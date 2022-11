Ubetalte lønninger på klagetoppen blant gjestearbeiderne foran Qatar-VM

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) skriver i en fersk rapport at antallet klagesaker fra gjestearbeidere i golfstaten har mer enn doblet seg på ett år. Det totale antallet som er registrert lyder nå på 24.425.

Den voldsomme økningen kommer i kjølvannet av at en ny digital plattform for innmelding av klagesaker er opprettet. I rapporten fra ILO bes myndighetene i Qatar om å sette fart på innføringen av flere varslede reformer.

De aktuelle reformene er et resultat av kritikken som har vært rettet mot VM-vertene rundt landets forhold til menneskerettigheter.

«Hovedårsakene til at det klages, handler om manglende utbetaling av lønn og ytelser ved slutt på arbeidsforholdet, og årlig ferie som ikke er innvilget eller betalt for», heter det i rapporten.

Videre legges det til at 10.500 saker har vært sendt videre til arbeidsdomstoler. Der endte nesten samtlige med at arbeiderne fikk medhold.

Færre sliter med varmen

I rapporten fremgår det også at antallet arbeidere som har fått behandling for heterelaterte problemer knyttet til Qatars svært høye sommertemperaturer, har falt etter innføringen av nye tiltak i 2021.

Tall viser at fire ulike sykehus for gjestearbeidere behandlet til sammen 351 personer i sommer. Det er en nedgang fra 620 i 2021 og 1520 i 2020.

Menneskerettighetsgrupper og andre har i lang tid kritisert valget av Qatar som vertskap for fotball-VM. Golfstaten har fått omfattende kritikk for sin behandling av migrantarbeidere og forholdet til menneskerettigheter. Det er også rettet oppmerksomhet mot temaer som kvinners rettigheter og behandlingen av personer tilknyttet LHBTQ-miljøet.

I ILO-rapporten som nå foreligger, står det at Qatar har innført «betydelige» reformer som har «bedret levekårene og arbeidsforholdene til hundretusenvis av arbeidere».

Ikke i mål

Grepene som er tatt skal også ha blitt lagt merke til i andre nærliggende land, men fortsatt har man en vei å gå.

«Det er en universell erkjennelse at mer må gjøres for å fullt ut anvende og håndheve arbeidsreformene,» heter det i rapporten.

– Vi innser alle at vi ennå ikke er i mål, og vi vil bygge videre på dette solide grunnlaget for å rette fokus mot hullene i implementeringen, og sikre at alle arbeidere og arbeidsgivere kan dra full nytte av disse store reformene, sier Ruba Jaradat, ILOs regiondirektør for de arabiske statene.

ILOs rapport kommer samtidig som Tysklands innenriksminister Nancy Faeser er i møter med representanter for myndighetene i Qatar. I forkant av møtet rettet hun skarp kritikk mot VM-vertene. Det skapte irritasjon i Doha.

Vil ha permanent kontor

Tirsdag ankom Faeser og den tyske fotballpresidenten Bernd Neuendorf Qatar for også å ha samtaler med ILO-ledere og fagforeningsrepresentanter.

ILO skrev i en rapport i 2021 at 50 gjestearbeidere skal ha mistet livet under byggingen av VM-arenaene i Qatar. Tallene er siden ikke blitt justert.

Arbeidsorganisasjonen etablerte i 2014 et midlertidig kontor i Doha etter at internasjonale fagforeninger leverte inn en offisiell klage på Qatar. Nå skal myndighetene i golfstaten ha bedt om at etableringen blir permanent.

Qatar blir i så fall det eneste landet i gulfregionen som har et permanent ILO-kontor.

(©NTB)