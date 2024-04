United-stjernen totalslaktes med brutal påstand

FERDIG? Det spekuleres på om midtbanestjernen er over toppen. Foto: Dave Thompson / AP / NTB

Bournemouth-Manchester United 2-2

«Den eneste fordelen ved å ha ham på laget er at det er til fordel for Kobbie Mainoo. Svak nok en gang. Hvor dårlig må egentlig Sofyan Amrabat være som ikke får en sjanse?».

Det er den nådeløse dommen i Manchester Evening News, som gir Casemiro firer på spillerbørsen etter nedturen mot Bournemouth.

32-åringen storspilte etter å ha blitt hentet fra Real Madrid før forrige sesong.

SLITER: Casemiro får gjennomgå i England. Foto: Dylan Martinez / Reuters / NTB

Brutale ord

Denne sesongen har det ikke gått på skinner, verken for ham eller Manchester United.

Jamie Redknapp, tidligere Liverpool-spiller og nå ekspert hos Sky Sports, er rystet av Casemiro.

– Jeg har sett ham spille i mange år og han er en av favorittspillerne mine. Jeg elsker å se ham spille. Men akkurat nå ser det ut som han spiller i Soccer Aid, sier Redknapp hos kanalen, gjengitt blant andre av Goal.

KRITISK: Jamie Redknapp, som ekspert for Sky Sports. Foto: Bradley Collyer

Soccer Aid er en årlig veldedighetskamp hvor tidligere fotballspillere og kjendiser er med.

I år står blant andre komiker Paddy McGuinness, skuespiller Erin Doherty og løpelegenden Mo Farah på spillerlisten.

Redknapp (50) har selv vært med.

– Han (Casemiro) ser ut som han spiller i et tempo hvor det er litt artig og kjendiser kommer på banen. Nei, dette er Premier League, sukker han.

Reagerer: – Skrekkelig

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller føler seg ikke sikker på at Casemiro kommer tilbake på sitt beste.

– Tidligere i sesongen så det ut som han var et langt stykke unna toppnivå. Jeg tenkte at det kom til å komme etter hvert, for han har hatt en tendens i karrieren til å svinge litt, men skru til når det gjelder, sier Stamsø-Møller.

– Siden han begynte å spille fast for Real Madrid, har han aldri vært på det lave nivået som han er nå over tid. Det er skrekkelig svakt til ham å være. Til tider har han vært den beste i sin posisjon i verden, men det ser ut som han er over toppen. Det kan godt være han kommer tilbake, men han er langt unna nå, konstaterer TV 2s fotballekspert.

Manchester United har kun vunnet én av de sju siste kampene i Premier League.

De røde djevlene har ti poeng opp til Tottenham og Aston Villa på femte- og fjerdeplass.

