TV 2-ekspert etter fiaskoen: – Definitivt et trenerproblem

TV 2-ekspert Ingrid Ryland er svært skuffet over det Norge leverte i åpningskampen mot New Zealand. Den tidligere landslagsspilleren er tydelig på at trenerteamet må ta en stor del av ansvaret for fiaskostarten.

– Spillerne kommer til å ta sin del av ansvaret, men når det kollektive så til de grader ikke fungerer i dag, så syns jeg definitivt det er et trenerproblem, sier Ryland i TV 2-podcasten Spillerrådet.

Ryland tar også enkeltspillere i forsvar etter 0-1-tapet.

– Syrstad Engen får masse slakt i dag. Men når man ser på avstandene og hvordan den midtbanen er organisert i dag, så er det ikke så rart at hun ikke er god.

– Mye som skortet på kampledelsen

TV 2-eksperten er skeptisk til hvordan Norge fremstod i den andre omgangen.

– Spillerne må selvfølgelig ta sin del av ansvaret, men hvis det var slik at vi skulle være mer direkte etter pause, så stiller jeg spørsmål ved det. Sliter vi med avstander og den defensive organiseringen, så er det først og fremst å få det på plass, så kan man spille de enkle pasningene deretter.

– Jeg syns det var ganske mye som skortet på kampledelsen i dag.

Et av eksemplene Ryland trekker frem er hvordan det ble løst da Thea Bjelde måtte ut med krampe på overtid.

– Det var det tydeligste eksempelet da Sønstevold kom inn for Bjelde. Da har vi Sophie Roman Haug på benken når vi jakter mål. Da har rullegardinen gått ned. At det ikke er en offensiv spiller som kommer inn. Marit Bratberg Lund har også en sinnssyk venstrefot.

MÅTTE UT: Thea Bjelde måtte bæres ut av banen på overtid - med god hjelp fra Vilde Bøe Risa og Caroline Graham Hansen. Foto: SAEED KHAN

TV 2-eksperten, som har 25 A-landskamper, kunne også tenkt seg å se Guro Reiten i en mer offensiv rolle.

– Reiten kunne blitt flyttet opp på kanten for å få de innleggene når man så at Ada fikk mye oppmerksomhet. Da var det kanskje ikke hun som skulle score i dag, men hva med nedfallsfrukten som Maanum var på. Og hvorfor skulle man ta ut Maanum som hadde Norges største sjanser?

Utenom spillerbyttet på overtid gjorde Riise to bytter tidligere i omgangen-Det første var etter 56 minutter da Emilie Haavi kom inn for Julie Blakstad. Kvarteret før slutt ble Frida Maanum erstattet av Vilde Bøe Risa.

Ekspertkollega Solveig Gulbrandsen hadde også ønsket seg flere og andre grep fra benken.

– På slutten av kampen forventet jeg flere grep. Vi hadde en (Sophie) Roman Haug på benken som har prestert under Hege tidligere, hvorfor kommer ikke hun inn? Jeg synes også en Karina Sævik kunne vært en bra innbytter som kunne skapt noe. Det er som sagt mye som ikke fungerer, så det er vanskelig å si hvor man skal starte å ta tak.



Riise: – Det var dritt

Landslagssjef Riise var tydelig på at laget må heve seg i de kommende kampene.

– Det var dritt rett og slett. Vi kommer aldri inn i kampen og får satt noe press. Vi henger ikke sammen og nøler. Det er ting vi må fikse, sa Hege Riise til TV 2.

Norges Ada Hegerberg (t.h.) og trener Hege Riise etter kampen mellom New Zealand og Norge i Auckland. Foto: Lise Åserud / NTB

– Vi må opp i ringa, vi kan ikke synes synd på oss selv. Det er hard jobb som gjenstår. Vi må kvitte oss med kampen, og bli enige om hva vi skal gjøre mot Sveits, sier Riise.

Kampen mot Sveits spilles tirsdag morgen.