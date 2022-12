Udnes Weng om Johaug: – Kanskje det har ligget i underbevisstheten

– Jeg legger på en liten detalj her. Det er Sverige som er bak, sier en humørfylt Tiril Udnes Weng.

Langrennsløperen fra Årnes tegner ett portrett av seg selv etter en utfordring fra TV 2, og gleder seg over å plassere det svenske flagget bak seg selv i løypa.

Tiril Udnes Weng sendte et stikk til sine svenske konkurrenter da hun ble bedt om å tegne et portrett av seg selv. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

Etter dystre spådommer rundt de norske langrennskvinnene før årets sesong, har landslagsløperne svart på tiltale og slått tilbake med gode resultater.

Selv har Udnes Weng vært topp ti i alle løpene denne sesongen, og stått på pallen fire ganger. Det gjør at det er hun som leder verdenscupen sammenlagt.

– Det er litt rart. Det er ikke en situasjon jeg hadde sett for meg, men det er gøy å overraske litt, sier verdenscuplederen.

– Gjort noe med oss

Før årets sesong hadde 26-åringen kun èn individuell pallplass å vise til. Nå er hun den beste løperen i verdenscupen.

I tillegg har tvillingsøster Lotta Udnes Weng og Anne Kjersti Kalvå tatt sine første pallplasser, samtidig som Heidi Weng har vært tilbake på pallen.

Tiril Udnes Weng tror Therese Johaugs karriereslutt har gjort noe med de norske løperne, uten at de har vært klar over det.

SUPERSTART: 26-åringen har jublet på pallen fire ganger denne sesongen. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

– Jeg tror kanskje det har ligget litt i underbevisstheten, at nå er ikke Therese (Johaug) her og vi kan ikke la utlendingene vinne for lett. Det har i alle fall jeg tenkt, at vi vil jo være med og være der oppe. Jeg tror det er mange som har tenkt det, sier den formsterke skiløperen.

Under OL i Beijing var det kun Johaug som var på pallen av de norske jentene. Hun tok til gjengjeld tre gull.

– Jeg følte ikke at vi lente oss på Therese. Det var ikke sånn at jeg tenkte at det gjør ikke noe om jeg går dårlig fordi Therese vinner uansett. Jeg tenkte aldri det, men det kan jo ha ligget i underbevisstheten og gjort noe med oss likevel. Det vet jeg ikke.

– Ikke jul hjemme hos mor

Etter den noe overraskende gode starten på sesongen tenker Nes-løperen litt annerledes på det som kommer.

– Jeg har endret litt tankegangen rundt hvilke renn jeg skal fokusere på etter at jeg fant ut at jeg kunne være med å kjempe om sammenlagtseieren i verdenscupen. Jeg vil vise at jeg kan være med å kjempe om den gule trøya. Jeg har ikke lyst til å gi den fra meg uten kamp, i alle fall, sier Udnes Weng.

Det har vært enkelt å kjenne igjen Tiril Udnes Weng denne vinteren, hun har stort sett gått i gul trøye. Foto: Heiko Junge

Suksessen har også ført til at årets julefeiring finner sted i Podrisina i Sveits, mellom verdenscupen i Davos og starten på årets Tour de Ski.

– Det blir ikke jul hjemme hos mor. Det er fordi jeg vil være igjen i høyden og for å unngå reising, smitte og alt det en ekstra reise kan føre med seg.