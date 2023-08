Uno-X-retur: – Kommer tilbake som en mann

Andreas Leknessund valgte å vende hjem til Norge og Uno-X. Tromsøværingen møter TV 2 før sykkel-VM, og forteller om hva som ligger bak karrierevalget.

– Det var et naturlig valg, og jeg tror ikke det er mange som er overrasket over det. Jeg ønsker å være en del av dette systemet. Det var et ganske enkelt valg, sier 24-åringen til TV 2.



Han forlot Uno-X i 2020, til fordel for WorldTour-laget DSM. Leknessund mener at både han og Uno-X har tatt store steg siden den gang.

– Det har skjedd veldig mye de tre siste årene: Nå kommer jeg tilbake til et annet lag enn det jeg forlot. Jeg mener jeg er en annen rytter nå enn da jeg var her sist. Jeg forlot det som en gutt, og kommer tilbake som en mann, sier han.

Leknessund dukket opp i Tour-sirkuset

Innrømmer interesse

Det var flere store lag som var ute etter 24-åringens signatur. Hovedpersonen selv legger ikke skjul på at det var flere interesserte.



– Jeg skal ikke gå for mye inn på andre tilbud. Selvfølgelig hadde jeg andre muligheter, men det er ikke vits i å åpne dører for å lukke dem igjen. Jeg har gått til det laget jeg har lyst til å sykle for, sier han om returen til Uno X.

Det nederlandske laget DSM befinner seg i divisjonen over Uno-X.



– Det er kanskje et steg ned på papiret, men når man ser hva Uno-X viste i Tour de France, så står de ikke tilbake for mange av World Tour-lagene, mener han.

Han legger ikke skjul på det blir godt å vende hjem.

– Her er kompiser, så dette er et lag jeg kommer til å trives i. Vi bor nærheten av hverandre og snakker samme språk.

Pessimistisk på egne vegne

Nå skal han representere Norge i sykkel-VM i Glasgow. Men har ikke stor tro på egne vinnersjanser.

– Det er mange som kan prestere, men jeg skal være så ærlig å si at det er ikke meg selv jeg legger de største forventningene til. Vi har andre det kan passe bedre til: Alex (Kristoff) kan være helt oppe der.

Kristoff er i utgangspunktet Norges kaptein på fellesstarten. Resten av laget består av Rasmus Fossum Tiller, Tobias Halland Johannessen, Andreas Leknessund og Jonas Abrahamsen.



