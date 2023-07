– United får kamp om midtbanestjerne

Tottenham-spiss Harry Kane ønsker ikke å signere for PSG denne sommeren. 29-åringen skal være åpen for en overgang til Bayern München, men vil avslå ethvert forsøk fra de franske mesterne, ifølge Telegraph.

Tottenham ser på sin side etter andre spissalternativer som kan erstatte storscoreren. London-klubben kan gjøre et forsøk i å signere Ivan Toney (27) fra Brentford, til tross for at han er utestengt fra fotball fram til januar grunnet brudd på bettingregler.

London-rival, Chelsea, jakter på sin side Brighton-juvelen Moisés Caicedo (21). Ifølge Standard skal Chelsea denne uken levere et forbedret bud opp mot 70 millioner pund for midtbanespilleren.

West Ham har entret kampen om Bayern München og Tyskland-midtbanespiller Leon Goretzkas (28) signatur. Manchester United ser også på muligheten til å hente 28-åringen. Det skriver Sky Germany.

Birger Meling kan forlate franske Rennes denne sommeren. Den norske landslagsspilleren er ifølge danske B.T på listen til FC København.

PSG-president Nasser al-Khelaifi vil møte Kylian Mbappé (24) ansikt til ansikt for første gang siden superstjernen sendte et brev til klubben er han fortalte at han ikke ønsket å forlenge avtalen hans med PSG. Kontrakten hans går ut sommeren 2024.

Manchester City-stjerne Riyad Mahrez nærmer seg en overgang til saudiarabisk fotball. Det er Al Ahli som er klubben det er snakk om, og Manchester City mottar en sum på rundt 30 millioner pund. Det melder The Athletic.

Én som imidlertid ikke forlater Premier League til fordel for Saudi Pro League, er Manchester United-stjernen Bruno Fernandes. Fabrizio Romano skriver på Twitter at portugiseren har avslått flere enn to tilbud fra Saudi-Arabia for én måned siden.

Flere gode nyheter for Manchester United-fansen. Marcus Rashford (25) skal ifølge The Times signere en ny avtale med klubben, som strekker seg ut 2028. Lønnen skal ligge på 325 000 pund i uken.

Ifølge Corriere dello Sport har Newcastle lagt inn et bud på Khvicha Kvaratskhelia (22) på rundt 1,1 milliard kroner.