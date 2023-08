Urovekkende uttalelse – gjør eksperten nervøs

Det var i The ESPN Podcast at Horner uttalte seg om topplagets juniorstall, der norske Dennis Hauger hører til.

– Vi har mange førere i Formel 2 i år. Jeg tror det vil bli tynnet ut fremover, sa Horner.



RED BULL-BOSS: Christian Horner. Foto: Federico Basile/IPA / ipa-agency

I dag rommer Red Bulls juniorstall tolv førere i alle mesterskap.

Tøff andresesong

Hauger er den av førerne som har vært lengst i systemet.

20-åringen, som kjører for MP Motorsport, har heller ikke imponert i sin andre sesong som Formel 2-fører.

RED BULL-JUNIOR: Hauger har vært tilknyttet Red Bulls talentprogram siden han var 14 år. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Per dags dato ligger han på 9. plass i sammendraget med 82 poeng.

– Uttalelsen er i tråd med det vi har hørt av Helmut Marko (Red Bull-rådgiver, journ.anm) tidligere. De vurderer å kutte ned på antall juniorførere. Utover det kjenner vi ikke til detaljene; om de faktisk kommer til å kutte, og eventuelt hvem det går utover.



Det sier Viaplays mangeårige Formel 1-kommentator, Atle Gulbrandsen, til TV 2.

– Blir nervøs



– Jeg må innrømme at jeg synes det er vanskelig å vite hva de tenker. Jeg håper at Dennis får fortsette som Red Bull-junior. Jeg tror det er viktig, og vil gjøre veien til Formel 1 vesentlig enklere enn om man står utenfor, sier Gulbrandsen, og fortsetter:

– Når en slik uttalelse kommer, så blir man litt nervøs for framtiden. På en annen side vil jeg ikke si at en fører som Liam Lawson gjorde det så mye bedre enn Dennis Hauger i Formel 2. Men han fikk fornyet tillit, ble sendt til Japan og nevnes stadig som en potensiell Formel 1-fører. Dennis gjør det minst like bra som det Lawson gjorde.



Neste Formel 2-løp går av stabelen i nederlandske Zandvoort i slutten av august.