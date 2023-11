– Uforståelig

Ella og Lydia på åtte og ni år hadde ventet lenge, men endelig dukket håndballgutta opp for autografer og bilder langs vantet på Sotra Arena.

– Det er gøy å møte de for vi spiller håndball selv og da lærer vi kanskje noen nye ting av de, sier Lydia.

Selv mener spillerne det betyr mye å kunne gi noe tilbake til publikum.

– Jeg synes det er utrolig viktig at vi gir tilbake. Jeg tror det kan være med å inspirere barn og unge til å fortsette med sporten vi alle er så glade i, sier landslagsspiller, Harald Reinkind.



Han brukte sammen med landslagskompisene god tid med publikum etter kampene i Gjensidige Cup på Sotra Arena i starten av november. Ni uker før håndball-EM i Tyskland.

KONTAKT MED PUBLIKUM: Håndballgutta etter håndballkampen i Gjensidige Cup mellom Norge og Nederland i Sotra Arena. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Men kontrastene er store til håndballjentenes landskamp mot Sveits i EHF Euro-Cup i midten av oktober. Der ble spillerne bedt om å unngå all kontakt med publikum. Det forstår Ida Alstad lite av.

– Jeg har forståelse for at det er restriksjoner og at det er fokus på smittevern. Det jeg ikke har forståelse for er at de starter med det så tidlig, som midten av oktober, sier den tidligere landslagsspilleren og TV 2-eksperten.

– Det var verken selfier eller autografer til de unge håpefulle som ville ha en bit av de store stjernene, legger hun til.

Derfor praktiserer de ulikt

Men håndballjentenes lege ber om forståelse for at de må være strenge.



– Det er kjempevanskelige vurderinger og det er derfor vi har vært ganske strenge. Vi har tidligere mesterskap friskt i minne når vi har hatt mesterskap på hjemmebane. I 2010 i Norge og også i Ungarn i 2014 så endte vi opp med ganske mange syke spillere. Det håper vi å unngå nå, sier lege Aina Emaus.

Med unntak av restriksjoner under Corona kan hun ikke huske at landslaget har kjørt en strengere linje enn nå.

BER OM FORSTÅELSE: Landslagslege, Aina Emaus mener de å være strenge før VM på hjemmebane Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Jeg tror kanskje vi har lært mer av pandemien. Også prøver vi oss frem. Vi har ikke fasiten. Folk sier vi kan få smitte allikevel og det kan skje. Men vi startet i Larvik litt for å venne oss til det og venne publikum til det. For et mesterskap på hjemmebane er noe helt annet.



Men spørsmålet mange stiller seg er hvorfor to norske landslag har så ulik praksis.

– Vi er helt samkjørte med helseteamet til damene. Vi gjør våre medisinske vurderinger så blir det tatt med i som en del av helheten. Noen ganger tar landslagstrenerne veldig hensyn til helsevurderingene mens andre ganger er det andre hensyn som kan veie tyngre, sier herrenes landslagslege, Thomas Torgalsen.



ULIK PRAKSIS: Herrelagets lege, Thomas Torgalsen forklarer hvorfor lagene praktiserer ulikt. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2



–Det er uforståelig

Ida Alstad har selv spilt mesterskap på hjemmebane og vet godt hvor avgjørende gode rutiner for smittevern kan være, men er tydelig på at tiltakene blir fånyttes når man ser hvordan spillernes klubbhverdag ser ut akkurat nå.

– Det er det som er lite heldig her, at de har noen regler når de er på samling i Norge, så drar de tilbake til for eksempel Esbjerg og Györ og «high fiver» med flere hundre tilskuere. Da er det uforståelig hvorfor de praktiserer det som de gjør.



LANG FARTSTID: Ida Alstad fikk 143 landskamper for Norge i perioden 2009-2016 Foto: Kallestad, Gorm

Men landslagets lege vurderer det annerledes.

– Blir det forgjeves det dere gjør da?

– Nei, jeg synes ikke det fordi hadde vi «high fivet» med alle hele tiden er det en høyere risiko. Om vi ikke gjør det hele tiden er det lavere risiko. Vi får ikke bort all smitte, men vi må lage et regelverk som er bra for oss og forhåpentligvis ikke så ille for publikum, sier Emaus.

– Forstår du at det reageres?

– Jeg skjønner det på en måte, men vi skal sørge for at de er klare for å levere i et mesterskap. Så er det sånn at vi kan være mer på tilbudssiden resten av året, men nå er det mesterskap og det er viktigere.



Svake publikumstall?

Om en uke spilles Posten Cup på Lillehammer. Siste turnering før håndballjentene skal i ilden i VM på hjemmebane. Håndballforbundet bekrefter at det er solgt færre billetter til kampene enn de hadde forventet.

– Det er skummelt å begynne å distansere seg fra publikum. Jeg har forståelse for smittevern, men de må finne løsninger som passer på at ingen blir smittet samtidig som de gir noe tilbake til publikum og de unge som virkelig gleder seg til å komme og se på stjernene.



Håndballjentenes lege bekrefter at de jobber med gode løsninger for å kunne gi publikum noe på Lillehammer og under VM.

INGEN AUTOGRAFER: Men håndballjentene får dele ut autografkort til publikum under VM Foto: Carina Johansen

– Det er laget autografkort jentene kan dele ut, men det vi ikke ønsker er at de tar i mange penner, i mange ark og kommer nær folk for da vet vi at smitten er stor. Vi vet også at etter kamp når jentene er slitne er smitterisikoen større.

Og selfie vil være mulig med avstand.

– Når det gjelder selfie så vil vi ikke ha noen tett på. Jentene skal ikke ta i andre mobiler, men de kan være med på bilde dersom publikum står bak gjerde med god avstand. Det er sunn fornuft som gjelder.

Landslagslegen understreker at det ikke er håndballjentene som har bestemt at det skal være sånn.

– Det er vi i helseteamet og ledelsen i håndballforbundet som tar avgjørelsen og ikke jentene. Det er vi som får ta skylda for det, sier Emaus.