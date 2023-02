– Uno-X har lagt hodet på hoggestabben

– Det er nesten som om sommeren ikke kan komme fort nok, sier Paasche - som onsdag setter seg i kommentator-bua for første gang i 2023 for å formidle etapperittet Étoile de Bésseges sammen med Mads Kaggestad.

ENDELIG! Ventetiden er over for Mads Kaggestad og Christian Paasche, som onsdag kommenterer Etoile de Bésseges på TV 2 Sport 2 fra kl 1445. Her intervjues duoen av Magnus K. Aarre. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

På startstreken i dette franske femdagersrittet står Uno-X, som de gjorde i fjor - da de vant en etappe ved Tobias Halland Johannessen.

Dette er det første av i alt elleve herreritt som sendes på TV 2s plattformer før starten av Tour de France i Bilbao 1. juli (se sendeskjema lengre ned).

– Heldigvis er det masse gøy før den tid der Uno-X også er med. Men jeg føler at dette laget - som har fått mye fortjent skryt for offensiv kjøring - må vinne flere sykkelritt i år enn de gjorde i fjor. Nå har de hentet Alexander Kristoff og lagt hodet lagelig til for hugg, mener Paasche.

Disse landeveisrittene vises på TV 2s plattformer FEBRUAR: 1.-5. februar: Étoile de Bésseges MARS: 5.-12. mars: Paris-Nice 20.-26. mars: Catalonia Rundt APRIL: 2.april: Flandern rundt, kvinner 3.april: Flandern rundt, menn 8.april: Paris-Rouabix, kvinner 9.april: Paris-Roubaix, menn 16.april: Amstel Gold Race, kvinner og menn 19.april: La Fléche Wallonne, kvinner og menn 23.april: Liége-Bastogne-Liége, kvinner og menn MAI: 1.mai: Eschborn-Frankfurt 1.-7. mai: La Vuelta Feminina 26.-29.mai: Tour of Norway JUNI: 4.-11. juni: Criterium de Dauphiné JULI: 1.-23. juli: Tour de France, menn 23.-30. juli: Tour de France, kvinner AUGUST: 5.-13. august: VM, landevei 17.-20.august: Arctic Race 26.august-17.september: La Vuelta a Espana OKTOBER: 1.oktober: Paris-Tours

Sliter med kneskade

I løpet av 2022 innkasserte det norske profflaget seks etappeseire på den internasjonale sykkelscenen.

– Kristoff vil helt sikkert vinne noen ritt. Spørsmålet er om de andre tar steget opp. De kjører såpass mange sykkelritt i løpet av en sesong og jeg forventer flere seire med tanke på nivået på en del av disse rittene. Da snakker jeg ikke om Paris-Roubaix og Paris-Nice, der alle de store World Tour-lagene er med. Men de bør helt klart kunne vinne i ritt som Etoile de Bességes.

– Hva synes du om seiersfangsten til Uno-X i fjor?

– Jeg tror ikke de var så veldig fornøyd selv. De kan selvsagt se bak resultatene og finne trøst. Blant annet har de valgt en linje der de har fortsatt å gi tillit til ryttere som har vært med på dette prosjektet fra start av. Det er forsåvidt prisverdig, men nå har de blitt ett år eldre alle sammen - og det er såpass mye kvalitet i laget - at man kan forvente mer, svarer Paasche.

SKADET: Tobias Halland vant 4. etappe av Etoile de Bésseges i fjor og hadde håpet å toppe dette med en sammenlagtseier i år. Foto: SYLVAIN THOMAS

Tobias Halland Johannessen skulle syklet Bésseges i år også, men han sliter med et kne og har derfor utsatt sesongstarten. De må dermed stole på tvillingbror Anders og Fredrik Dversnes på de hardeste etappene og i sammendraget. I tillegg har de Rasmus Tiller og Kristoffer Halvorsen for de kuperte og flate etappene.

– Det blir veldig spennende å følge dette laget frem mot sommeren. Jeg tror og håper at dette vil bidra til at interessen for norsk sykkelsport løftes til gamle høyder igjen. Men det kommer ikke gratis. De er avhengig av å gjøre det bra og levere resultater. Det er en ekstrem konkurranse om å nå opp i mediebildet her hjemme, med alle mesterskapene på ski gjennom vinteren og alle de store stjernene vi har i de ulike sommeridrettene, påpeker Paasche.

Veteran blant debutanter

Første gang Alexander Kristoff dukker opp i TV 2-sendte ritt, er under Paris-Nice - som starter 5. mars. Mens Uno-X debuterer i «Rittet mot solen» har nysigneringen deltatt ni ganger tidligere. Han står imidlertid kun oppført med én seier.

Uno-X er imidlertid godt kjent med ukeslange ritt. I Catalonia Rundt - som vi sender fra 20.-26. mars - fikk laget på mange måter sitt store gjennombrudd på en av de største scenene i fjor. Tobias Halland Johannessen og Torstein Træen imponerte alle med en 7. og 9. plass i sammendraget.

SOLO: Sven Erik Bystrøm skal for første gang klare seg uten Alexander Kristoff, som har gått til Uno-X. Så langt har det gått veldig bra. Foto: Alessandro Volders

– Så må vi ikke glemme at vi har mange flere ryttere enn de som sykler i Uno-X. Sven Erik Bystrøm i Intermarche Wanty-Gobert blir spennende å følge. Han sykler for første gang uten sin mangeårige makker Kristoff, og har hatt en veldig god start på sesongen i Australia. Vi har en regjerende verdensmester på tempo i Tobias Foss. Han har gått på en del smeller som jeg håper han har lært av. Det er noe uforløst hos ham som jeg håper kommer til syne nå som han rapporteres om å ha skrotet fokuset på treukersritt. Det blir også spennende å se om Edvald Boasson-Hagen holder koken. Han har begynt sesongen bra med en tredjeplass i et løp i Spania. Nei, det er mange å følge med på og jeg gleder meg til å se hva de kan få til, sier Paasche.

Etter at Flandern Rundt og Paris-Roubaix har preget påskeuka, så tar Ardennesklassikerne (Liége-Bastogne-Liége, Amstel Gold Race, La Fléche Wallonne) over. 1. mai er det klart for Eschborn-Frankfurt, før Tour of Norway ønsker velkommen til en tempoetappe opp til Fløyen i Bergen 26. mai. Critérium de Dauphiné i starten av juni blir for mange lag - inkludert Uno-X - den siste store testen før Tour de France.

– Med billetten til Tour de France kommer en tre ukers eksamen med en avgjørende karakter på hvor godt de har lykkes. Karakteren får innvirkning på neste års invitasjon og en ny sjanse i verdens største etapperitt. Med årets wild-card-invitasjon deltar Uno-X på Tour de France-arrangørens nåde. En mengde lag banker på døra for en slik mulighet, og for Uno- X kan et dårlig ritt i år bety et nei til invitasjon i 2024. For å unngå avhengighet av invitasjon trenger laget en bedre plassering på rangeringslista til det internasjonale sykkelforbundet. Derfor er det alvor fra første tråkk når sesongen endelig er i gang. Alt av resultater bidrar til rankingpoeng som igjen kan sikre Uno-X en plass i Tour de France også i 2024, sier Mads Kaggestad.

Kristoff drømmer om VM-gull

To uker etter målgang i Paris er det klart for VM i Skottland. Vanligvis arrangeres dette mesterskapet i slutten av september, men nå har UCI gått for en variant der landeveisrittet for menn elite går av stabelen 6. august. Og tempoen for menn står på programmet fire dager senere.

– 2023 blir særlig hektisk for eliterytterne som under to uker etter Tour de France innfinner seg på startstreken av VM i landevei i Glasgow. Se opp for mesterskapsrytteren Alexander Kristoff. Er dette året hvor Kristoff kopierer Thor Hushovd og vinner landeveisrittet for herrer i VM?, spør Mads Kaggestad.

JUBILEUM: I midten av august er det klart for 10-årsjubileum for Arctic Race, som i fjor ble vunnet av Andreas Leknessund. Foto: Ole Martin Wold

17. august er sykkelsirkuset tilbake på norsk jord. Da er det klart for 10-årsjubileum for Arctic Race. 26. august starter Spania Rundt, før landeveissesongen på TV 2 avrundes med Paris-Tours 1. oktober.

Dette er noen av rytterne som Mads Kaggestad gleder seg til å følge denne sesongen:

– Wout Van Aert i Jumbo-Visma er for øyeblikket kanskje verdens beste syklist. Han kan vinne alt bortsett fra Frankrike, Italia og Spania rundt sammenlagt. Den belgiske sykkelstjernen har fantastiske resultater. 10 ganger har han vært topp-10 i Milano-San Remo, Flandern rundt, Paris- Roubaix og Liége-Bastogne-Liége. Han har vunnet ni etapper og grønn trøye i Tour de France. I 2020 vant han Milano- San Remo på overbevisende vis og dermed vant han den av de store en-dags rittene alle mener er vanskeligst å vinne. Neste bestilling på forventningsmenyen er Flandern rundt og Paris- Roubaix. Merittene og potensialet til å gå til topps gjør at Wout Van Aert har et enormt press på seg til å vinne mer. Akkurat disse to rittene er neste på lista fordi han har hva som skal til, og derfor vil alt annet enn å vinne vil bli husket som et tap. At hans erkerival Mathieu van der Poel har vunnet Flandern rundt gjør ikke saken bedre. Skal Van Aert huskes som en av de aller største i belgisk sykkelhistorie må han vinne Flandern rundt og Paris- Roubaix. Jonas Vinegaard fløy over fjellene i fjorårets Tour de France og leverte en overbevisende seier. Han stiller til start på første etappe i Bilbao som soleklar kaptein, men har alt å vinne på å gjenta seieren to år på rad. Rivalen med det største presset er Tadej Pogacar. 24 åringen som vant Touren sammenlagt i 2021 og i 2020 har en herlig avslappet stil, men er antakelig under mer press enn han gir uttrykk for. For Pogacar er det ikke nok å vinne etapper og bli nummer to, hans jobb er å vinne den gule trøya. I årets ritt stiller sloveneren sannsynligvis enda litt klokere taktisk etter å ha brukt for mye krefter i fjor. For Pogacar er det også et stort potensial i at laget holder seg skadefri og friske. I fjor fulgte bare tre UAE-lagkamerater Pogacar hele veien til Paris, forteller Kaggestad.