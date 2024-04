TV 2 erfarer: Klæbo gjør landslagscomeback

PRESSEKONFERANSE: Johannes Høsflot Klæbo møter pressen fredag. Foto: Jonas Been Henriksen

Ifølge NRKs opplysninger vil Klæbo på pressekonferansen kunngjøre at han returnerer til landslaget. TV 2 sitter på de samme opplysningene.

– Det er dagens minst overraskende nyhet. Det har vært spekulert i dette lenge, sier TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad.

Flere har tatt til orde for at skisportens store stjerne hører hjemme i landslagsmiljøet.

«Skal Johannes Høsflot Klæbo ta VM-gull på distanse i sin egen bakgård bør han inn igjen på landslaget, skrev Skinstad i mars i år.

– Jeg tror Klæbo har sett at det har vært et år med såpass mye utfordringer. Jeg tror han skjønner at dette vil gi en helt annet ro inn mot VM. Dette tenker jeg er en klok avgjørelse, sier Skinstad.

Pressekonferansen finner sted på Klæbos hytte på Skeikampen i Innlandet klokken 14.30.

Klæbo (27) ga i april 2023 beskjed om at han ønsket å stå utenfor landslaget.

Deretter fulgte harde forhandlinger om betingelsene for en såkalt representasjonsavtale Klæbo måtte ha på plass for å kunne få gå verdenscuprenn.

Denne avtalen, som kom på plass høsten 2023, handlet om hvilke forpliktelser løperen har overfor forbundet gjennom sesongen.

Klæbo er den desidert største norske skistjernen, med blant annet fem OL-gull, ni VM-gull og fire sammenlagtseirer i verdenscupen. Neste år er det VM på hjemmebane i Trondheim.



