Uno-X må endre trøyedesign før Tour de France-debuten

Når Alexander Kristoff og co ruller ut av Bilbao i Spania til sin Tour de France-debut om mindre enn en måned, så er det ikke i det vante designet til eier Uno-X Mobility.



– Det handler kom at den opprinnelige drakten var for gul og dermed for lik ledertrøyen i Tour de France.

Dette forteller Magne Haugland, markedssjef i Uno-X, til TV 2 i, i forbindelse med at laget tirsdag lanserte sine trøyer til sommerens store happening.

VETERAN: Alexander Kristoff skal sykle sin første Tour de France for det norske profflaget Uno-X. Foto: Tuva Åserud

Fra gul til rød

Uno-X har syklet med det samme designet i de to siste sesongene, men det ble likevel ikke godkjent når de nå skal opp på den aller største scenen

– Vi ble pålagt denne endringen av det internasjonale sykkelforbundet (UCI). Det handler om at gul var en for stor del av drakten, og det respekterer vi. Den gule trøyen til Tour de France er ikonisk på så mange måter, forteller Haugland.

I juli blir derfor rød den dominerende fargen på Uno-X-trøyene.



– Dette sier en del om den gule trøyen og plaggets betydning i sykkelsporten. Uno-X har syklet en haug med ritt der det også er gul ledertrøye uten at det har vært noe problem å se forskjell, men det er også forståelig at arrangøren ønsker at den gule trøyen skal skille seg enda mer ut, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes - som håper det blir like enkelt som tidligere å gjenkjenne rytterne på det norsk-danske laget på helikopterbildene.

Tour-vinnerne i samme problemstilling

Dette er imidlertid ikke en ny problemstilling. Storlaget Jumbo-Visma - som til slutt vant den gule trøyen i 2022 med Jonas Vingegaard - får heller ikke sykle i sitt vante tekstil i treukersrittet.

– Vi er gul av natur, men vi er samtidig strålende fornøyd med hvordan den nye drakten ser ut. Til nå så har vi hatt en karakteristisk visuell profil, som har gjort oss lett gjenkjennbar. Det blir spennende å se om vi klarer å ivareta det med nytt design, sier Haugland.

NY LOGO: REMA 1000 får også synlighet på draktene til Uno-X under Tour de France. Foto: Connor Bryan/Wordup Projects

Markedssjefen i Uno-X er åpen om at de hadde ønsket kontinuitet på sitt opprinnelige design - ikke minst ut fra et bærekraftsperspektiv. Etter Tour de France er planen å gå tilbake til den vante trøyen.

Rema-Reitan med på laget

Tirsdag ble det også klart at Uno-X stiller med Rema 1000-logo på trøyene. Dette var en del av den opprinnelige planen, før det ble klart at designet måtte justeres. Begge disse selskapene er en del av Reitan Retail, der Ole Robert Reitan er CEO.

– Fordi sykkelsatsingen gir så stor eksponeringsverdi har Uno-X Mobility kuttet bort alle tradisjonelle markedsføringsbudsjetter. Touren er ett av verdens største idrettsarrangementer, og jeg tror det blir ekstra mange nordmenn og dansker som vil følge med i år, sier Reitan, som selv skal overvære flere av etappene i Spania og Frankrike i sommer.

– Når vi har en norsk-dansk sykkelsatsing er introduksjonen av R-logoen på drakten en fin måte å knytte sammen to av våre sterkeste merkevarer i disse landene. Jeg tror det dessuten bidrar til å bygge enda større intern stolthet. Jeg er i hvert fall veldig stolt over hva sykkellagene våre har fått til, sier han i en pressemelding.

Dette betyr imidlertid ikke at jakten på en ny sponsor som kan bidra til å styrke satsingen avsluttes.

– Det er helt naturlig at vi tar med oss egen «familie» på scenen for ett av verdens største idrettsarrangementer. Økonomisk så betyr det dette at vår eier har stor tro på det vi holder på med - REMA 1000 er en unik og stolt merkevare. Beløp utover dette kommenterer vi ikke. Laget søker fortsatt etter flere partnere til dette prosjektet. Med hardt arbeid og sterkere partnere er det mulig å bygge lag i skandinavisk verdensklasse med vår modell, sier Magne Haugland til TV 2.