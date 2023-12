Tviberg usikker på fremtiden etter ny skrekkskade: – Vil ikke se så langt frem i tid

I et Instagram-innlegg publisert mandag åpnet Tviberg opp om skrekkskaden og fremtiden.



– Jeg har to brudd, ett i kneet og ett i tibia (skinnebeinet), pluss to større blåmerker på skjelettet, meniskroten er borte og jeg må sette den på plass igjen, skrev hun.

Først ble det meldt at skaden var alvorlig, men at hun skulle tilbake til Norge for flere undersøkelser. Det er allerede klart at resten av sesongen ryker.



I møte med TV 2 og andre medier utenfor Olympiatoppen i Oslo forteller hun nå at skaden var enda verre enn hun selv trodde.

29-åringen er klar på at tiden etterpå har vært tøff.

– Det har vært litt tøft, mest fordi det er så mange som bryr seg. Det har vært uvant og veldig overveldende, på en hyggelig måte. Så jeg ville ikke vært det foruten, det er ikke det jeg sier, men på et eller annet tidspunkt må man tenke på seg selv også.

– Jeg må også få lov til å være litt lei meg. Det er veldig mange andre rundt som er lei seg, så jeg føler nesten at jeg mangler litt den «lei meg»-prosessen selv, sier en tydelig rørt Tviberg til TV 2.

Åsane-jenten vet ennå ikke om hun kommer tilbake i alpinbakken.



– Jeg tenker å ta én dag av gangen. Men jeg har lært at man tar aldri sånne store avgjørelser i motgang. Jeg har mange fine samarbeidspartnere i ryggen, og landslaget. Min prioritet nå er å få et bra kne, og så får man se ...



– Min plan er å trene opp igjen kneet. Så får vi se.

Bergenseren har tidligere vært plaget med alvorlige kneskader. Hun har tidligere hatt to korsbåndsskader i hvert kne.

Nå må hun altså trene seg opp på ny. Korsbåndet og menisken skal opereres like før jul, hvis alt går etter planen.

– Alt i alt er prognosene gode, og jeg har et veldig bra team rundt meg. Man må som sagt bare ta tiden til hjelp og se hvordan det blir. Det er helt umulig for meg å stå her nå og si hvordan mitt kne blir ... så mye som bare etter korsbåndoperasjonen. Det reagerer forskjellig fra gang til gang.

– Man må ta det derifra og derfor vil jeg ikke se så langt frem i tid. Rett og slett med tanke på motivasjonsårsaker og at man ikke har noen anelse om hvordan det ser ut.