TV 2 erfarer: Den danske presidenten støtter ikke Klaveness

Onsdag står slaget om hvem som kommer inn i Uefas øverste styre, eksekutivkomitéen).

Både den danske fotballpresidenten, Jesper Møller, og vår egen Lise Klaveness, stiller til valg.

Det er totalt elleve kandidater, kun sju blir valgt inn.

TV 2 har vært i kontakt med flere kilder som er tett på den innerste kretsen rundt de to kandidatene, som forteller at Møller per nå ikke støtter Klaveness.

Til tross for at de nordiske landene tradisjonelt har hatt et sterkt samarbeid og frontet de samme verdiene.

De søker også om et felles EM for kvinner i 2025.

Men helt siden den mye omtalte talen i Doha, skal den danske presidenten uttrykt sin skepsis, og det nordiske samarbeidet er ikke lenger en dans på roser.

TALEN: Lise Klaveness talte fotballtoppene midt i mot i Doha. Etter det har samarbeidet med Danmark vært krevende. Foto: Hassan Ammar

Selv har Lise Klaveness lenge forsøkt å få Møller i tale om kandidaturet.

– Jeg og Jesper Møller risikerer å bli satt opp mot hverandre. Så jeg skulle ønske at vi kunne snakket sammen og koordinert oss før fristen gikk ut. Det fikk vi ikke til, jeg prøvde mange ganger, men det fikk vi ikke til, sier Lise Klaveness til TV 2.

Ønsker ikke å svare

At to nordiske kandidater kjemper om en plass i Uefas øverste organ, kan gjøre det vanskeligere for Klaveness.

Møller stiller til gjenvalg, og har etter hva TV 2 forstår en sterk posisjon i Uefa.

TV 2 har, som Klaveness, gjort flere forsøk på å få den danske fotballpresidenten i tale.

Under Fifa-kongressen i Rwanda avslo han intervjuforespørsler med begrunnelse at han ikke hadde tid.

TAUS: Danmarks fotballpresident Jesper Møller i et tidligere intervju med TV 2. Han og Klaveness har ikke snakket sammen om Uefa-valget. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

TV 2 har derfor sendt en e-post med følgende spørsmål til Møller;

– Støtter Møller Lise Klaveness sitt kandidatur i UEFA ex. co?

– Hvis ja; hvorfor?

– Hvis nei; hvorfor ikke?

Kommunikasjonssjef i det danske forbundet, Jakob Høyer, svarer følgende på TV 2s spørsmål:

«I Danmark opplyser vi gjerne, hvem vi støtter eller ikke støtter som Uefa-president, men vi har aldri oplyst – og gør det heller ikke i denne omgang - om individuell stemmegivning ift. øvrige poster. Det er visst sedvanlig praksis i de fleste land. Dette gjelder også, hvis medier velger at basere historier på rykter og anonyme kilder.»

– Blir helt feil for meg

Klaveness erkjenner at det er en stor utfordring at Norden stiller med to kandidater, og tror at det kan slå negativt ut for henne.

– Han (Møller, journ. anm) har sittet der fra før, og vil antakeligvis per i dag gjøre at jeg ikke kommer inn. Men sånn er det, vi må uansett utfordre dette.

For det hun har merket i valgperioden, er at geografisk balanse er viktig for mange nasjoner - også Uefa. Altså at kandidaten som velges inn i styret kommer spredt fra ulike steder i Europa.

Fotballpresident Lise Klaveness deltok på Fifa-kongressen i Kigali, Rwanda. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Dette står så sterkt at det nærmest er en forventning om at landene fra samme område er koordinerte.

Klaveness poengterer at hun mener det er vel så viktig at kandidatene har rett kompetanse og bakgrunn.

Som å kunne representere kvinnesiden i like stor grad som herrefotballen. Og at det er kvinner i styret som kan kvinnefotball.

– Det har tatt hundre år å få ingen kvinnelige presidenter inn, det jeg føler det som et stort ansvar. Vi er fem presidenter i Norden. Blant dem to kvinner. Tre av mennene stiller til valg, og så skal de to kvinnene ikke gjøre det. Det opplever jeg blir helt feil for meg.

KVINNEKAMP: Lise Klaveness, president i NFF møtte nylig spillere på georgiske kvinnelag. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Svenske Karl-Erik Nilsson er allerede inne som visepresident, og finnen Ari Lahti stiller til valg som Uefa-representant i Fifa.

Hver dag får hun brev og sms fra unge jenter som er opptatt av likestilling i fotballen.

– Jeg føler på noe som er mye større enn meg og Jesper i dette.

– Det spørsmålet må også stilles til mine nordiske kollegaer, legger hun til.

Andre toner fra Tyskland og England

Mens det danske fotballforbundet er svært tause om hva de mener om Klaveness sitt kandidatur, har England sendt støttebrev.

Også den tyske presidenten Bernd Neuendorf har vært en sentral støttespiller.

VIL HA FLERE KVINNER: Den tyske fotballpresidenten Bernd Neuendorf, sammen med minister Nancy Faeser, under VM i Qatar.) Foto: Matthias Schrader

På spørsmål fra TV 2 til Neuendorf, om han støtter Klaveness, ordlegger det tyske forbundet seg på en litt annen måte enn danskene.

Selv om også de påpeker at selve valget er hemmelig, legger de til at Neuendorf har gjentatte ganger tidligere understreket at han er enig med Lise i mange standpunkter.

– Han går også inn for at flere kvinner skal ha medbestemmelse i fotballens styrende organer, skriver kommunikasjonssjef Patrick Montgomery Wolf.

Lise Klaveness føler selv at mye kan endres frem til onsdag.

– Vi må spille til det siste, det er en styrke og en svakhet jeg har, jeg er jo veldig der jeg er.