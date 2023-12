United-oppkjøpet: Tror det blir slutt på dette

På julaften kom bekreftelsen om endringer på eiersiden i Manchester United.

Den engelske milliardæren Sir Jim Ratcliffe (71) har, med sitt selskap Ineos, kjøpt 25 prosent av klubben.

Dette er Jim Ratcliffe Født: 18. oktober 1952

Fødested: Failsworth i Greater Manchester

Yrke: Kjemiker

Formue: Ifølge Sunday Times Rich List 2023 er Jim Ratcliffe den nest rikeste briten, med en nettoverdi på 29.688 milliarder pund

Grunnla Ineos Group Limited i 1998, et multinasjonalt selskap innen kjemikalier, olje og gass

Kjøpte seg inn i FC Lausanne-Sport i 2017 og OGC Nice i 2019

Kjøpte sykkellaget Team Sky i 2019 og gjorde det om til Team INEOS, nå Ineos Grenadiers

Han tar kontroll over sportslig avdeling.

Den er blitt kraftig kritisert i takt med at resultatene er uteblitt for de røde djevlene. Nå går diskusjonen om hvilke grep Ratcliffe og co. må ta.

I britiske medier pekes det på flust av problemer.

Der skrives det om hvordan taket på Old Trafford lekker, at treningsfasilitene skal være umoderne og at strategien for eksempel på overgangsmarkedet har sviktet.

– Hvorfor?

Matt Dickinson i The Times setter flere av klubbens gigakjøp under lupen.

«Manchester Uniteds utlegg trenger nye øyne. Hvorfor har Jadon Sanchos karriere stupt? Hvilken rolle var forespeilet for Mason Mount? Hvorfor steg plutselig summen for Rasmus Højlund opp til 72 millioner pund?», skriver han.

BRÅK: Jadon Sancho ble hentet for nærmere én milliard kroner sommeren 2021. Nå er han helt ute i kulden etter en offentlig konflikt med manager Erik ten Hag. Foto: Liam McBurney

Norske Tor-Kristian Karlsen, som tidligere har jobbet i en storklubb som Monaco, mener at United burde få på plass en sportsdirektør.

Han peker også på overgangsstrategien i en lengre spalte i ESPN.

– Først må United slutte å overbetale for spillere på overgangsmarkedet. Hvis deres fremste overgangsmål blir for dyre, burde de gå videre til de neste eller stole på akademiet, skriver han.

Skal ha vært gnisninger

Nordmannen bemerker at klubben allerede har en såkalt «fotballdirektør», John Murtough. Han jobber med klubbens overganger.

Klubbdirektør Richard Arnold har nylig forlatt klubben. Skal man tro The Guardian, er det usikkerhet knyttet til Murtoughs posisjon fremover.

– Enkelte på innsiden av klubben tror at Murtough enten vil bli sideforskyvet eller følge Arnold ut utgangsdørene, skriver avisens Jamie Jackson i en analyse.

KRITISERT: Manchester Uniteds ledelse har vært utskjelt de siste årene. Richard Arnold (til venstre) har forlatt sin post, mens John Murtough (i midten) sin posisjon angivelig diskuteres. Foto: Martin Rickett

Ifølge ham kan et signal ha kommet da Ratcliffe hadde et møte med klubben i mars. Milliardæren skal ha stilt spørsmål ved en signering Murtough var med på å lande:

Da Casemiro som 30-åring ble gitt en fireårskontrakt med skyhøy lønn sommeren 2022.

Murtough skal ha vært til stede, og ikke nødvendigvis blitt veldig imponert.

– Spesielt siden Nice, den franske klubben som eies av Ratcliffe, hentet Aaron Ramsey, Kasper Schmeichel og Ross Barkley som noen av ni signeringer den samme sommeren, skriver Jackson i The Guardian.

Alle tre ble hentet på ettårskontrakter, hadde kanskje sine beste år bak seg og forlot Nice tidligere i år.

BOM: Den tidligere Arsenal-stjernen Aaron Ramsey (32) fikk det ikke til i Nice. Foto: Aurelien Morissard / AP / NTB

Sesongen endte på en svært skuffende niendeplass. Ifølge Luke Entwistle, ekspert på fransk fotball, ledet den sportslige svikten til en endring i måten Ratcliffe og co. styrte klubben på. Et grep var for eksempel å ansette en fransk sportsdirektør.

– Nå begynner de å høste fruktene av det, sier Entwistle til Manchester Evening News.

Nice ligger på andreplass i ligaen, kun bak styrtrike PSG.

NICE-EIER: Sir Jim Ratcliffe har investert store penger i sport tidligere, og eier blant annet den franske toppklubben Nice. Foto: Eric Gaillard / Reuters / NTB

– Tror de går vekk fra det

Bjarte Valen, som jobber i Manchester Uniteds norske supporterklubb, har fulgt eiersituasjonen i favorittklubben gjennom en årrekke.

Han påpeker at Ratcliffe ikke kan fikse alle problemene umiddelbart.

Samtidig tror han at fansen vil få se en mer tydelig strategi, for eksempel på overgangsmarkedet.

– Det kan godt hende at en Ineos-styrt sportsledelse kommer til å bomme på spillerkjøp. Det gjorde Ferguson òg.

– Men United har betalt enorme lønninger til spillere som er passert 30 år. Casemiro er blitt brukt som eksempel. I tillegg har du Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo og Édinson Cavani. De er alle gode spisser, men kom til United fem år for sent på skyhøye lønninger. Den type investeringer tror jeg de vil gå vekk fra, spekulerer Valen.

VETERANER: Cristiano Ronaldo var 36 år da han ble hentet tilbake til Manchester United. Édinson Cavani (til høyre) var 33 år. Foto: Marco Bertorello / AFP / NTB

Han ser for seg at Ratcliffe ønsker seg et team med få kokker, basert på det milliardæren har gjort de andre gangene han har investert i sport.

– Jeg tror at det er betydelige endringer på gang i måten United er organisert på.

– Hvis du ser på mange av selskapene til Ratcliffe, liker han å ha små enheter som er raske til å ta beslutninger, og det er akkurat det United ikke har vært. Det har vært et supperåd fra manager, til sportsdirektør, til Tampa Bay, der de spør Glazer-familien om «de kan kjøpe han her». Og så tar det lang tid før de får svar, forklarer Valen.

UNITED-SUPPORTER: Bjarte Valen er overbevist om at Ratcliffes investering er positiv for Manchester United, men advarer mot at det kan ta tid før man ser endringen i praksis. Foto: Kristin Grønning / TV 2

United-supporteren maner til tålmodighet med Ratcliffe.

– Et ørlite skår i gleden er at han ikke har kjøpt hele posten til Glazer-familien, og ikke bare en 25 prosent andel. Men det er en bedre avtale enn ingenting. Det er klinkende klart, sier Valen – som er overbevist om at dette er en positiv avtale for Manchester United.