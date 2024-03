TV 2 erfarer: Braathen vil gjøre comeback for Brasil

Lucas Braathen vil torsdag offentliggjøre at han vil gjøre comeback, men ikke for Norge. Det opplyser kilder til TV 2.

Ryktene har svirret etter at det mandag ble klart at Braathen og Red Bull vil holde en pressekonferanse førstkommende torsdag om skifremtiden hans.

Flere uavhengige kilder bekrefter nå til TV 2 at han vil offentliggjøre sitt comeback.

Comebacket vil imidlertid ikke skje med det norske flagget på brystet, men med det brasilianske.

Red Bull, som har samarbeidet med Braathen siden januar 2023, vil være sentral i å stable den nye satsingen på beina.

Braathen har brasiliansk mor, men er likevel avhengig av at Norges Skiforbund frigir lisensen hans til det brasilianske forbundet for å kunne representere det søramerikanske landet i konkurranse.

TV 2 forstår at Skiforbundet er positivt innstilt til å sørge for at Braathen fremover skal kunne representere Brasil.

Skiforbundet ønsker ikke å kommentere opplysningene tirsdag ettermiddag.

– Vi ønsker ikke å svare på spørsmål om Lucas før han har gjennomført pressekonferanse på torsdag, sier kommunikasjonssjef Espen Graff.

TV 2 har forsøkt å få kontakt med pappa Bjørn Braathen tirsdag ettermiddag, men foreløpig uten hell

– Ingen kommentar

På spørsmål fra TV 2 mandag, kunne ikke sportssjef i alpint, Claus Ryste, svare på om forbundet hadde frigitt Braathens lisens eller ikke.

– På nåværende tidspunkt har jeg ingen kommentar til det, sa Ryste da.



Brasils alpinsjef, Pedro Cavazzoni, sa til TV 2 at Braathen ikke hadde vært i kontakt med dem, men at det ikke er noe i veien for at han kan kjøre for Brasil om papirarbeidet blir gjort etter boka.



– Du må sende inn passet ditt, opplyse om bindingene dine til landet og forklare hvorfor du spør om nasjonsbytte. Det er en protokoll å følge, forteller han.



Ifølge FIS’ eget reglement må de nødvendige papirene for å endre lisensen være sendt innen 1. mai.



Det bekrefter også mediekontakt Charlotte Chable, men:

– Vennligst kontakt (det nasjonale) forbundet direkte eller Lucas for å finne ut av den nåværende situasjonen, skriver hun i en epost tirsdag.

– Ganske selvforklarende

Atle Lie McGrath, tidligere lagkamerat og nær venn av Braathen, gikk mandag i å antyde hva som ville komme frem på pressekonferansen torsdag.

– Jeg tror det er ganske selvforklarende, sa McGrath til TV 2.

– Hva legger du i det?

– Vi får se når han snakker på torsdag. Jeg har vært tydelig på hva jeg har sagt hele tiden. Det var supertrist å miste ham, han er en veldig god venn og konkurrent. Jeg har lyst til å få ham tilbake i sporten.

– Hvordan hadde det vært å få Lucas tilbake?

– Det hadde vært kult og interessant, så får vi se hvordan det potensielt hadde vært. Det er mange faktorer og veldig mange varianter som kan skje, sa McGrath.

Det var 27. oktober i fjor høst at 23-åringen sjokkerte Idretts-Norge med å fortelle at han la opp.

Beslutningen ble tatt etter det han mente var «ekstremt respektløs behandling» fra Norges Skiforbund i forbindelse med markedskonflikten utøverne står i med forbundet.