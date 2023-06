TV 2 erfarer: Topputøverne vil støtte Al-Samarai

Utøverkomitéen har fire representanter med stemmerett på Idrettstinget: komitéleder Magnus Nedregotten, samt styremedlemmene Kjetil Borch, Birgit Skarstein og Øyvind Watterdal.



Etter det TV 2 forstår, vil alle stemmene gå til Al-Samarai.

Nyvalgt komitéleder Nedregotten forteller at han har oppfordret, men ikke instruert, medlemmene i utøverkomitéen om å stemme samlet på én kandidat.

Det flertallet i komitéen går for vil derfor etter all sannsynlighet resultere i fire stemmer til en av kandidatene.

– Akkurat nå er det bred oppslutning om at det er Al-Samarai vi kommer til å gå for. Det er ikke min oppfatning å instruere stemmer innad i komitéen, men jeg har oppfordret til at vi stemmer for den kandidaten som flest i komiteen vil ha, sier han.

– Mest skikket til å lede idrettsstyret

– Hvorfor mener du at Al-Samarai er riktig person?

– Nå er det vedtatt en langtidsstrategi for hvordan man skal jobbe de neste fire årene. Og toppidrettsstrategien er lagt. Så det handler mest om hvem som er mest skikket til å lede idrettsstyret videre. Og hvem som kan ha mest påvirkning på beslutningstakerne. Det tror jeg og de i utøverkomitéen som har tatt et standpunkt er Al-Samarai. Det er også opplevelsen min i den korte tiden jeg har vært i idrettsstyret, fortsetter OL-medaljøren i curling fra OL både i 2018 og 2022.

– Hva spesifikt er det som gjør at Al-Samarai er et bedre alternativ enn Kjøll?

– Hun virker som en samlende leder. En som kan være stemmen utad for en større utøvermasse, sett fra utøverkomitéens side. Vi er opptatt av et bredt mangfold i toppidretten, både på individnivå, men også på idrettsnivå. Det er viktig at vi klarer å få med de idrettene som kanskje har falt litt utenfor og ikke får den støtten de kanskje føler at de fortjener.

Mot brakvalg

Totalt er det 168 stemmer som skal avgis i presidentvalget.

75 av disse kommer fra særforbundene, 75 fra idrettskretsene, alle 15 i idrettsstyret har stemmerett, og tre fra utøverkomitéen har stemmerett.

Kartlegginger av ulike mediehus i forkant av valget etterlater liten tvil om at Al-Samarai er den overveldende favoritten før valget.

Al-Samarai har blitt lovet støtte av et stort flertall av særforbundene og kretsene, og i mai fortalte seks av medlemmene i idrettsstyret til VG at de ikke støtter Kjølls kandidatur.

– Hvis vi skal stole på de støtteerklæringene som har kommet fra idrettskretser og særforbund i forkant av tinget, tyder alt på at Al-Samarai stikker av med seieren. Mye kan selvsagt skje i kulissene, men Al-Samarai er klar favoritt, sier TV 2-kommentator Mina Finstad Berg.