Uno-X henter sportsdirektør fra verdens største sykkellag

Han har jobbet tett på noen av de største sykkelstjernene i verden, i laget som har vunnet den gule trøyen i Tour de France med Bradley Wiggins, Chris Froome og Egan Bernal.

Men etter ti år i INEOS, som tidligere gikk under navnet Team Sky, har Gabriel Rasch blitt lokket hjem til Norge.

Gabriel Rasch blir Uno-X sin nye sportsdirektør. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Etter det TV 2 erfarer skal Gabriel Rasch være enig med det norske profflaget Uno-X om å innlemmes i deres korps av sportsdirektører fra og med 2023.

– Det er ingen hemmelighet at vi ønsker å samle gode og erfarne krefter i sykkel-Norge og «Gabba» er åpenbart én av dem. Så får vi se hva vi får til, sier Uno-X-sjef Jens Haugland i en kommentar.

Blir sjefen til Kristoff

46-åringen fra Hole på Ringerike avsluttet sin karriere som sykkelrytter i Team Sky i 2014, før han fortsatte i det britiske laget som sportsdirektør. Siden det har han gått på en rullerende kontrakt i laget som skiftet navn til Ineos i 2020.

TV 2 var tirsdag i kontakt med Rasch, som ikke ønsker å kommentere opplysningene om at han nå gjenforenes med sin tidligere kollega Kurt Asle Arvesen, som har det sportslige ansvaret i Uno-X.

– «Gabba» sitter på en unik erfaring etter tiden i Sky/Ineos. Bare tenk på all suksessen de har og hvordan de har bidratt til sportens utvikling gjennom sitt fokus på detaljer, sier Mads Kaggestad, TV 2s sykkelekspert.

Uno-X-sjef Jens Haugland var høyt oppe etter Søren Wærenskjolds VM-gull og har - etter det TV 2 erfarer - mer å juble for.

Gabriel Rasch gjør dermed som Alexander Kristoff, og blir fra og med neste sesong med på det man håper skal bli et norsk sykkeleventyr - hvis det ikke allerede er det.

– Dumt!

Uno-X har et mål om å bli World Tour-lag og få delta i Tour de France. De har allerede markert seg med en rekke sterke resultater - og ble denne sesongen belønnet med å få kjøre både Flandern Rundt og Paris-Roubaix.



De kunne mandag juble for at en av deres ryttere, Søren Wærenskjold, syklet inn til gull på tempoen i U23-VM. Og Uno-X har allerede eksportert en rekke ryttere ut i den store proffverden, ikke minst Tobias Foss - som søndag kunne ikle seg regnbuetrøyen etter seniortempoen i Australia.

Gabriel Rasch og Alexander Kristoff blir begge en del av Uno-X fra 2023. Foto: Pa Photos / NTB

– Det som er dumt med at «Gabba» forlater Ineos er at det er bra for norsk sykkelsport å ha en person tett på et så stort lag med tanke på å spille inn norske ryttere og ritt. Det positive er at han har jobbet tett på sportens sterkeste prestasjonskultur blant de største talentene i sporten. Det gir han unik erfaring som kan stimulere satsingen i Uno-X ytterligere. «Gabba» får nok mer medbestemmelse og større hånd på rattet i Uno-X enn han får i Ineos, som også er utviklende for han som person. Derfor forstår jeg godt om det frister med en ny utfordring i et norsk lag i rivende utvikling, sier Kaggestad.