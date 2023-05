Ukrainer nektet å takke belaruser for kampen

Den ukrainske tennisspilleren Marta Kostjuk ville ikke gi belaruseren Aryna Sabalenka et håndtrykk etter at hun røk ut av Rolands-Garros søndag.

Årsaken kommer av at Belarus er alliert med Russland og støtter krigen i Ukraina. Kostjuk har gjentatte ganger kritisert tennismyndighetene for å ha sett med for milde øyne på spillere fra de to landene.

Sabalenka uttalte i forkant av duellen at hun ville forstå valget til Kostjuk.

– Angående motviljen mot håndtrykk, så kan jeg på en måte forstå dem. Jeg forestiller meg at dersom de hadde håndhilst på russere og belarusere, ville de fått så mange meldinger fra hjemlandene sine, sa Sabalenka i forkant av Grand Slam-turneringen i Paris.

EXIT: Marta Kostjuk røk ut av Roland-Garros. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

– Hvis jeg kunne, ville jeg stoppet krigen, fortsatte årets Australian Open-vinner Sabalenka.

Lørdag tapte Kostjuk i strake sett med sifrene 3-6, 2-6 mot Sabalenka og avsluttet som forventet uten å ta motstanderen i hånden. Det samme gjorde hun med belarusiske Viktoria Azarenka under fjorårets US Open. De valgte å slå racketene sammen i stedet.

I forrige uke nektet Ukrainas Angelina Kalinina å håndhilse på russiske Veronika Kudermetova under semifinalen i en turnering i Roma.

