TV 2 erfarer: Langt unna avtale

I april meddelte Johannes Høsflot Klæbo at han skulle fortsette langrennssatsingen utenfor landslaget.

Denne sesongen satser 26-åringen privat. Med seg i teamet har han far og manager Håkon Klæbo og morfar og trener Kåre Høsflot.

Men for at verdens beste skiløper skal få lov til gå verdenscup for Norge, må en intensjonsavtale mellom Klæbo og Skiforbundet signeres.

Ifølge det TV 2 kjenner til er partene fortsatt langt unna å komme til enighet.

UENIG: Johannes Høsflot Klæbo og teamet har fortsatt ikke kommet til enighet med Skiforbundet. Ifølge TV 2s opplysninger er partene langt unna en avtale. Foto: Joakim Halvorsen

Uenighetene skal blant annet dreie seg om at Johannes Høsflot Klæbo og Skiforbundet har ulike verdier. Konflikten, og forsøket på å løse den, beskrives som en «verdikollisjon».



I tillegg er det forventet at det blir uenigheter når partene skal diskutere spørsmålet om i hvor stor grad Klæbo har rett på egne markedsrettigheter.

Det er en del av en pågående konflikt mellom Skiforbundet, flere alpinister og Johannes Høsflot Klæbo.

– Vi er i dialog og jobber med å få til en løsning som er god for alle parter. Når en avtale er på plass vil vi kommunisere det, skriver langrennssjef Espen Bjervig i en SMS til TV 2.

TV 2 har ikke lyktes med å komme i kontakt med Håkon Klæbo mandag.

– Signeres ikke før den må

For tiden er Klæbo på høydeopphold i Utah i USA. Med seg over dammen har han far Håkon. Sammen blir de værende i om lag tre uker til.



Da venter noen uker i Norge før planen er å reise videre til italienske Livigno. I midten av november er det nasjonal åpning på Beitostølen. Spørsmålet er om Klæbo er enig med Skiforbundet før den tid.

– Jeg tror ikke de kommer til å bli enige før rett før vinteren. Slik var det da jeg forhandlet, og det virker som det er ganske likt nå. Jeg tror ikke avtalen signeres før den må. Kanskje så sent som en uke før verdenscupen starter, sier TV 2s langrennsekspert, Petter Northug.



I USA har Klæbo fått trene på den amerikanske «Olympiatoppen». Et tilbud han ikke har tilgang til i Norge, ettersom han har valgt å stå utenfor landslaget.

Under VM i Planica i vinter tok Klæbo tre gull og to sølv. Dermed leverte han sitt beste mesterskap noensinne.