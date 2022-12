TV 2 erfarer: Nilsen forlenger med Aalesund

Verken klubben eller treneren vil bekrefte dette, men etter det TV 2 erfarer er det bare detaljer som gjenstår før klubben kan offentliggjøre en ny avtale med 58-åringen.

Den tidligere Brann-trenerens opprinnelige avtale varte ut neste sesong. Denne blir nå forlenget med ytterligere ett år, får TV 2 opplyst.

– Vi er i en prosess rundt å sette trenerteamet for kommende sesong, er alt AaFKs sportslige leder Bjørn Erik Melland ønsker å kommentere overfor TV 2.

BEKREFTER DIALOG: Sportssjef Bjørn Erik Melland i Aalesund bekrefter at man jobber med å avklare framtiden til Lars Arne Nilsen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Helt naturlig

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, mener forlengelsen virker helt naturlig.

– Lars Arne Nilsen og Aalesund leverte en solid sesong i 2022, og jeg synes han fikk mye ut av lite. Det var ikke festfotball fra start til slutt, men det desidert viktigste var å berge plassen og Aalesund var aldri i nærheten av å rykke ned. Da tenker jeg det er naturlig å forlenge kontrakten hans, sier Mathisen.

Til tross for at Aalesund berget plassen i returen til Eliteserien, har sunnmøringene ikke alltid vært like fornøyd med spillet som har blitt levert.

– Selv om mange drømmer om mer ressurser, en annen trener og mer sexy fotball, så må man stikke fingeren i kunstgresset og se hvor man er. Det er helt urealistisk at Aalesund per dags dato skal yppe seg blant de aller største norske klubbene, og da tror jeg ikke man finner mange bedre kandidater enn Lars Arne Nilsen til å ta steg for steg, sier Mathisen.

Rykket opp på første forsøk

Nilsen overtok klubben i august 2020. Da lå sunnmøringene på bunnen av eliteserietabellen og Lars Bohinen hadde nettopp fått sparken som trener.

AaFK endte med å rykke ned den høsten, men etter én sesong i Obos-ligaen var klubben tilbake i det gode selskap.

AaFK startet 2022-sesongen på oppløftende vis, men etter salgene av Isak Dybvik Määttä og Sigurd Haugen i sommer gikk klubben inn i en blytung periode med kun seks poeng på elleve kamper.

Laget avsluttet imidlertid sterkt og berget plassen med god margin.