– Tydelig at Kjetil bærer på mye

Svein Maalen var svært offensiv da han overtok Rosenborg i midten av juni. Litt for offensiv, mener tidligere Rosenborg-trener Kjetil Rekdal. I «Fotballpunch» kaller han Maalens inntreden illojal, ukollegial og respektløs.

Maalen sier selv at han «kom litt ivrig ut på hoppkanten». Konfrontert med karakteristikkene illojal, ukollegial og karakterløs, svarer Maalen slik:

– Jeg har stor respekt for at det er trist og kjedelig å miste jobben sin i fotballen. Det har jeg selv opplevd.

– Din jobb de vil ha

TV 2-ekspert Jesper Mathisen skjønner at det kan bli litt gnisninger når stafettpinnen går fra én trener til en annen.

– Alle vil helst til toppen. Det er der det er mest penger, mest berømmelse og der de største oppgavene ligger, sier Mathisen.

– Opplever du at det finnes en æreskodeks blant trenere der man ikke skal sikle på jobben til en kollega?

– Utad sies det å være sånn, men det er jo ikke sånn. Alle som er assistenter eller lavere i klubben og som har ambisjoner, vil bli hovedtrener. Som hovedtrener vil du nok merke at assistenten din eller han som leder akademiet en eller annen dag har lyst til å bli a-lagstrener. Da er det din jobb de vil ha, sier Mathisen.

Strømsgodset-trener Jørgen Isnes mener det må være takhøyde for friske meningsutvekslinger i fotballen.

– Nå tror jeg ikke det er noe vondt i Svein, men vi som jobber i bransjen må passe litt på hva vi sier til enhver tid. Samtidig skal det være litt temperatur og meninger i fotballen. Det må vi også tåle, sier Isnes.



Strømsgodsets hovedtrener Jørgen Isnes. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Jeg vet ikke om du skal kalle fotballbransjen skitten, men den er kynisk. På det tidspunktet man overtar en klubb ønsker man å være offensiv slik Svein var. Men man skal også være litt forsiktig. Det er gode trenere som har vært der før deg, og da er det uttalelser man kan bli tatt på, sier Isnes.



– Stor respekt for andres jobb

Mathisen skjønner godt at Maalen gikk offensivt til verks da han fikk Rosenborg-jobben.

– Hva skulle Svein Maalen sagt? Han er ikke en elendig person, men han skulle selge inn et budskap. Det gjorde han på sin måte. Han traff kanskje ikke helt, og har heller ikke truffet altfor godt med Rosenborg etter at han tok over, sier TV 2-eksperten.

FORSVARER MAALEN: TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Hvordan blir det sett på når man kritiserer en kollega slik Rekdal gjør?

– Mange vil hevde det er dårlig stil. Rekdal har sin måte å være på og snakke på. Han kan være direkte, han kan være tøff og han kan bli oppfattet som bitter og at han ikke glemmer ting. De er to forskjellige personer både som trenere og også ute i media. Det at Kjetil Rekdal tar et såpass hardt oppgjør med Svein Maalen vil mange se på som dårlig stil og en dårlig kollega, men det er tydelig at Kjetil bærer på mye etter sin exit på Lerkendal, og ikke minst etter måten Svein Maalen kom innpå. Der er jeg helt enig med Rekdal, sier Mathisen.

Flere av Eliteserie-trenerne TV 2 har pratet med fremhever den gode og kollegiale tonen dem imellom.

– Man har stor respekt for andres jobb og vet at man vet hvilke utfordringer som finnes i bransjen. Mitt inntrykk er at man er kollegiale og har det trivelig, sier Sarpsborg 08-trener Stefan Billborn.

Han får støtte fra Pål Arne «Paco» Johansen.

– Jeg opplever at det er en veldig god tone mellom alle hovedtrenerne i Eliteserien. Vi har gode samtaler før og etter kampene. Det er en stor grad av kollegialitet. Det bidrar jeg til selv og setter stor pris på, sier Odd-treneren.