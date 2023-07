– United tilbake i Kane-kampen på mulig tvangssalg

ØNSKET: Manchester United er igjen på banen for å sikre seg Harry Kane. Foto: OLI SCARFF

Manchester United er igjen på banen for å sikre seg Harry Kane, mens Bayern München fortsatt ikke har gitt opp håpet. Her er mandagens fotballrykter!

Tottenham-sjef Daniel Levy skal ha fått beskjed om selge Harry Kane hvis klubben ikke klarer å overtale spissen til å signere en ny kontrakt, melder The Telegraph.

Manchester United skal være tilbake på banen for å sikre seg den engelske spissen etter nyheten fra Tottenham, ifølge Mirror.

Bayern München har allerede fått avvist to bud på Kane og forbereder et tredje, skriver DailyMail.

Den tyske klubben skal være villig til å tilby engelskmannen en langtidskontrakt på fire år, ifølge Bild.

Chelsea har kommet med bud på Crystal Palace-spiller Michael Olise (21). Ifølge RMC Sport skal den franske vingen allerede ha en prinsippavtale med klubben.

Også Manchester City skal være interessert i å få tak i 21-åringen før den kommende sesongen. Den franske spissen skal ha en frigjøringsklausul på 35 millioner pund, som tilsvarer rundt 454 millioner kroner. Det skriver overgangsguruen Frabrizio Romano.

Elfenbenskysten spiss Wilfried Zaha vil slutte seg til de tyrkiske mesterne Galatasaray på en gratis overgang etter a ha forlatt Crystal Palace, skriver The Guardian.



NÆR OVERGANG: Rasmus Winther Hojlund kan være på vei til England og Manchester United. Foto: Spada

Den danske spissen Rasmus Hojlund ønsker å fullføre en overgang fra Atalanta til Manchester United innen slutten av måneden, melder Teamtalk.

Avisen skriver også at Chelsea skal ha gjenåpnet samtaler med Saudi Pro League om å selge Marokko-vingen Hakim Ziyech.

London-klubben begynner også å gå tom for tålmodighet med Romelu Lukaku, ettersom den belgiske spissen ikke er villig til å flytte til Saudi-Arabia, men ønsker å gå til en europeisk klubb, melder Gazzetta dello Sport.

Ifølge den italienske avisen skal Callum Hudson-Odoi være nær ved å gjenforenes med tidligere Chelsea-sjef Maurizio Sarri i Lazio.

Også Fulham prøver å sikre seg Hudson-Odoi, skriver Nicolo Schira på Twitter.

Manager Marco Silva skal ha avvist et bud fra den saudiarabiske klubben Al-Ahli og forplikter seg til Fulham, melder Telegraf.



Den engelske klubben er villig til å betale sju millioner pund, rundt 90 millioner kroner, for Demarai Gray, ifølge The Sun.

Klubben skal også ha avvist et bud på rundt 50 millioner pund, som tilsvarer 649 millioner kroner, fra West Ham for den portugisiske midtbanespilleren João Palhinha, skriver 90 min.

West Ham har troen på at de vil sikre seg midtbanespiller Edson Alvaraz fra Ajax denne sommeren, med en prislapp på opptil 40 millioner pund, rundt 519 millioner kroner, melder Football Insider.

Ifølge Express skal det være usikkerhet rundt Fabinhos flytting fra Liverpool til Al-Ittihad. Det skal skyldes at brasilianeren ikke har fått klarhet i om han kan ta med seg sine to bulldoggene inn i landet.

USIKKER: Fabinhos overgang til Al-Ittihad kan være usikker, ettersom brasilianeren ønsker å få en klarhet i om han kan ha med bulldoggene inn i landet. Foto: Paul Ellis

Al-Hilal skal være villig til å by 200 millioner euro, som er rundt 2.2 millioner kroner, for Paris Saint Germain-spissen Kylian Mbappé.

Toårskontrakten skal være verdt 200 millioner euro i året, med en mulig frigjøringsklausul etter ett år, som kun er reservert for Real Madrid, rapporterer Tancredi Palmeri.

Den spanske avisen Marca melder at Atlético Madrid har vært i kontakt med Paris Saint Germani om å signere den italienske midtbanespilleren Marco Verratti.

Også Liverpool skal være interessert i å sikre seg 30-åringen.

Avisen skriver også at Tottenhams Pierre-Emile Højbjerg skal være et av Atleticos alternativer.

Midtbanespilleren Alex Oxlade-Chamberlain skal være ønsket av klubber i Saudi-Arabia, i tillegg skal Besiktas og Brentford ha vist interesse, etter at han forlot Liverpool, ifølge Mirror.



Foot Mercatos melder at Ousmane Dembélé skal ha takket nei til en femårsavtale verdt 35 millioner pund, som tilsvarer rundt 453 millioner kroner, per sesong fra Al-Nassr for å bli værende i Barcelona.

Dembélé har ett år igjen av kontrakten i den spanske klubben.