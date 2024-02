Usikker Klaveness før skjebnevalg

Uefa-president Aleksander Ceferins er i hardt vær i forkant av denne ukens kongress i Paris.

Nylig trakk Uefa-toppen Zvonimir Boban seg i protest mot det han mener er et president-forslag fra Ceferin, som tillater han en fjerde periode.

Lise Klaveness har inntil nå vært taus om hva Fotballforbundet tenker om forslaget til endringer av Uefas vedtekter, og om NFF skal stemme for eller mot.

Det svenske fotballforbundet har vært tydelige på at de vil stemme for. Ifølge DR har også Det danske fotballforbundet bestemt seg for å stemme ja.

Nylig var saken oppe på NFF-styrets bord.

– Vi diskuterte hvordan vi skal håndtere dette, og fikk et mandat til å vurdere det helt opp til kongressen, sier fotballpresidenten til TV 2.

Et politisk spørsmål

Klaveness understreker at det på ingen måte er snakk om å prøve og stoppe forslaget, «for det går gjennom uansett».

– Vi synes jo også at Ceferin har gjort en god jobb, det er masse som sikkert kunne vært bedre. Men han har gjort en god jobb for den europeiske modellen, under hans ledelse har kvinnefotballen tross alt hatt et løft, og Champion League-endringene har vært veldig gode.

FORNØYD MED CEFERIN: Uefa-president Aleksander Ceferin har gjort mye bra, sier Klaveness. Foto: MASSIMO PINCA

Hun legger til at kvinne-EM i England var veldig vellykket og hele diskusjonen rundt Super League.

– Så kan man si mye om det … Men han har stått på de små landenes side.



– Så det viktigste for det norske styret er at det er innenfor vår integritet å både stemme for og imot. Fordi det er uklare statutter, og de tekniske grunnene som er oppgitt for å gjøre endringene, de holder vann. Og da er det egentlig et politisk spørsmål, sier fotballpresidenten.

Utkastet til endringene i Uefa-vedtektene er presentert som en pakke, med mange ulike forslag.

– Noen er helt udramatiske, noen er bare tekniske, andre handler om kvinnerepresentasjon, komiteer, og noe om «presidential term limits», sier Klaveness.

TIL PARIS: Visepresident Ane Guro Skaare-Rekdal reiser med Klaveness. Foto: Truls Aagedal

Nå reiser hun og deler av staben til Paris for å påvirke Uefa-styret til å dele opp blokken av juridiske endringer.

– Vi vet at noen forbund jobber for det, så det er noe vi prøver å bidra til, sier Klaveness.

Totalt er det 36 sider med endringsforslag.

– Selv om det går gjennom uansett, er det noe med prinsippet av en blokk. Vi opplever at en blokk gir veldig ulike diskusjoner. Da får man heller ikke tatt de skikkelig i forkant.

Er usikre

Klaveness har fått spørsmål fra de fleste europeiske medier om hva hun og NFF mener om lovforslagene.

– For oss har det ikke vært et veldig stort poeng å si tydelig at «vi stemmer for, liksom». For det har veldig mange gjort. Det har de aller fleste gjort. Så kan det selvfølgelig koste oss litt å hele tiden sitte på gjerdet. Men vi er jo også usikre, sier fotballpresidenten til TV 2.

For Klaveness og NFF handler det om hvor de kan oppnå mest endring.

– Og hvordan vi kan jobbe for å få gode allianser – også frem til kongressen.

MANGE HENVENDELSER: Lise Klaveness er en av få fotballpresidenter som uttaler seg til media åpent. Foto: Elias Engevik / TV2

– Det andre er jo å prøve å forstå intensjonen bak den lovendringen, både for komiteene, aldersgrense og presidential term limits.

Klaveness sier at det er mange nasjoner som har uttrykt en bekymring for hva forslaget innebærer.

– Hvor er vi på vei, er det et en avdemokratisering? Det er det noen som er redd for, og Boban var jo det. Så det har vært en slik type diskusjon.

Saken handler ikke om man er «for eller mot Ceferin», for Klaveness.

– Vi har ikke prøvd å være «hard to get». Vi vet det går gjennom, de fleste vil stemme på dette.

– Så tror jeg det for Europa har blitt en slik «de som vil at Ceferin skal sitte lengre, er for, og de som ikke vil, er imot». Sånn sett har vi kanskje vært, jeg skal ikke si helt alene, men vi har i hvert fall ikke funnet så mange andre som har vært mest opptatt av styresett.