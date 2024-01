Tysk landslagssjef kastes ut av Tour de Ski: – Måtte spørre på radioen

Se situasjonen i vinduet øverst!

Tysklands landslagssjef Peter Schlickenrieder kastes ut av Tour de Ski etter å ha blitt tatt på fersken da han la ut noe som så ut som en ski i løypen i Davos.

Schlickenrieder ville hjelpe sine tyske utøvere med å fjerne kladder under skiene i kraftig snøvær under jaktstarten - noe som ikke er lov.

Legger seg flat

Den tyske landslagssjefen bekrefter selv at han er blitt kastet ut til NRK.

– Reglene sier at det ikke er lov. Det er trenerens feil, meg, så de har sanksjonert meg ved å ta bort akkrediteringen min, bekrefter han overfor statskanalen.

– Reglene er rimelig klare på at man ikke får motta hjelp langs løypa, så det er helt fair at FIS tar akkrediteringen hans, mener TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad.



– Å gå sammen med arrangøren om å legge ut granbar, som fungerer litt på samme måte, hadde vært en bedre idé. Jeg forstår at det for støtteapparatet har vært frustrerende å følge dagens renn fra sidelinja, utdyper Skinstad.



Herrenes landslagssjef Eirik Myhr Nossum stod i nærheten av Schlickenrieder da han la ut skien.

– Jeg stod der, og jeg ble litt overrasket da han gjorde det, for jeg var ganske sikker på at det der absolutt ikke er lov, sier Nossum til TV 2.



– Jeg måtte spørre på radioen, for han gjorde det så selvfølgelig på et vis. Så jeg måtte spørre om noen kunne sjekke om det var blitt endret noen regler på det. Men jeg fikk bekreftet ganske fort at det ikke var lov, utdyper Nossum.

– Ganske dumt



Svenske Frida Karlsson fikk med seg Schlickenrieders manøver og reagerte ute i løypen.

– Det føltes litt old school. «Får man virkelig gjøre slikt?» tenkte jeg, sier Karlsson til TV 2.



– Vi får se hva det blir til. Når det ikke er lov, så er det ganske dumt, legger hun til.



– Jeg så det ikke, men jeg hørte om det. Det er kjedelig når det blir sånn, sier Margrethe Bergane.