– United nær milliardbud på danske Højlund

UNITED: Atalanta-spiller Rasmus Winther Højlund kan snart være klar for Manchester United. Foto: Spada

Manchester United er nær ved å legge inn bud på Rasmus Højlund, mens PSG er villig til å godta kravet fra Tottenham for Harry Kane. Her er tirsdagens fotballrykter.

Ifølge Daily Mail skal Manchester United være klare til å legge inn bud på Atalanta spilleren Rasmus Højlund.

Klubben skal være villig til å betale 60 millioner pund for dansken, cirka 772 millioner kroner. Den italienske klubben ønsker 86,5 millioner pund, som tilsvarer rundt 1,1 milliarder norske kroner, for 20-åringen, melder The Times.

United er ifølge Mirror, også interessert i både Eintracht Frankfurt-spiller Randal Kolo Muani og Ten Hag skal ha Ajax-spiller Mohammed Kudus på ønskelisten. Han er også linket til Chelsea.

Inter skal ha gitt Aston Villa et bud på 15 millioner euro, som tilsvarer rundt 166 millioner norske kroner, for keeperen Emiliano Martínez, skriver TyC Sports Argentina.

Ifølge The Guardian skal Chelseas forsøk på å signere midtbanespilleren Moisés Caicedo fra Brighton, ha stoppet. Det skal skyldes at Seagulls har krav om at Levi Colwill skal inkluderes i avtalen.

Jordan Henderson har takket for seg i Liverpool-drakten og har sagt farvel til sine lagkamerater og støtteapparat i klubben. før den mye omtalte overgangen til Al-Ettifaq er fullført, melder Daily Mail.

Den saudiarabiske klubben Al Hilal er nær ved å inngå avtale med Fulham om serbiske Aleksandar Mitrovic, rapporterer 90 min.

Standard skriver at Tottenham og West Ham er i førersetet om å signere den engelske midtbanespilleren Conor Gallagher, fra Chelsea.

Spurs og Nottingham Forest skal begge ha vært i kontakt med Juventus for å vise sin interesse for forsvarsspilleren Andrea Cambiaso, rapporterer Tuttosport.

Hvis Kylian Mbappé reiser til Saudi-Arabia vil Paris Saint Germani møte Tottenhams krav på 100 millioner pund, for Harry Kane, melder Independent.

Manchester Uniteds manager, Erik ten Hag, er interessert i å forsterke målvaktsmulighetene med å signere tyrkiske Altay Bayindir fra Fenerbahces, skriver Goal.