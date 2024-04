TV 2s ekspert rystet av bildene: – Skandale

LERKENDAL (TV 2). Ole Selnæs' stjernetreff sikret seier. Men Jesper Mathisen tror Rosenborgs nye trener er frustrert over noe helt annet.

Søndag kl. 21.30: Få reaksjoner på Eliteserien-runden i Fotballkveld på TV 2 Play.

Rosenborg-HamKam 1-0

– Det er en aldri så liten skandale at Rosenborg har denne gressmatten, sier Mathisen i FotballXtra.

HUMPETE: Det er få vårtegn å spore på Lerkendal. Foto: TV 2 Play

Lerkendal er blitt kåret til årets beste bane i Eliteserien fem av de seks siste årene.

Slik blir det neppe nå, ifølge TV 2s ekspert.

– Dette kan ta tid å fikse. Det kan være langt uti mai før Lerkendal begynner å være den banen som den skal være. Det er utrolig kjedelig og tungt for Alfred Johansson og resten av gjengen, fortsetter Mathisen.



Gjengen fikk riktignok noe å glede seg over da Ole Selnæs dundret inn vinnermålet på dette viset:

Johansson erkjenner at forholdene ikke er optimale.

– Vi ønsker at det skal være bedre, men det er som det er. Vi må konkurrere med motstanderne med de forutsetningene som finnes, og det gjør vi, sier svensken til TV 2.

– Hvor mye påvirker forholdene det spillet du prøver å innføre?

– Det er klart at om det er en veldig bra bane kontra en litt dårligere bane, er det lettere å spille fotball. Men for oss finnes det ikke unnskyldninger, understreker Rosenborg-treneren.

Erlend Dahl Reitan svarer kontant på Mathisens utsagn:

– Jeg tar det her hundre av hundre ganger foran kunstgress.

Holdt gressmøte

I serieåpningen mot Sandefjord var heller ikke matten noe pent syn.

Såpass dårlig var den at RBK-styret kalte inn til et ekstraordinært styremøte for å undersøke hva de kunne gjøre, og banen ble sådd på nytt.

– Så er det klart at det tar nok litt tid før den er helt oppe på den standarden vi vanligvis er vant til på Lerkendal. Det tar nok noen uker til. I mai regner vi med at det begynner å bli bra. Matten vil være vesentlig bedre allerede mot HamKam, sa daglig leder Tore Berdal til TV 2 tidligere denne uken.



TV 2s ekspert Jesper Mathisen er ikke imponert.

– Nå er vi i midten av april, og vi er ikke vant til at Lerkendal-matten er så elendig som dette, sier han.



– Det har vært en våt høst og tøff vinter, og så har det nok noe med at Rosenborg ikke har altfor mange kroner til å dundre på med undervarme. De har ikke all verden med penger på nok der oppe. Da kan det bli nedprioritert. Det er garantert ikke den glitrende banemannen som har skylden. Denne matten er ikke Rosenborg og Eliteserien verdig, fortsetter TV 2s fotballekspert.

REAGERER: – Ikke noe vakkert syn, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Forklarte trøbbelet

Berdal avviste tidligere i uken at økonomien spilte noen rolle i at gresset er blitt slik, og fortalte at de har gjort akkurat det samme som før.

– Gress i Trøndelag i mars og april er jo utfordrende og i år har det ikke gått sånn som vi hadde håpet. Det startet egentlig i fjor høst og i vinter. Vi fikk en veldig dårlig innvintring på matten vår. Det ble veldig kaldt rett etter vi var ferdig å spille, som gjorde at vi ikke helt fikk gjort alle de prosedyrene vi skulle før matten satte seg for vinteren, sa Berdal og fortsetter:

– Det har på en måte gitt en dominoeffekt frem til der vi står i dag. Vi fikk ikke godt nok tilslag på den såingen vi gjorde da vi åpnet matten igjen i midten av mars. Det har ført til at vi er der vi er nå.

Trener Alfred Johansson ble hentet til Trondheim med et rykte for å spille hurtig og pasningsorientert angrepsfotball.

NY SJEF: Alfred Johansson ble hentet til Rosenborg foran denne sesongen. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Dette er ikke en bane som er til for å spille fotball på den måten Alfred Johansson vil. Det er sikkert frustrerende for ham å spille sine første kamper på denne matten etter å ha kommet til Trondheim. Det er lettere på kunstgress i Drammen enn slik det ser ut her akkurat nå, mener Mathisen.



Søndag kl. 21.30: Få reaksjoner på Eliteserien-runden i Fotballkveld på TV 2 Play.