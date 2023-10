TV 2s eksperter overbevist om at Bobb kommer med i landslagstroppen

LANDSLAGET NESTE? Oscar Bobb har for alvor spilt seg inn i landslagsdiskusjonen. Foto: LEE SMITH

Oscar Bobb (20) er i ferd med å slå gjennom for alvor i Manchester City. TV 2s eksperter er bombesikker på at supertalentet får plass i Ståle Solbakkens landslagstropp tirsdag.

Etter å ha tatt vare på sjansen han fikk i sesongoppkjøringen, har Oscar Bobb spilt seg inn i diskusjonen om en startplass for Manchester City.

Det har naturligvis gjort at han har havnet i samme diskusjon når Ståle Solbakken tirsdag skal ta ut landslagstroppen til kampene mot Kypros og Spania.

– Han kommer til å bli tatt ut. Han startet mot Newcastle og var god selv om de tapte kampen, så kom han inn i Premier League. Han er nære startelleveren til verdens beste fotballag, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli i nettprogrammet «Europakommisjonen».



Under forrige samling var Bobb en del av U21-landslaget, hvor han spilte en viktig rolle i to storseire over San Marino og Latvia.

Nå venter muligens større oppgaver for City-talentet.

– Ståle Solbakken ser timevis med fotball hver eneste dag. Han skjønner at om man er i nærheten av startelleveren til verdens beste klubblag, så er du også i en landslagstropp. Han kommer med, det jeg helt overbevist om, mener Langli.

Kollega Simen Stamsø-Møller er enig. Dersom man er god nok for Pep Guardiolas Manchester City, bør man også være god nok for en plass i Norges landslagstropp.

– Jeg tror også han kommer med. Jeg tror man må leve i nuet og det det norske landslaget må benytte seg av den flytsonen Oscar Bobb er i. Jeg tror absolutt Bobb er med, sier Stamsø-Møller.



Guardiola til TV 2: – Wow!

Under forrige landslagssamling briljerte Antonio Nusa (18), som er to år yngre enn Oscar Bobb.

– Solbakken og teamet hans fikk en god referanse forrige landslagssamling da de så at Antonio Nusa kom inn og tok nivået med en gang. Bobb er sannsynligvis på samme nivå, kanskje også bedre, det kommer egentlig an på øyet som ser, sier Morten Langli.

FREMTIDEN ER LYS: Oscar Bobb feirer etter å ha scoret mot Latvia for U21-landslaget i september. Foto: Annika Byrde

Da TV 2 intervjuet Pep Guardiola dagen før Citys kamp mot Røde Stjerne i Champions League, var spanjolen full av lovord om 20-åringen.

– Han har vært veldig god. Txiki Begiristain (City-direktør) så mange andrelagskamper forrige sesong. Han fortalte meg at han spilte veldig, veldig bra. Så jeg sa at vi skulle ta ham med på sesongoppkjøringen, sa Guardiola til TV 2.

– Etter kampene før sesongen sa jeg «wow!». Han har sulten og ønsket om å lykkes. Han har fart både offensivt og defensivt, men det viktigste er at han vil noe. Det viktigste hos de unge spillerne er at lagkameratene kan stole på dem, og han har det. Han har det! Han er en god gutt, sa Guardiola.

