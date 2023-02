Uniteds slo ut Barca: – Klubben er transformert

Manchester United 2-1 Barcelona (4-3 sammenlagt)

Etter 2-2 i første kamp på Camp Nou skulle gigantoppgjøret på Old Trafford avgjøre hvilken av storklubbene som fikk plass i Europa Leagues åttedelsfinale.

Robert Lewandowski sendte Barcelona foran, men dette var Manchester Uniteds kveld på Drømmenes Teater.

Fred fikset utligningen like etter pause, før det skulle bli mer sambastemning på Old Trafford.

Antony har ikke fått alt til å stemme siden milliardovergangen fra Ajax i sommer. Etter scoringer i sine tre første kamper for United har skader og sviktende form preget 22-åringens sesong.

Men mot Barcelona kom et etterlengtet drømmeøyeblikk for brasilianeren. Vingen satte bredsiden til tjue minutter før slutt og ble matchvinner for de røde.

Manchester United er dermed videre til Europa Leagues åttedelsfinale. Barcelona er ute.

– For en utrolig jobb Erik ten Hag gjør. Klubben er transformert. Ekstremt imponerende, sier Gary Lineker på Twitter etter Uniteds seier.

ØYEBLIKKET: Her avgjør Antony storkampen mellom Manchester United og Barcelona.

Fernandes på godt og vondt

Katalanerne tok initiativet, og det etter en feil av Bruno Fernandes. Playmakeren felte Alejandro Baldé i egen boks. Straffespark til Barcelona, som Robert Lewandowski satte i mål til 1-0 for gjestene.

– Det er idiotisk å dra ned en mann i straffefeltet i en situasjon når Alejandro Baldé er på vei vekk fra mål, sier Manchester United-legenden Peter Schmeichel på BBC 5 Live.

– Nå har han gitt bort et straffespark, og han skylder laget en.

FELLINGEN: Bruno Fernandes ga vekk et straffespark da han felte Alejandro Baldé. Foto: Dave Thompson Les mer MÅL: David de Gea fikk en hånd på Robert Lewandowskis straffe, men polakkens avslutning endte i nettet. Foto: OLI SCARFF Les mer JUBEL: Dermed kunne Barcelona feire 1-0-ledelse på Old Trafford. Foto: CARL RECINE Les mer

Og rett etter pause skulle portugiseren gjøre opp for seg. Fernandes serverte Fred som fra kanten av sekstenmeteren satte inn utligningsmålet.

UTLIGNET: Fred scoret utgligningsmålet for Manchester United. Foto: Dave Thompson

Mer brasiliansk show ble det da Antony avsluttet et lekkert United-angrep etter 73 minutter. Skuddet fra kanten av boksen gikk i lengste hjørne bak Marc-André ter Stegen.

Robert Lewandowski var nære å utligne på overtid, men Raphael Varane reddet en avslutning på streken. Dermed vant de røde 2-1 i egen storstue.