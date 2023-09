United: – Antony tar en pause etter anklagene

– Jeg har blitt enig med Manchester United om å ta en pause fra laget mens jeg håndterer påstandene mot meg. Dette var en gjensidig avgjørelse for å unngå distraksjoner for lagkameratene og unødvendige kontroverser for klubben, sier Antony i en uttalelse gjengitt av The Athletic.



Manchester United bekrefter det samme i en pressemelding søndag.

– Vi har blitt enige med Antony om at han vil utsette sin retur på uvisst tidspunkt mens han håndterer påstandene, skriver klubben.



United skriver videre at de som klubb fordømmer voldshandlinger og overgrep.

– Vi ser viktigheten av å beskytte alle som er involvert i denne situasjonen og erkjenner virkningen disse påstandene har på overlevende etter overgrep, skriver klubben.



I juni anklaget Antonys ekskjæreste ham for vold. United-spilleren ble nylig sendt hjem fra landslagssamling med Brasil da voldsanklagene blusset opp igjen.

Tidligere i uken nektet Antony for skyld i voldsanklagene mot ham. Det samme gjør han i søndagens uttalelse.

– Jeg ønsker å gjenta min uskyld for de tingene jeg har blitt anklaget for og jeg vil samarbeide fullt og helt med politiet for å hjelpe dem å komme frem til sannheten. Jeg ser frem til å komme tilbake og spille så snart som mulig, sier Antony.