TV 2 med dokumentarserie om Besseberg-saken

Denne uken tok Økokrim ut korrupsjonstiltale mot tidligere IBU-president Anders Besseberg, der han blant annet er anklaget for å ha tatt imot kostbare gaver og fått tjenester betalt av andre. TV 2 har det siste året jobbet med en dokumentarserie som setter søkelys på internasjonal skiskyting og den aktuelle saken. Hva har egentlig foregått i toppen av det internasjonale skiskyttermiljøet?



Skiskyting er de senere årene blitt Europas største vinteridrett, med skyhøy seerinteresse og store penger i omløp. Internasjonal skiskyting har hatt en eventyrlig vekst, der mye av grunnlaget er lagt i Norge.

Den kommende dokumentarserien fra TV 2 gir seerne et bredt bilde av skiskytingens reise gjennom flere tiår, med Anders Besseberg som pådriver og sentral aktør.

– Vi ser virkelig frem til å vise denne spennende dokumentarserien. Her er det lagt ned et omfattende og grundig stykke journalistisk arbeid. Dette har sikret dokumentarteamet unik og bred tilgang til sider av idretten som så langt ikke har vært kjent, samt til eksklusive kilder som vil være med på å gi et innblikk i temaer som korrupsjon, doping og kampen om makt, penger og gullmedaljer. I vår dokumentarserie er det samtidig viktig å belyse hva som i dag gjøres for å ivareta idretten og gi seerne innsikt for å forstå bakgrunnen for denne type saker, forteller TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen.

Produksjonsselskapet Monster produserer serien for TV 2. Serien er fortsatt i produksjon og planlegges publisert i 2024.