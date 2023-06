Uhrenholdt Jacobsen med tordentale - fikk trampeklapp

– Utspill fra personer som hevder å sitte med sannheter, som ofte er fremstillinger basert på egne frie tolkninger har til tider tatt gleden ved å jobbe for det jeg og vi er så glade i: norsk idrett.



Uhrenholdt Jacobsen tok ordet i forbindelse med valget av ny idrettspresident på Idrettstinget i Bergen søndag formiddag.

Der kom hun med en bredside mot måten valgkampen har blitt drevet og omtalt på.

Og fikk stående applaus av en stor del av salen.

– Trenger ikke unyanserte angrep på kolleger

– Dette er ikke et innlegg, men en generell betraktning om hvordan vi velger våre ledere, begynte hun.

– Vi har lagt bak oss en periode med usedvanlig mange saker om norsk idrett i media. For et utøverhjerte er det en trist erkjennelse at det dessverre har handlet altfor lite om de store prestasjonene.

Valgkampen mellom sittende president Berit Kjøll og utfordrer Zaineb Al-Samarai har tidvis vært preget av et høyt konfliktnivå og tilsvarende høy temperatur i lys av den mye omtalte «varslingssaken».

Uhrenholdt Jacobsen presiserte ikke hvem hun adresserte kritikken til, men var tydelig på at hun reagerer på måten enkelte har brukt media på.

– I forsøk på å holde en høyere standard, la henvendelser og saker behandles i rette forum basert på rettferdighet og respekt, strever både gnist og idrettsglede med å få tilstrekkelig luft til å ikke drukne.

– Oppriktig bekymret

– Vi trenger tillitsvalgte som investerer og bidrar der de demokratiske prosessene skjer. Etter de spillereglene fellesskapet har blitt enige om. Vi trenger ikke flere unyanserte angrep på kollegaer i forum som aldri gir rom for god dialog. Disse kanalene kan ikke bli det nye stedet for å ta opp ting.



– Jeg håper at idretten fortsatt er en plass der menneskene bryr seg om hverandre på ekte, og ikke bare når det passer. At vi aldri vil synes det er greit at mennesker med ropert får plass på bekostning av de som har kunnskap og evne til å gjøre den virkelige jobben. I den utøvende idretten vil tålmodighet og hardt arbeid alltid lønne seg. Nå er jeg oppriktig bekymret for at den frivillige idretten skiller seg fra denne tankegangen.



Skarstein: – Støtter Al-Samarai

Toppidrettskollega Birgit Skarstein tok ordet litt i etterkant av Uhrenholdt Jacobsen.

Der meddelte hun, som TV 2 kunne fortelle lørdag, at utøverkomitéen stiller seg bak Al-Samarai.

– Utøverkomitéen har lagt stor vekt på å finne en president som kan samle norsk idrett. Og som tydelig fremmer de verdiene vi bygger idretten på og som har blitt vedtatt i fellesskap: ærlighet og mestring.

– Vi har hatt en grundig prossess og møtte begge kandidatene. Vi støtter Al-Samarai som ny president. Vi Opplever henne som fremoverlent, kompetent og strategisk dyktig. Vi har stor tillit til at hun leder laget de neste fire årene.