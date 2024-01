Ukjent e-post om russer: – Leser dette for første gang

I en beslaglagt e-post hevdes det at Anders Besseberg jobbet for å få russiske Sergej Kusjtsjenko valgt som ny skiskytterpresident. Samme mann mottok Besseberg en luksusklokke fra.

– Nei, jeg kan ikke huske et slikt møte. Jeg leser dette for første gang.



Slik responderte Anders Besseberg da aktor torsdag la frem en beslaglagt e-post fra rettighetsselskapet Infront i Østerrike.

Infront hadde i en årrekke store markedsavtaler med Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), hvor den korrupsjonstiltalte nordmannen var president i 25 år.

E-posten er sendt av Volker Schmid i mai 2011.

Schmid er en «nær jaktvenn og mentor» av Besseberg, og var på det tidspunktet en del av Infronts rådgivende styre.

«Anders baner vei i styret hos medlemsnasjonene for at Sergej Kusjtsjenko velges som ny IBU-president på valgkongressen i 2014. Anders har bestemt seg for ikke å stille til valg», ble det lest høyt i rettssalen.

Kusjtsjenko er samme mann som Besseberg måneder tidligere fikk en Omega-klokke av. Estimert verdi: 195 000 kroner.

KRYSSEKSAMINERES: Aktoratet har i fem dager spurt Anders Besseberg en rekke spørsmål om klokker, prostituerte og jaktturer. Foto: Ane Hem / TV 2

– Er den av ekte gull?

I e-posten refererer Schmid til et møte han har hatt med Besseberg i Salzburg, men dette møtet forklarer Besseberg at han ikke kan minnes. Han mener de må ha snakket sammen på telefon.

Schmid var eier og leder i APF Marketing (forgjengeren til Infront), og var deretter en del av det rådgivende styret i selskapet.

Kusjtsjenko ble aldri valgt til president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) i 2014, da Besseberg etter hvert ombestemte seg og likevel stilte som presidentkandidat. Han ble valgt og satt helt til han måtte gi seg våren 2018, etter at politiet hadde kommet på døren hjemme i Vestfossen.

Kusjtsjenko er mannen Besseberg har vedgått å ha mottatt en dyr klokke fra i mars 2011.

Russeren var da generalsekretær i Det russiske skiskytterforbundet (RBU) og visepresident i IBU.



– Jeg var ikke kjent med verdien på klokken før lenge etterpå, har Besseberg tidligere forklart.

FRUSTRERT: Anders Besseberg uttrykte torsdag sin frustrasjon med at aktoratet, ved Marianne Djupesland (venstre) og Marthe Stømner Smestad, stilte de samme spørsmålene gang etter gang. «Jeg blir sittende å gjenta meg selv hele tiden», sa 77-åringen. Foto: Tegning av Ane Hem/TV 2.

– Jeg spurte Kusjtsjenko da jeg møtte ham: «Er den av ekte gull?». Jeg syntes jo at det var vanvittig om han hadde gitt meg en så dyr gave. «En så dyr gave kan jeg da ikke ta imot?», sa jeg, forklarte Besseberg forrige uke.

Kusjtsjenko skal deretter ha sagt at Besseberg fikk klokken fordi han hadde ledet styremøte nummer 100 i IBU, samt fordi han nylig hadde fylt 65 år.



Besseberg har i retten forklart at han burde ha insistert enda hardere på at han ikke kunne ta imot klokken.

«Anders Besseberg fra Vestfossen»

– Det ser ut som at dere har hatt en samtale eller møte i mai, og så har dere snakket om presidentvalg, refererer han (Schmid, journ.anm.) til. At Sergej Kusjtsjenko velges til ny IBU-president og at du ikke ønsker å stille til valg, sa aktor etter at e-posten hadde blitt lest høyt.

– Ja, bekreftet Besseberg.

Relasjonen til Kusjtsjenko, som Besseberg har forklart seg om i flere omganger tidligere i rettssaken, ble ikke tema igjen i retten på torsdag.

Dagen brukte aktoratet nemlig utelukkende til å stille Besseberg en rekke spørsmål om jaktturer han har deltatt på etter invitasjon fra rettighetsselskapet Infront, samt Bessebergs forhold til nevnte Schmid.

Forholdet til Infront er en vesentlig del av saken mot Besseberg, da påtalemyndigheten mener han har mottatt betydelige goder fra selskapet fordi han var en viktig maktperson i idretten.

Det poenget forsøkte aktoratet gjentatte ganger å få frem torsdag, mens Besseberg på sin side insisterte på at han fikk goder på grunn av sitt personlige forhold til Infront-topp Schmid.

– Ble du invitert som president, eller som «Anders Besseberg fra Vestfossen», spurte medaktor Marthe Stømner Smestad om en spesifikk tur.

– Som jaktvenn. I aller høyeste grad, svarte Bessebeg.

Dette er Besseberg-saken Besseberg har i flere år blitt etterforsket av en rekke ulike instanser for, blant annet, å skulle ha mottatt bestikkelser, dekket over russisk doping, og grov korrupsjon i sitt virke som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Økokrim i Norge har etterforsket påstander om grov korrupsjon, mens politiet i Østerrike har etterforsket påstander om bedrageri og dopingsvindel. Begge disse etterforskningene pågår fortsatt. Biathlon Intergrity Unit (BUI) har etterforsket saken på vegne av Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og idretten. Anklagene mot Besseberg og Nicole Resch (tidligere generalsekretær i IBU) ble første gang fremsatt av Verdens antidopingbyrås etterretning og etterforsknings-avdeling (WADA I&I) høsten 2017. I oktober samme år innledet østerriksk politi sin etterforskning. I april 2018 gjennomførte østerriksk politi razziaer i hjemmene til Besseberg og Resch, samt i IBUs hovedkvarter i Salzburg. Østerriksk politi bekreftet da at anklagene handlet om korrupsjon på i overkant av to millioner kroner, samt bedrageri knyttet til doping. 12.april 2018 trakk Besseberg seg fra presidentvervet i IBU etter 26 år i jobben. Tidlig i 2019 ga WADA I&I over arbeidet sitt til External Review Commission (ERC), en kommisjon IBU hadde satt ned for å undersøke anklagene mot Besserbeg og Resch. I juli 2019 ba østerriksk politi om at norsk politi skulle overta deler av etterforskningen av Besseberg, noe Økokrim gjorde i mars 2020. Fra da av etterforsket Økokrim anklagene om grov korrupsjon, mens østerriksk politi fortsatt etterforskningen om bedrageri og dopingsvindel. 28.januar 2021 publiserte ERC den mye omtalte «Besseberg-rapporten», hvor en rekke anklager ble fremmet - inkludert korrupsjon, mottak av bestikkelser/gaver, bruk av prostituerte, og at Besseberg skal ha hjulpet russiske utøvere unngå dopingetterfølgelse. 17.april 2023 tok Økokrim ut tiltale mot Besseberg. I anklagen beskyldes Besseberg for å ha mottatt tre klokker til en samlet verdi av 343 00 kroner, for å ha akseptert tilbud om bruk av prostituerte i en årrekke, for å ha blitt påspandert en rekke eksotiske jaktturer, samt disponert en bil i åtte år som en av samarbeidspartnerne til IBU betalte for. Rettssaken i Buskerud tingrett går fra 9. januar til 16. februar.

– Kan hende han hadde baktanker

Besseberg presiserte at han ikke bestrider å ha vært på de mange jaktturene i Mellom-Europa og Russland, men stridstemaet er altså i hvilken rolle han var der.

Besseberg ble utfordret på den aller første jaktturen han var med Schmid på, tilbake i 1994.

– Hadde du blitt invitert med på jakt om du ikke var president?

– Det kan godt hende at han hadde noen baktanker med det, men det kan ikke jeg uttale meg om. Og i og med at han er innkalt som vitne, så bør dere stille de spørsmålene til ham, sa Besseberg.

77-åringen ble også konfrontert med at flere e-poster om jakt var sendt til hans IBU-adresse, og ikke hans personlig e-post, og at han der ble omtalt som «president Besseberg».

– Jeg synes personlig ikke det er noe spesielt med at en ansatt i det firmaet, hvor vi har en større avtale, adresserer meg som «president Besseberg», svarte han.

Ifølge tiltalen skal Infront ha betalt for en leasingbil Besseberg brukte mellom 2011 og 2018, og Besseberg skal i tillegg ha hatt en «en stående avtale om å delta på jaktturer med eier og daglig leder i selskapet APF (senere Infront)».