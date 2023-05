Det de færreste trodde var mulig etter at han har syklet med den rosa ledertrøya i Giro d´ Italia i fem dager, viser seg likevel å være mulig:



Uno-X har – i konkurranse med noen av de største lagene i proffverdenen – klart å lokke til seg den attraktive 23-åringen fra neste sesong.

Han skal sykle ut kontraktstiden med Team DSM og slutter seg til Kurt Asle Arvesens mannskap i januar 2024.

Daglig leder i Uno-X, Jens Haugland, holder kortene tett til brystet.

– Det er ikke noe rart at jeg får telefoner om Leknessund, men jeg kommer ikke til å si noe om ham, sier Haugland til TV 2.



UNO-X-TOPPER: Jens Haugland og trener Kurt Asle Arvesen utenfor palasset i Versailles i Paris, etter at det ble klart at det norske Uno-X laget skal sykle Tour de France i 2023. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Nyheten begeistrer TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

– Dette er en mektig signering av Uno-X og viser hvilke ambisjoner dette laget har. Leknessund har de siste par årene tatt store steg, og det han nå leverer i Giro d’Italia er av høy klasse. I Leknessund får de en rytter de kjenner godt fra før, en de vet de kan stole på og en herlig personlighet å få inn i laget.

ENTUSIASTISK: TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Han legger til:

– På de tre årene han har vært på WorldTour-nivå, har han tilegnet seg viktig erfaring, samt blitt sterkere. Nå kommer han tilbake som en naturlig lederfigur, sier Drivenes.

Tromsø-gutten syklet i 2,5 år for Uno-X før han tok steget ut i den store proffverdenen i 2021, da han signerte for laget som den gang het Team Sunweb.

– Etter at Leknessund forlot Uno-X, har treningshverdagen endret seg en del for ham. Der han før kjørte mye hyppigere intervaller i Uno-X, har det nå vært mer volum og høydetrening i DSM. Jeg tror det blir viktig at apparatet rundt ham og han selv tar med seg de positive erfaringene som er gjort, både i Uno-X- og DSM-perioden for å makse det enorme potensialet han har, kommenterer Drivenes.

ERFAREN: Andreas Leknessund under fjorårets Tour de France. Foto: Mads Wedervang / TV 2

Etter andreplassen på den fjerde etappen av Giroen, ble han den første nordmannen som kunne ikle seg rittets rosa ledertrøye, 42 år etter Knut Knudsen. I fjor vant han en etappe i World Tour-rittet Sveits Rundt, fikk sin debut i Tour de France og vant Arctic Race sammenlagt på hjemmebane.

– Jeg gleder meg veldig til å se Leknessund i rødt og gult igjen. I DSM har han omtrent utelukkende kjørt store ritt, og det skal han fortsatt gjøre i Uno-X. Men nå vil han også kjøre flere ritt på et nivå under, noe som gjør at han kan hente enda flere toppresultater og hente viktige poeng for et Uno-X som jager WorldTour-lisens. Han vil i tillegg ta med seg erfaringer fra det øverste nivået, som vil løfte hele Uno-X-systemet til nye høyder, sier Drivenes.

Ifølge reglene til det internasjonale sykkelforbundet, UCI, er det ikke lov å offentliggjøre signeringer før 1. august. Leknessund sykler akkurat nå den tiende etappen av Giro d`Italia, der han ligger på 5. plass i sammendraget, 22 sekunder bak Geraint Thomas som leder i sammendraget.