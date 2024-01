TV 2 erfarer: Janne Jönsson blir Stabæk-trener igjen - denne gang for kvinnene

Toppserien er i ferd med å bli en attraksjon rikere.



Etter det TV 2 erfarer vil nemlig Janne Jönsson i løpet av kort tid presenteres som ny trener for Stabæk-kvinnene.

Svensken har et stort navn i norsk fotball, etter at han blant annet ledet herrene til samme klubb til seriemesterskap i 2008.

63-åringen har også trent både Rosenborg og Aalesund på herresiden i norsk fotball. Trenerjobben i Stabæk blir hans tredje periode i klubben, der han i sin første periode mellom 2005 og 2010 først ledet dem til opprykk og deretter kapret tre medaljer - en av hver valør.

TV 2 har vært i kontakt med Stabæks sportslige ledelse, som ikke ønsker å kommentere trenerspørsmålet i nåværende stund.

TV 2-ekspert er spent: – En klubblegende

Jönsson hadde også ansvaret for bærumsklubben mellom 2019 og 2021, og var da trener for blant andre nåværende TV 2-ekspert Yaw Ihle Amankwah. Bergenseren er spent på hvordan hans gamle sjef vil ta fatt på sin nye jobb.

– Det er hyggelig for Stabæk at en klubblegende og en som har tatt seriegull med herrelaget nå skal trene kvinnelaget. Han er en veldig empatisk og god person som jeg er spent på å se hva kan få til med det laget. Han er en trener som er lett å bli glad i, sier den tidligere stopperbautaen.

FØRSTEHÅNDSKUNNSKAP: Yaw Amankwah, her etter en kamp mot Brann i 2021, kjenner Jönsson godt. Foto: Vegard Grøtt/Bildbyrån

Jönssons andre periode i Bærum resulterte i to åttendeplasser før han forlot dem sommeren 2021. Siden har han vært utenfor treneryrket, men returnerer nå altså til Nadderud der han for første gang i karrieren tar en topptrenerjobb på kvinnesiden.

Med der blir også Toppserien en trenerprofil rikere.

– Det er positivt. Det er ikke alltid tidligere suksess på herresiden automatisk blir omsatt til suksess med et kvinnelag noen år senere, men den standingen han har i Stabæk og måten han er på som person gjør at det i hvert fall er et godt utgangspunkt, sier Amankwah, og fortsetter:

– Jeg spent på å se hvordan han taktisk disponerer dette Stabæk-laget som er litt i et mellomsjikt. Ingen forventer at de skal ta seriegull, men samtidig så har de en ambisjon om å være med opp mot topp-fire. Det er en voksen oppgave.

Trekker frem en stor fordel

Jönssons datter Zara spilte for Stabæk mellom 2019 og 2023, men signerte nylig for Djurgården i svensk Damallsvenskan.

Amankwah vet av den grunn at at gamlesjefen har fulgt godt med.

– Han kjenner laget ekstremt godt, og har fulgt dem veldig tett. Det betyr at han ikke trenger å sitte og se på video til langt på natt og lese seg veldig opp, og at innkjøringsperioden hans blir mye kortere. Det er en kjempefordel, sier TV 2-eksperten.