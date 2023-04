TV 2s ekspert måper: – Et helt eget nivå

Etter en dominant prestasjon mot LSK hyller TV 2-ekspert og tidligere midtstopper, Yaw Amankwah, Vikings slovenske forsvarskjempe.

– I Stavanger er det kong David Brekalo som regjerer, forkynner Amankwah i eliteseriepodkasten «Spiss vinkel».



Det var bygget opp store forventinger før kampen til duellen mellom LSKs kraftspisser og Vikings stopperpar, men David Brekalo og Gianni Stensness hadde full kontroll på både Thomas Lehne Olsen og Akor Adams, som begge scoret mot Strømsgodset onsdag.

Amankwah hyller det han kaller «kanskje ligaens beste stopperpar». Spesielt nivået til Brekalo forbauser.

– Det er en stilstudie. Det er fagpensum i forsvarsspill. Gi alle unge forsvarsspillere opptak av denne kampen. Bare studér måten han håndterer alle situasjoner, oppfordrer eksperten.

– Vi vet at han er en god spiller, men det var et helt eget nivå. Det var komplett. Han var god på alt, fortsetter han.

Servitøren Gjermund Aasen slo den ene fantastiske dødballen etter den andre.

I boksen ventet voksne hodespillere som Ruben Gabrielsen, Espen Garnås, Thomas Lehne Olsen og Akor Adams, men Brekalo var perfekt posisjonert hver gang, roser eksperten.

– Det så ut som en voksen mann som spilte juniorfotball, slår Amankwah fast.

Kontroll på Haaland

Brekalo og Stensness var viktige bidragsytere til at Viking spilte en sterk vårsesong i fjor.

De slapp bare inn åtte mål på de ti første kampene, før Stensness ble skadet, og Vikings sesong endte i katastrofe.

Brekalo fikk også oppmerksomhet da han spilte en kjempekamp mot Erling Braut Haaland på Ullevaal.

På tross av interesse fra utlandet, valgte sloveneren i vinter å forlenge kontrakten sin med de mørkeblå.

– Jeg vil at Viking skal få betalt det de fortjener for meg. Også for meg betyr overgangssummen en hel del, den gjenspeiler hvor mye den kjøpende klubben vil ha deg. Den viser hvor mye de setter pris på deg og satser på deg, sa Brekalo til Stavanger Aftenblad etter forlengelsen.



Amankwah roser Vikings arbeid.

– Det er nok en innforstått muntlig enighet om at kommer det rette tilbudet, så blir han solgt. Uansett er det et fantastisk stykke håndverk å få den resigneringen. For å ta vekk den uroen som er rundt en spiller som nærmer seg kontraktslutt, sier Amankwah.



Han tror det er gode muligheter for at bautaen blir solgt før kontrakten løper ut.

– Vi må nyte ham mens han er her.

Amankwah tror Viking har et lag som kan bli med i kampen om en topp fire-plassering.

Han trekker frem 21-åringen Patrick Yazbek, som en å følge med på.

– Nok en gang har Viking funnet gull langt nede på verdenskartet, i Australia. Han har en vanvittig frekvens og er smart med ballen. Jeg tror han kommer til å bli en profil i årets Eliteserie.