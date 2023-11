ET PROBLEM: Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på at det er vanskelig å gjøre uavhengige undersøkelser i Qatar. Foto: Frode Sunde

Mandag setter fotballpresident Lise Klaveness seg på flyet til Doha, sammen med generalsekretær Karl-Petter Løken.

TV 2 har i lengre tid jobbet med å få nødvendige tillatelser til å være med på turen for å dokumentere forholdene i landet, ett år etter fotball-VM.

Gjentatte forsøk på å få svar fra qatarske myndigheter, VM-komiteen og ambassaden har ikke ført frem.

Ingen har svart på TV 2 sine henvendelser siden 7. november.

– Det er jo bare veldig synd, litt av poenget med at forbund drar ned er jo transparens egentlig, i fotballbevegelsen og dens prosesser.

– Vi er jo ikke myndigheter eller utenriksdepartement, så for oss er det urovekkende, sier fotballpresident Lise Klaveness.

Ble stoppet

For å gjøre TV-opptak og ta bilder i Qatar må man ha en såkalt «filming permit».

TILLATELSE: Qatar News Agency har tidligere gitt TV 2 tillatelse til å filme i Qatar på utvalgte steder. Foto: Elias Engevik / TV 2

Før VM i 2022 reiste TV 2 en rekke ganger til Qatar med nødvendige tillatelser til å kunne ta bilder og gjøre filmopptak på lokasjoner som var forhåndsbestemt av myndighetene.

Likevel ble reportere og fotografer flere ganger stoppet av politiet.

BORTVIST: TV 2s team i Qatar blir bortvist selv om vi hadde nødvendige tillatelser. Foto: Trine Melheim Næss/TV 2

To NRK-journalister ble også arrestert i Qatar før mesterskapet.

– Hvilket ansvar har Fifa for at det skal være muligheter for uavhengige undersøkelser etter et VM, Klaveness?

– Det ansvaret er sikkert begrenset. Nå er jo VM over og myndighetene bestemmer i et land, og det er sikkert begrenset hva vi klarer å gjøre med det. Men det vi klarer er å legge et press.

– Qatar er jo veldig opptatt av å samarbeide videre med Fifa og være en aktør på fotballkartet, så jeg er helt sikker på at det der kan løse seg hvis Fifa lener seg litt inn.

Klaveness skal ta opp saken

Samtidig som TV 2 har kontaktet flere instanser for å få de nødvendige tillatelsene, har Fifa-president Gianni Infantino vært i Doha for å forlenge sponsoravtalen med Qatar Airways.

– Det som har vært utfordringen i Qatar, og som jeg er siker på at blir i andre land også, er enkelte lands motvillighet til å nettopp ha uavhengige aktører inn. Det er noe i seg selv som blir sett på som veldig problematisk da, sier Klaveness.

Hun ønsker at NFF og det danske forbundet tar opp saken.

– Det er nok en sak i seg selv, og vi må prøve å ta opp dette sammen med Danmark, at det er et problem.

– Selv om vi også synes det er vanskelig av og til å bli sett etter i kortene, så er det en veldig viktig del av troverdigheten og tilliten vi forvalter på vegne av våre medlemmer.

– TV 2 ønsker å gjøre uavhengige undersøkelser for å dokumentere situasjonen etter VM og om Fifa har oppfylt lovnadene, hvilken kraft har fotballen i seg der?



– Det synes jeg er et eget, og veldig viktig spørsmål. Alle de reformene som ble innført av Fifa i 2015 og hele den prosessen der, handlet mye om maktfordeling og transparens. Og mulighet til uavhengig innsyn. I hvert fall i en eller annen grad.

Det må gjøres aktsomhetsvurderinger for potensielle VM-verter, og det skal gjøres av noen uavhengige, understreker Klaveness.

– Vi ser at de sakte, men sikkert har bevegd seg, om ikke vekk fra det, så blir det mindre og mindre uavhengige prosesser og nærere og nærere bånd mellom potensielle budgivere, presidenten og styret.