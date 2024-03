Uenighet før start: – En mental omstilling

SPÅS I NY GULLDUELLN: Thea Bjelde og Vålerenga og Signe Gaupset og Brann har tatt hvert sitt gull de siste to sesongene. Nå tror ekspertene at det igjen står mellom dem. Her fra Branns gullsesong i 2022. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Det er veldig vanskelig å vurdere.

Det sier TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen når ekspertkollega Ingrid Ryland stiller spørsmål ved hvilken av stallene til topplagene som er mest sårbar når det kommer til skader.

For der 2023 ble et race helt inn om gullmedaljene mellom Vålerenga, Rosenborg og LSK Kvinner, har Brann imponert voldsomt i Champions League de siste månedene.

Derfor er også ekspertene samstemte når de lanserer Brann-Vålerenga som gullduellen å se opp for i 2024.

– Min soleklare oppfatning er at Brann er favoritt. Martin Ho har et så godt grep på det laget nå, mens nøkkelspillere kommer til å ta ytterligere steg, sier Yaw Amankwah.

– Det er spørsmål ved bredden i stallen til begge lag. Hvem blir mest sårbare med skader på viktige brikker? spør Solveig Gulbrandsen.

– Jeg tror det er Brann som er mest sårbare. Vålerenga har gjort det ganske bra i oppkjøringen, men så vet man jo ikke hvor mye man skal vektlegge det. De har sikret seg veldig god bredde og erstattet dem som er forsvunnet, sier Ingrid Ryland.

Til tross for en viss skepsis til VIFs spillestil, og det Gulbrandsen omtaler som «tidvis litt primitivt», faller ekspertisen til slutt ned på at spådommen blir Vålerengas andre strake seriegull.

– De har forsterket seg, og de var best i fjor. De er ikke nødvendigvis noe dårligere. Det å ha fått inn Emma Godø vipper opp det Vålerenga-laget mange hakk, sier Gulbrandsen.

1. plass: Vålerenga – Det tipset er ganske naturlig med tanke på at vi vant i fjor. Vi føler vi er blitt bedre, og er bedre rustet denne sesongen. Vi har et høyere maksnivå enn vi hadde og vi kommer til å bli mer stabile denne sesongen. Det er helt i tråd med det vi tenker selv, sier trener Nils Lexerød. Forrige sesong: 1. plass Overganger før 2024-sesongen: Inn: Emma Stølen Godø (LSK Kvinner), Tuva Espås (Røa), Sædís Rún Heidarsdóttir (Stjärnan), Tove Enblom (KIF Örebro), Iselin Sandnes Olsen (Lyn), Pia Grinde Hansen (Øvrevoll Hosle), Tilde Lindwall (Djurgården) Ut: Laura Guldbjerg Pedersen (ukjent), Malin Sunde (ukjent), Runa Lillegård (ukjent), Ingibjörg Sigurdardóttir (MSV Duisburg), Guro Pettersen (Werder Bremen), Klara Sporsem (Molde), Mari Nyhagen (Røa, lån) Trener: Nils Lexerød

TV 2s tips i 2023: 2. plass

LEKENT 2023: Stine Brekken, Karina Sævik og Olaug Tvedten hadde mye å juble for forrige sesong. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Uenighet

Amankwah er uenig, og ville hatt Brann øverst om kun han hadde fått bestemme.

– Jeg forventer ikke noe særlig mye svakere Vålerenga, men relativt sett så er Brann blitt såpass mye sterkere. Emma Godø var en av Toppseriens beste midtbanespillere i fjor, mens Tuva Espås utgjør en X-factor og kan bli viktig nå som Mimmi Löfwenius er ute. Så Vålerenga har forsterket bra, sier den tidligere midtstopperkjempen.

Amankwah er også klokkeklar på at Branns signering av forrige sesongs toppscorer, Anna Aahjem fra Lyn, vil gjøre bergenserne enda sterkere i 2024.

– De var egentlig underbemannet på topp i fjor. Larissa Crummer jobbet bra og Maria Brochmann hadde en force i luften, men Anna Aahjem tilbyr Brann noe helt annet og gjør laget mye mer komplett, sier han, og fortsetter:

– Det vil bli veldig mye å konsentrere seg om for motstanderne sine forsvarsspillere, og om de mobiliserer for mye for å ta henne ut så vil det åpne seg gigantiske rom og muligheter for Branns andre offensive spillere.

Den ene faktoren som gjør at Amankwah lanserer Brann som sin største favoritt er allikevel ikke de som er ute på banen, men mannen som står på sidelinjen. Samtidig poengterer han at akkurat det kan bli Branns bane.

– De har en trener som er så god at han kan gjøre grep underveis i en sesong som blir avgjørende. Så er det jo ikke gitt at de klarer å beholde ham ut sesongen. Han er garantert på radaren til alle og kan plutselig ha signert for en europeisk storklubb i sommer, og da forandrer bildet seg veldig. Man kan si mye om potensielt å miste en stjerne som Signe Gaupset, men Martin Ho er den enkeltpersonen som vil være mest dramatisk for Brann å miste, sier TV 2-eksperten.

Brann-sjefen svarer

I ukene etter lørdagens seriestart skal Brann i aksjon i Champions League-kvartfinaler mot Barcelona. Og nettopp overgangen tilbake til Toppseriens daglige liv kan bli en fallgruve, tror Ingrid Ryland.

– Det er en veldig spesiell inngang til sesongen for Brann. Mentalt blir det en omstilling i hodet fra å gå fra hypen i Champions League til hverdagen, sier 34-åringen som selv ble seriemester i sine to siste sesonger i Toppserien i 2021 og 2022.

Konfrontert med tipset under TV 2s TikTok-sending tidligere denne uken, var reaksjonene fra Brann-leiren ikke til å feiltolke. De motiveres av ekspertisens plassering.



– Ingrid kan ende opp uten venner («friendless») etter dette. Forhåpentligvis berører de ballen litt mer enn de gjorde i hjemmekampen sin da vi møtte dem i fjor. Det kan nok hjelpe dem, sier Brann-trener Martin Ho om Vålerenga, før han legger til, med en antydning til smil i munnviken:

– Den får du litt visninger på.

I faktaboksen under ser du mer av Hos refleksjoner rundt TV 2-ekspertenes tips!

Tidligere Brann-spiller Ryland tar selv spådommen om færre venner med stoisk ro.

– Det er lenge siden jeg har kranglet med spillerne. Jeg savner den stemningen på treningsfeltet og kampen mot følelsene. Dette er min mulighet, spøker hun under samme sending.

TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland på jobb under Champipns League-kampen mellom Brann og Slavia Praha. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2.

Brann-profil Justine Kielland er også klar på at tipset gir motivasjon, og svarer TV 2s ekspert.

– Jeg trodde du hadde litt mer peiling. Neida. Det er bare å motbevise dette her, sier den ferske A-landslagsspilleren.

2. plass: Brann – Det gir motivasjon. Men vi er ikke favoritter. Favoritter er alltid det laget som har vunnet, så Vålerenga går inn i denne sesongen som favoritter. Det er ikke press på oss med tanke på å gjøre noe som helst. Vi gjør det vi gjør, og ser hvor det tar oss. Det tipset der vil gi spillerne enda mer motivasjon. Når noen konfronterer deg med et hierarki, ønsker du å motbevise dem, sier trener Martin Ho Forrige sesong: 2. plass Overganger før 2024-sesongen: Inn: Anna Aahjem (Lyn), Ragnhild Skage (tilbake fra lån i Fyllingsdalen), Tuva Hanneli Michelsen (Åsane) Ut: Maria Dybwad Brochmann (Djurgården), Mille Aune (Molde), Hanne Larsen (Arna-Bjørnar) Trener: Martin Ho

TV 2s tips i 2023: 3. plass

JUBELVINTER: Brann har tatt seg videre i Champions League mot alle odds. Foto: Paul S. Amundsen, NTB/Scanpix

Tror LSK Kvinner imponerer på ny

Forrige sesong slet Brann voldsomt på våren, men var sammen med LSK Kvinner det laget som tok soleklart flest poeng i høstsesongen etter Hos inntreden.

Ekspertene tror også at de kanarigule går et sterkt 2024 i møte, og kan kopiere forrige sesongs bronsemedaljer.

– Jeg har veldig troen på LSK, og det er fordi André Bergdølmo imponerte meg veldig og fordi de hadde progresjon gjennom sesongen. Det er forventet et topp 3-4-sjikt igjen. De har fått enda en oppkjøring og enda mer inprenting av hans prinsipper og spillestil, men de har store tap i Emma Godø og Signe Holt Andersen. De må unngå å miste sine beste spillere etter gode perioder, sier Amankwah.

Og nettopp det å finne gode erstattere er noe Bergdølmo har måttet bli veldig flink på i sin tid i LSK. Da Mimmi Löwfenius Veum dro til VIF i fjor sommer, ble Miljana Ivanovic fra Arna/Bjørnar en umiddelbar suksess.

Nå er det Godø, Holt Andersen og Irene Dirdal som skal erstattes av blant andre islandske Ásdís Karen Halldórsdótir og finske Oona Siren og Emma Peuhkurinen.

– Det de har fått inn ser veldig bra ut. Nykommerne på midtbanen er veldig spennende. Så er det selvsagt sårbart om Miljana Ivanovic er ute med skade, men de har gjort det veldig bra, sier Ryland.

3. plass: LSK Kvinner – Medalje er noe jeg har sagt at vi ønsker, og så er det noen spillere som sier at vi skal til Europa. Så medalje er bra, men Europa er enda litt bedre. Et tips om 3. plass fra TV 2s eksperter skal vi svare på, sier trener André Bergdølmo. Forrige sesong: 3. plass Overganger før 2024-sesongen: Inn: Linnea Olausson Tveit (Klepp), Kaja Hjelmhaug (Arna-Bjørnar), Ásdís Karen Halldórsdótir (Valur), Oona Siren (KuPS), Christina Herseth (Bjerke IL), Emma Peuhkurinen (Örebro), Emma Reshane (egen stall), Josefine Løken (egen stall), Luana Cotrau (egen stall) Ut: Rebecka Holum (Rosenborg), Emma Stølen Godø (Vålerenga), Nina Jakobsson (ukjent), Irene Dirdal (Linköping), Signe Holt Andersen (AGF) og Laura Gashi (AaFK Fortuna), Madelen Dahlstrøm (ukjent) Trener: André Bergdølmo

TV 2s tips i 2023: 5. plass NØKKELSPILLER: Miljana Ivanovic imponerte etter overgangen fra Arna-Bjørnar i fjor. Her under treningskamp mot Rosenborg på La Manga i februar. Foto: Ingrid Wollberg, TV 2

Tror på Rosenborg-nedtur

Dersom LSK tar bronse for andre år på rad, og ekspertens tips for gullduellen slår til, betyr det at forrige sesongs Norgesmester og serietoer Rosenborg havner utenfor medaljetipset til TV 2s eksperter.

– De har mistet viktige spillere, og har ikke erstattet dem godt nok. I tillegg sliter de med økonomien, de har spillere på utgående kontrakter og kan komme til å måtte selge for eksempel Sara Hørte. De har heller ikke trener, som også er med på å vippe dem ned, sier Gulbrandsen.

Nøkkelspillerne Anna Jøsendal og Emilie Joramo gikk til svenske Hammarby, Kristine Minde er gravid og kontinuitetsbæreren Maria Olsvik har lagt opp. I tillegg har altså fjorårets trener Steinar Lein gitt seg, og er i tabelltipsets stund ikke erstattet. I tabelltipsets skrivende stund ledes laget av forrige sesongs assistent Robin Shroot og sportssjef Mads Pettersen.

– Ser man på kulturen i LSK og det Bergdølmo har fått til, så er det vurderingen vi må gjøre og vi må se det i forhold til hva Rosenborg står med akkurat nå, er Rylands konklusjon etter å ha plassert trønderne som nummer fire.

Dersom nysigneringene slår til, utelukker hun allikevel ikke at det nok en gang kan bli medalje til Trondheim. TV 2s ekspert er ikke bekymret over trenersituasjonen.

– Jeg tror ting fungerer ganske godt slik de er nå, og tenker også det kan ha vært en god ting å få røsket litt opp i ting for å skape en ny giv i gruppen og gi dem muligheten for å bygge på nytt og komme tilbake i angrepsposisjon. I fjor slet de med å score nok mål, og så er spørsmålet om de har løst den situasjonen. Det er vanskelig å bedømme slik det står i dag, og de er også avhengig av å få i gang de nye spillerne kjapt for å dekke store tap av spillere som Jøsendal og Joramo.



4. Rosenborg – Jeg tror dere undervurderer oss litt. En spiller som Ine Berre har kommet inn og vært helt rå. Hun kommer til å bli dritgod i år. Cille Nilsen tar nye steg og kommer til å bli knallgod. Jeg tror vi har et bra lag, sier sportssjef Mads Pettersen. Forrige sesong: 2. plass Overganger før 2024-sesongen: Inn: Hanna Dahl (Avaldsnes), Ina Birkelund (TIL 2020), Vilde Hulaas Grøseth (eget akademi), Ine Berre (Øvrevoll Hosle), Synne Aunehaugen (Tiller), Beate Marcussen (Køge), Rebecka Holum (LSK Kvinner) Siri Ervik (Avaldsnes/FK Haugesund) Ut: Maria Olsvik (ukjent), Anna Jøsendal (Hammarby), Emilie Joramo (Hammarby), Ina Vårhus (Djurgården), Celine Nergård (Brøndby) Trener: Ingen hovedtrener ansatt. Forrige sesongs assistent Robin Shroot har midlertidig ansvar

TV 2s tips i 2023: 1. plass KLAR FOR NY SESONG: Emilie Nautnes og RBK slo Vålerenga i cupfinalen på Ullevaal i 2023s siste tellende klubbkamp på kvinnesiden. Nå er de klare på ny. Foto: Annika Byrde, NTB/Scanpix

Gulbrandsen er spent på å se hvor robuste RBK kan bli, og utelukker faktisk heller ikke at forrige sesongs vakuum-femmer Stabæk kan ta steg i oppadgående retning.

– De kan rokke ved noe. De har vært stabile nå, og i tillegg har de en av dem jeg tror kan bli en stor profil denne sesongen. Iris Omarsdottir er ikke skadet, og har vært skadefri over tid. Det er høy klasse. Vi hører også at Melissa Bjånesøy ser bedre ut enn på lenge, og en eldre spiller med kontinuitet er bra i et lag, sier Gulbrandsen, og får støtte av kollega Ryland.

– De har sett friske ut igjen. Spillergruppen er etter rapportene veldig fornøyd med deres nye trener Janne Jönsson, så de kan bli et spennende bekjentskap. En skadefri Iris Omarsdottir betyr trolig også mange mål, sier bergenseren.

5. Stabæk – Jeg mener vi skal et hakk opp. Alle har lyst til å bli litt bedre enn i fjor, og da var vi på 5. plass. Topp fire er målet. Vi har lagt et godt grunnlag, så det er bare å jobbe på videre, sier nøkkelspiller Iris Omarsdottir. Forrige sesong: 5. plass Overganger før 2024-sesongen: Inn: Emilie Østerås (Kolbotn). Ut: Zara Jönsson (Djurgården), Malene Dunsby (på utlån til Hønefoss) Trener: Jan Jönsson (Ny, erstatter Petter Belsvik)

TV 2s tips i 2023: 4. plass STORTALENT: 15 år gamle Elida Kolbjørnsen er blant dem som kan gi Stabæk-fansen mye å juble for i årene som kommer. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Les også: Elida (15) blir proff hjemme

Trekker frem magisk trener

Ekspertene er også klare på at det går et tydelig skille ved midten av tabellen, og tror tilfeldigheter kan avgjøre mye på nederste halvdel.

På 6. plass faller de til slutt ned på å plassere Røa, til tross for tapet av Tuva Espås til Vålerenga.

– De har mistet spissen sin, men sånn er det for mange av lagene under de beste. De har en form for rutine og stabilitet. De har kontinuitet og «magiske» Geir Nordby. Han finner på et eller annet annet, og så bare fungerer det til en viss grad. Vi kan ikke si at han lager gull av gråstein, men han får små stein som ligger alene om til å bli en stor stein i fellesskap, forsøker Gulbrandsen seg med en innovativ form for begrepsbruk.

6. Røa – Det vil være veldig bra. Vi har forutsetninger for 5. plass, men da er det nedoverbakke, medvind og sola i ryggen. Pluss en del flaks, også når det gjelder skader. Målet er 5. plass og cupgull, men hvis vi får 6. plass, cupfinaleseier og gulltanga da er jeg fornøyd, sier trener Geir Nordby med klar referanse til det nå snart 20 år gamle gullstuntet etter cupfinaleseieren på Ullevaal i 2004. Forrige sesong: 7. plass Overganger før 2024-sesongen: Inn: Hanna Ellingsen (Øvrevoll Hosle), Mina Bell Folland (Arna-Bjørnar), Maja Svensson Martinsen (Sarpsborg 08), Louise Högrell (Vaxsjö), Mari Nyhagen (Vålerenga, lån) Ut: Linn-Mari Nilsen (lagt opp), Tuva Espås (Vålerenga), Marie Aspenes (TIL 2020), Julie Ausdal (Øvrevoll Hosle), Maiken Bjørndalen (ukjent), Kristin Haugstad (Øvrevoll Hosle), Birgitte Bjørlykhaug (Hønefoss) Trener: Geir Nordby (siden 1997. Hovedtrener alene for 20. sesong på rad i 2024)

TV 2s tips i 2023: 8. plass SPÅS SOM BEST PÅ NEDERSTE HALVDEL: Røas Anya De Courcy, her i duell med Olaug Tvedten, og lagvenninnene blir spådd overlevelse på ny. Foto: Javad Parsa, NTB/Scanpix

På 7. plass, ett hakk opp fra i fjor og i så fall til deres beste tabellplassering noensinne, spås bergenslaget Åsane.

– De har vært godt trent. Det gjelder å holde folk skadefri, men de kommer til å være høyere og mer aggressive i presset sitt. De er et spillende lag. Stabiliteten i kombinasjon med nytt blod inn tror jeg ikke er negativt for dem, sier Ryland.

7. Åsane – Vi var på 8. i fjor og vi har lyst til å bli bedre i år. Dette er ett hakk opp. Fjoråret handlet i all hovedsak om å overleve, og i år tenker vi at det handler om å etablere seg, sier trener Øyvind Tjelde Haga. Forrige sesong: 8. plass Overganger før 2024-sesongen: Inn: Marina Heggernes Jensen (Fyllingsdalen), Selma Løvås (Avaldsnes) Ut: Madelen Holme (SV Meppen), Tuva Hanneli Michelsen (Brann), Anna Lan Lysebo (ukjent) Trener: Øyvind Tjelde Haga (fjorårets assistent, erstatter Eirik Fjeldstad)

TV 2s tips i 2023: 7. plass ÅSANE-PROFILER: Katarina Dybvik Sunde og Savanna Duffy er i hver sin ende av banen viktige for Åsane. Foto: Ingrid Wollberg, TV 2

Ett lag som spås en tabellmessig nedtur er dermed Lyn, som etter forrige sesongs 6. plass har mistet stjernespillere i alle ledd.

– De spillerne som kommer opp får tillit underveis, og de fyller på med unge spillere. Det går som regel bra. De finner nye talenter her og der som ingen vet om. Den historikken vipper dem over et par av de andre, sier Gulbrandsen.

At det blir tøft for klubbens nye trener Joakim Dragsten å erstatte Julie Aune Jorde (Bayer Leverkusen), Anna Aahjem (Brann) og Iselin Sandnes Olsen (Vålerenga), er det imidlertid liten tvil om.

– De har mistet sine tre beste spillere, men det er de vant til. De er vant til å gi unge spillere muligheten. Historien taler for at de skal kunne klare det igjen, sier Ryland.

8. Lyn – Vi har veldig tro på både gruppen og klubben som vil opp og fram, så jeg tror 8. plass er feil. Men jeg tar den utfordringen. Det er artig å prøve å motbevise litt. Det har jeg gjort i et par andre klubber jeg har vært i også, sier trener Joakim Dragsten. Forrige sesong: 6. plass Overganger før 2024-sesongen: Inn: Vilde Aabøll (TIL 2020), Una Langkås (Øvrevoll Hosle), Solveig Tomren Slemmen (Molde), Mia Fedøy (Klepp), Mathea Berget (fra eget akademi) Ut: Anna Aahjem (Brann), Julie Jorde (Bayer Leverkusen), Iselin Sandnes Olsen (Vålerenga), Kristine Gulbrandsen (Grei), Emilie Lein (Grei), Sandra Rød Ask (Fyllingsdalen), Tuva Henriksen (Kolbotn) Trener: Joakim Dragsten (ny fra Hødd, herrer)

TV 2s tips i 2023: 6. plass KAN FÅ TØFFERE ÅR: Lyn-spillerne jubler etter scoring mot Brann i fjor. I år er flere sentrale brikker fra den gang borte. Foto: Alf Simensen, NTB Scanpix

Spår bunnkamp for gamleklubbene

Dermed spår Kolbotn-legende Gulbrandsen og Arna-Bjørnar-legende Ryland at kampen om å unngå den direkte nedrykksplassen kommer til å stå mellom sine to tidligere klubber.

– De har jo ingenting. Erik Mjelde reiser rundt omtrent alene med det laget, som trener, sportssjef og fysio og alt, sier Gulbrandsen om Arna-Bjørnar.

Bergensklubben rykket egentlig ned forrige sesong, men går løs på nok en sesong i Toppserien som resultat av at Avaldsnes ble tvangsflyttet ned av økonomiske grunner.

– Utifra det jeg hører så er spillerne fornøyde med Mjelde. De har mistet noen spillere, men klart å beholde overraskende mye. Skal man vurdere dem opp mot Kolbotn, så har de mange unge som har spilt mye og hatt mye ansvar, sier Ryland.

9. Arna-Bjørnar – Vi er veldig takknemlige for det. Alle andre har tippet oss nederst. Men det er også en kjempemotivasjon for oss. Når alle tipper oss nederst, kan vi kun overraske, sier nøkkelspiller Stine Hovland. Forrige sesong: Nedrykk etter 10. plass i Toppserien (holdt seg fordi Avaldsnes ble flyttet ned en divisjon på grunn av økonomi) Overganger før 2024-sesongen: Inn: Benedicte Berge (AaFK Fortuna), Hanne Larsen (Brann, permanent etter utlån i 2023) Ut: Kaja Hjelmhaug (LSK Kvinner), Mina Bell Folland (Røa), Ina Gausdal (ukjent), Sigrid Aas (ukjent), Hanna-Lina Boubezari (ukjent) og Imane Chebel (ukjent) Trenere: Erik Mjelde og Martin Haugen (nye som hovedtrenere i 2024)

TV 2s tips i 2023: 10. plass FJORÅRETS HØYDEPUNKT: Stine Hovland og lagvenninnene jubler etter scoring på Stemmemyren i seieren mot Brann i mai. Siden ble det nedrykk, før man gjenvant plassen da Avaldsnes ble flyttet ned. Foto: Marius Simensen, Bildbyrån

Dermed ender de også opp med å plassere nettopp nyopprykkede Kolbotn på jumboplass i sitt comeback i Toppserien.

– Foreløpig ser de ikke så dårlige ut, men det kommer an på hvor mange de må selge til sommeren. Det er litt forskjellige oppfatninger i miljøet rundt hvor gode de faktisk er, men det kommer an på hvem de bruker og hvem de har tilgjengelig. De har en matchvinner i Selma Panengstuen bakerst, men mister de henne så har det veldig mye å si, sier Gulbrandsen om sin gamle klubb.

10. Kolbotn – Jeg tror oppriktig at det er feil. Vi har Norges beste keeper, vi har spillere fremover i banen med enorm X-faktor og er ganske solide defensivt. Vi er sårbare og har tynn tropp, men jeg er optimist og realist, sier nøkkelspiller Susanne Haaland. Forrige sesong: 1. plass i 1. divisjon Overganger før 2024-sesongen: Inn: Tuva Henriksen (Lyn), Thea Mikkelsen (Grei) Ut: Emilie Østerås (Stabæk) Trenere: Luke Torjussen (ny fra assistentjobben i KFUM herrer) og Vetle Vangstuen

TV 2s tips i 2023: Ikke tips for 1. divisjon

NØKKELSPILLER: Selma Pangenstuen, som her stopper Karna Solskjær mot AaFK Fortuna i fjor, blir viktig for nyopprykkede Kolbotn. Foto: Marius Simensen, Bildbyrån

Her er TV 2s endelige eksperttips for Toppserien 2024:

1. Vålerenga

2. Brann

3. LSK Kvinner

4. Rosenborg

5. Stabæk

6. Røa

7. Åsane

8. Lyn

9. Arna-Bjørnar

10. Kolbotn

