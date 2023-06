Tvillingene i harnisk: – Reduserer oss til «heite jenter»

– Artikkelen fornedrer ikke bare våre prestasjoner innen idrett og business, den fremmer et syn om at hardtarbeidende, kreative og drevne kvinner bare kan gjøre det bra om de blir ansett som attraktive.

Det skriver Hanna Cavinder i en tordentale på Twitter, som også søsteren har delt.

Tvillingene er blitt fenomener i sosiale medier. Fordelt på flere plattformer har de rundt seks millioner følgere.

Store avtaler

Bakgrunnen deres er fra basketball på college-nivå i USA.

Saken Hanna raser mot, ble publisert av The Free Press. Den tar for seg endringen som tillater college-utøvere å tjene penger på egne avtaler.

Inntil sommeren 2021 ble utøverne hindret av et strengt regelverk. Dette ble endret etter en høyesterettsdom.

Siden har enkelte utøvere med stor følgerskare i sosiale medier profittert voldsomt.

For ett år siden skrev Forbes at Hanna og Haley Cavinder hadde 31 personlige avtaler. Ifølge The Free Press har Hanna og Haley Cavinder tjent mer enn to millioner dollar, om lag 21,5 millioner kroner etter dagens kurs.

Turneren Olivia Dunne, som har enda flere følgere enn tvillingene, skal ha tjent rundt 37 millioner kroner, ifølge nettstedet On3.

SUPERPOPULÆR: Olivia Dunne har om lag elleve millioner følgere totalt i sosiale medier. Foto: Jerome Miron

Ble kalt urettferdig

Tittelen på The Free Press-saken er «The NCAA has a «hot girl» problem». NCAA er forbundet som organiserer college-idretten i USA.

I artikkelen sier en sportshistoriker at de «første som fikk avtaler var de blonde jentene». Victoria Jackson, tidligere profesjonell løper, sier at alle vet at «sexiness og attraktivitet» er viktig for å få avtaler, og at det er «urettferdig».

Hun er nå lærer i sportshistorie på et universitet i Arizona.

– Du får med deg at noen får en stor avtale når de er middels, maks, og tilfeldigvis ser bra ut, og en dame som kommer med på OL-lag og vinner nasjonale mesterskap sliter med å skaffe seg skoavtaler, sier Jackson til The Free Press.

Cavinder-tvillingene skal ha hatt et stykke opp til de aller beste spillerne i college-ligaen.

«De var gode, men ikke WNBA-gode», skriver The Free Press.

BASKETSPILLERE: College-idretten er «big business» i USA. Cavinder-tvillingene har imidlertid bestemt seg for ikke å ta et siste år og heller satse på noe annet. Foto: KEVIN C. COX

Tvillingene reagerer kraftig

Fremstillingen av saken får tvillingene til å rase.

Hanna Cavinder mener at premisset for intervjuet ble brutt, og trodde at det skulle handle om livet etter college-idretten. Tvillingene kunngjorde i vår at de kom til å gi seg som basketspillere.

Hanna hevder at de bare ble stilt ett spørsmål om utseendet.

– Han klarer ikke å anerkjenne de unge jentene/kvinnene som følger oss og som vi jobber så hardt for å inspirere. I stedet reduserer han oss til «heite jenter», tordner hun i en uttalelse som også tvillingsøsteren har delt.

– Vi ønsker bare å inspirere unge kvinner som jakter drømmene sine, jobber hardt og tenker stort. Nå må vi også forsvare dem mot menn som ønsker å oppsummere potensialet deres til utseendet, fortsetter hun.

The Free Press har foreløpig ikke kommentert påstandene.