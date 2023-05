Ukjent talent tatt på senga: – Jeg har ropt i en halvtime

– Jeg skulle gjerne vært flue på veggen i Stjørdal da han plutselig ble tatt ut på U21. Det tror jeg ikke han så komme, sier landslagssjef Leif Gunnar Smerud til NTB.

– Har ropt i en halvtime

Stjørdals-Blink-keeperen med en fortid i Rosenborg har ikke vært en del av aldersbestemte landslag på tre og et halvt år. Onsdag fulgte han med uttaket for å se om hans tidligere lagkompis Warren Kamanzi kom med. Det gjorde han, men aller først åpnet landslagssjefen med å kunngjøre Rasmus Sandberg.

– Jeg har ropt i en halvtime. Jeg er helt i hundre. Jeg tror ikke jeg kommer til å huske denne samtalen, sier Sandberg når NTB ringer for å få en reaksjon.

– Liker at de blir litt overrasket

Sandberg står oppført med 24 aldersbestemte landskamper. Han har mesterskapserfaring med 2001-kullet.

– Den tredje keeperplassen ble litt utfordrende, og så fant vi en veldig god løsning i Rasmus, sier landslagssjef Smerud til NTB.

VIFs Magnus Sjøeng og Sander Tangvik (RBK) var blant dem som ble vurdert i tillegg til de uttatte Kristoffer Klaesson (Leeds) og Mads Hedenstad Christiansen (Lillestrøm).

– Her har totalen for klubb, for spiller og for landslag blitt at vi tar med Rasmus Sandberg og ikke Sjøeng. Det tror jeg alle er ganske happy med. En god løsning, sier Leif Gunnar Smerud til TV 2.



Smerud forteller til NTB at han ikke hadde vært i kontakt med Sandberg før uttaket.

– Jeg har ikke snakket med ham. Jeg liker at de blir litt overrasket. Hvis ikke klubben har sladret, så fikk han seg en overraskelse der, sier Smerud.

– Karrieredefinerende

Sandberg, som er kaptein på Stjørdals-Blink i 2. divisjon, legger ikke noe imellom når han snakker om betydningen av mesterskapet som starter 21. juni.

– Det er karrieredefinerende å være med på noe sånt, sier målvakten.

Onsdag forbereder han seg til kamp mot sin gamle klubb Rosenborg i 2. runde i cupen. Et hardt presset RBK kommer til Stjørdal.

– U21-uttak i dag, og hvis vi slår RBK i morgen – da går jeg på vannet på fredag, sier Sandberg.

