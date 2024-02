TV 2 erfarer: Sjokkovergang i boks – Johansen enig med Sarpsborg 08

Eliteserien er i ferd med å bli en profil rikere. I løpet av kort tid skriver Stefan Johansen (33) under for Sarpsborg 08.

Ifølge TV 2s opplysninger er Johansen og Sarpsborg 08 blitt enige om en toårsavtale.



Sarpsborg er for øyeblikket på treningsleir i Marbella, men returnerer til Norge lørdag. TV 2 får opplyst at avtalen blir fullført når Sarpsborg 08 er tilbake på norsk jord.

– Utrolig kult, rett og slett. Å få en slik profil tilbake midt i vinterkulden, er en vitamininnsprøytning for norsk fotball, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Med hele 55 A-landskamper på samvittigheten, der flere av dem er som kaptein, er det en skikkelig ringrev Sarpsborg 08 har fått kloa i.

Sportssjef i Sarpsborg 08, Hampus Andersson, sier til TV 2 at ingenting er signert foreløpig.

– Vi er i Spania og her er det i alle fall ingen Stefan Johansen, sier han.

– Hvordan ville det vært å få tak i han?

– Som jeg har sagt tidligere: Jeg tror alle lag i Eliteserien kunne tenkt seg Stefan Johansen, sier han.



– Tyder på at han er motivert

Johansen har vært innom Celtic, Fulham, West Bromwich og QPR siden han forlot Strømsgodset, men har siden i fjor sommer vært uten en fast klubb.

I fjor høst holdt han seg i form hos Bodø/Glimt.

– Det er alltid et spørsmålstegn ved hjemvendte spillere om hvor motiverte de er, spesielt spillere som bosetter seg i Oslo fordi de ønsker å bo der. Men det at Stefan Johansen bosetter seg i Sarpsborg, vitner om at han er topp motivert, sier Amankwah

I løpet av vinteren har Sarpsborg 08 mistet sentrale spillere som Victor Torp, Mikkel Maigaard og Ramon Pascal Lundqvist.

– Etter at disse forsvant, så trengte Sarpsborg en signering av dette formatet. Jeg tror også at Stefan Johansen kan passe og trives i måten Sarpsborg spiller på, og så spørs det jo litt hvordan kroppen responderer på kunstgress og sånt etter en stund ute, sier Yaw Amankwah.