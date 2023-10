Uniteds tapte tiår

LENGE SIDEN GLANSDAGENE: Her tar Manchester United-manager Alex Ferguson farvel med fansen på Old Trafford 12. mai 2013. Siden har United slitt. Foto: PHIL NOBLE

Årene går unna! Det er allerede et decennium siden sjokknyheten om Sir Alex Fergusons avgang traff United-supporterne som et slag i solar plexus. Hva nå?

TV 2s fotball-kommentator Øyvind Alsaker. Foto: Pål S. Schaathun

Et tiår senere svirrer det samme spørsmålet i luften over Old Trafford. For all del, United har vunnet noen cup-titler her og der, men hver gang fansen tenker at klubben står foran en ny begynnelse, kommer nedturen. Så følger analysene, og konklusjonene kommer tett!

Som tidevannet ebber og flør begeistringen etter hver eneste fotballkamp. Seier gir optimistene vann på mølla, et nederlag får skeptikerne til å mobilisere. En uke er United på rett vei, den neste mangler klubben alt som behøves for å være best. Eksperter og supportere lanserer sine teorier om hva som er galt, og her spriker det voldsomt. Spillerstallen er for dårlig, lagmoralen det samme. Eierne er skyld i alt, United drives som en business – ikke som en fotballklubb. Kompetansen er for dårlig, det mangler en infrastruktur og organisasjon som kan fotball. Og – uunngåelig: Manageren er ikke den rette.

Den tyngste arven å bære

Det siste har Manchester United tatt tak i mer enn en gang. Moyes, van Gaal, Mourinho, Solskjær, Rangnick – en fargeglad bukett trenere med vidt forskjellige attributter, som alle har forsøkt og feilet. Og betalt prisen. Nå sitter nederlandske Erik ten Hag ved roret, eller bak rattet, om du vil. Er han mannen som kan løfte United tilbake til toppen av engelsk fotball – det eneste stedet denne klubben vil være komfortabel? Arven etter Fergusons utrolige epoke er kanskje den tyngste å bære i fotballverden i dag.

Dårlig nytt da at #TenHagout trendet etter nok en flause – hjemmetapet for Crystal Palace, et lag United slo veldig greit i ligacupen noen dager før. Det er en uke som oppsummerer de røde djevlene greit om dagen. Full kontroll tirsdag – ditto kollaps lørdag. Mot samme lag, men et lag som sparte noen av sine beste spillere i cupen, og som ble et litt bedre lag til ligamøtet. Godt nok lag til å slå United på Old Trafford.

UNDER PRESS: Erik ten Hags prestasjoner med United varierer stort. Foto: OLI SCARFF

Ten Hag ut virker som en håpløs idé!

Det er «tilbake til start»-kortet fansen gjerne drar i motgang, men ingenting tilsier at det er løsningen. Et drøyt år har han vært i jobben, og verken Arteta, Klopp eller Guardiola så ut som en million i starten. Selv var jeg skeptisk da nederlenderen ankom og kjørte videre med Ronaldo i elleveren. Da så han ut som en ny marionett i sjefsstolen, overstyrt av kommersielle interesser. Men etter 0-4 Brentford tok han grep. Han benket og – etter hvert – kvittet seg med Cristiano Ronaldo, og viste at han ikke ville gå på akkord med egne prinsipper i jobben med å gjenreise United.

Har vist at han kan få sving på United

Det signaliserte at han hadde den nødvendige autoriteten i møte med hierarkiet på Old Trafford. Som trener skapte han et Ajax-lag som begeistret og bergtok hele Europa – et lag som var en hårsbredd (og Lucas Moura-scoring) unna Champions League-finale i 2019. Riktignok er det stor forskjell på å lede flaggskipet i hjemlandet og en av verdens største klubber. Ajax var en meget veldrevet organisasjon helt til sportsdirektør Marc Overmars dro ned buksa og tok fram mobilen.

Likevel har ten Hag demonstrert at han kan få sving på United. Ligacuptrofé, FA-cupfinale og 3. plass i ligaen er en solid debutsesong.

Det store spørsmålet er hvorfor ingen manager i Manchester United, post Ferguson, klarer å bygge videre på midlertidig suksess.

I stedet for å ta det siste steget opp og etablere seg i tittelkampen, snubler dette laget gang etter gang og faller nedover på tabellen. Det tilsier at noe vesentlig mangler i denne veldige organisasjonen. Spillerlogistikken fungerer ikke. Det tar for lang tid å flytte på høyt gasjerte spillere som åpenbart har gjort sitt for klubben. Da er det nesten umulig å skape en homogen tropp – en forutsetning for å lykkes. Harry Maguire er et slående eksempel, strippet for både verdighet og kapteinsbind. Er ikke eneste farbare vei videre å la han gå?

Støyen rundt eierskapet er også ødeleggende. Felles for de beste er harmonien som råder mellom klubb og supportere – i United er det nærmest borgerkrig.

Fire tap på de første sju kampene i PL er historisk svakt, og avstanden opp til City og topp fire er urovekkende allerede. Prestasjonene har til overmål vært enda verre enn resultatene. Skader kan forklare en del, men Uniteds spillerstall er altså verdens dyreste, og når et B-preget Brighton leker seg til 3-1 seier på Old Trafford, er det ikke rart at knivene slipes.

Hvor skal en begynne?

Poengfangst er naturligvis det første å gå etter når en ny sjef tar over en storklubb. Der leverte Ten Hag i sin første sesong. Når motgangen kommer, ser omgivelsene på hvordan spillerne utvikler seg under den nye lederen.

Marcus Rashford (som blomstret og scoret det første målet under Solskjær) leverte sin beste sesong etter horrible 21/22. Nå står han med ett mål, og minner faretruende om spilleren vi venter på – som scoret hat trick i sin PL-debut mot Arsenal under Louis van Gaal – og som fremdeles ser ut som Uniteds farligste angriper. Men som ikke treffer mål. Verdt å merke seg er at trenden går tilbake til februar måned. Og er i takt med historien om Rashford; det svinger voldsomt.

FORMSVIKT: Marcus Rashford. Foto: Richard Sellers

Casemiro: Enorm i Ten Hags første sesong, nå scorer han oftere enn vi er vant til, men det gjør motstanderne også. Tung, treg og ikke i stand til å hindre at lag løper gjennom denne United-utgaven altfor enkelt.

TUNG OG TREG: Casemiro. Foto: OLI SCARFF

Rasmus Højlund: Lovende, energisk og åpenbart et talent. Likevel; han er 20 år og skal ha ansvaret for å score målene for en gigantisk klubb som Manchester United. Burde ikke Harry Kane eller Victor Osimhen ledet angrepet i en sånn klubb?

TALENT: Rasmus Højlund. Foto: OLI SCARFF

André Onana: Hva skal en si? God med beina, men en redningsprosent som får United-fansen til å lengte etter David de Geas beinparader.

USTABIL: André Onana. Foto: OLI SCARFF

Prosjektet er skjørt

Det drar for langt å gå igjennom hele United-stallen, men ingenting av det som nå skjer i klubben gir følelsen av en klubb som kan ta opp konkurransen med de beste. Det er også verdt å merke seg at ten Hag henter «egne» spillere, folk han har jobbet med før og stoler på. Det er til å forstå med den ryddejobben han skal gjøre, men det gjør ham også sårbar for kritikk. Malacia, Martinez, Onana, Antony, Amrabat. Er de gode nok? Hvordan vil en ny United-manager vurdere dem hvis ten Hag mislykkes og må forlate Old Trafford?

Manchester United ønsker å yppe seg mot de beste, og de klarer det i perioder, men aldri over tid. Solskjær vant 3 ganger på én sesong mot Pep og City, og hadde en ubeseiret rekke på bortebane som var ganske unik. Ten Hags lag ble umulig å slå på Old Trafford helt til de tapte to på rad nå mot Brighton og Palace. Knapt en borteseier mot et av topplagene trekker ned, og summen blir unektelig denne: United slår de dårligste lagene, men taper for ofte mot de gode.

Den iskalde konklusjonen må bli: Manchester United er et OK lag. Verken mer eller mindre. De kommer sikkert til å slå Galatasaray og hjemmekamp mot Brentford etterfulgt av Sheffield United borte og FC København hjemme, bør gi et godt utgangspunkt for Manchester-derby i slutten av måneden. Men ingen tenker at United er et lag som kan slåss om PL-tittelen. Selv i et år der noen av de argeste rivalene i PL går gjennom et solid skifte, virker det ikke som om ten Hags lag evner å ta opp kampen. De ser lovende ut i 25 minutter, hjelpeløse de neste 20. Strutter av selvtillit en lørdag, blir ydmyket og rundspilt den neste.

Ten Hags prosjekt er skjørt, og han er nødt til å levere resultater samtidig som han venter på skadde spillere og håndterer utenomsportslige problemer. Det vil kjøpe ham tid, og akkurat nå ser det ut som om også denne United-manageren kommer til å trenge mye av det for å gjenreise giganten.