring der (i hamstringen) i enkelte perioder. Der vi per dags dato er lengst unna er i klassisk sprint. Det er der jeg er mest usikker, sier Klæbo på den siste dagen av skiløperens høydeopphold.

Klæbo avslutter høydeoppholdet som planlagt fredag Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

26-åringen har slitt med en skade i bakre lår over lengre tid. Nå har teamet tatt grep for å prøve og lindre skaden før sesongstarten.

Trønderen forteller at han trener mindre enn tidligere og behandles i tre til fire timer hver dag.

– Det tar lengre tid enn jeg hadde håpet på og trodd. Jeg er vel inne i den 17. uken med denne skaden. Nå har vi tatt en avgjørelse om å trene mindre i noen dager, sier Klæbo.

Skiesset er også usikker på hvordan det blir med tanke på verdenscupen. Helgen etter nasjonal åpning på Beitostølen møtes verdenseliten i Ruka. Heller ikke da er det ikke sikkert skiløperen fra Trondheim er på plass.

– Jeg blir overrasket dersom jeg vinner verdenscuprenn før jul, sier Klæbo fra hotellrommet i Livigno.

Langrennsløperen er i ferd med å avslutte et lengre høydeopphold i Italia, hvor han er sammen med blant annet morfar Kåre Høsflot.

– Planen er å se om et par rolige dager kommer til å gjøre at det blir bedre. Det er ikke bestemt at jeg skal ta det med ro i en måned. Jeg tror ikke det er løsningen. Jeg tror det er en tålmodighetsprøve, en tålmodighetsprøve jeg ikke har vært borti før, sier langrennsprofilen.

– Hvis det hadde vært en klassisk sprint i VM som ventet neste helg, og ikke nasjonal åpning, hadde du kunne gått da?

– Da hadde jeg ikke tatt fire rolige dager i forkant, i alle fall. Det er vanskelig å si. Heldigvis er jeg ikke der per dags dato. Hvis det hadde vært februar og situasjonen hadde vært den samme, så kunne jeg svart på det, men nå er jeg faktisk ikke sikker på hva jeg ville gjort, sier 26-åringen.

Per nå synes den meriterte løperen det er vanskelig å se lengre fram enn til neste dag, men han utelukker ikke at det blir en retur til høyden, dersom skaden forhindrer han fra å konkurrere i verdenscupen.