TV 2-ekspert: – Et stort sjokk

Fredrik Aursnes (28) gir seg på landslaget

Det bekreftet Ståle Solbakken på tirsdagens pressekonferanse i forbindelse med landskampene mot Tsjekkia og Slovakia. Aursnes forteller at det var en vanskelig avgjørelse å ta. Han forklarer avgjørelsen med at han ønsker mer tid og frihet til å prioritere andre ting enn fotball i livet sitt.

– Det er selvsagt et stort sjokk, innleder TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Aursnes er en litt annerledes spiller. Han har takket nei før, da på u-landslag. Han er ikke som alle andre, legger han til.

Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

TV 2-eksperten mener tomrommet etter Aursnes ikke blir lett å fylle.

– Dette er utrolig synd for Norge. Vi mister en av våre beste spillere. Han har kommet som en rakett de siste årene og blitt en midtbanespiller i europeisk toppklasse. Det er blytungt for Ståle. Han er en av våre viktigste spillere. Samtidig må man respektere det han sier. Aursnes er en reflektert og annerledes type. Å spille klubbfotball på det nivået han gjør innebærer et enormt press der man aldri har fri, sier Mathisen.

Nå må Solbakken finne en indreløper som kan erstatte Aursnes.

– Vi har gode spillere som kan ta den rollen. Vi har hatt en midtbane med Aursnes og Ødegaard som indreløpere – nå er den plutselig en ledig plass. Vi får se hvordan Ståle løser det, men han kommer til å bli savnet, sier Mathisen.



Ekspertkollega Yaw Amankwah ble i likhet med Mathisen også tatt på senga.

– Det er oppsiktsvekkende at han gir seg på landslaget i en alder av 28 år, sier Amankwah.



– Samtidig har jeg stor respekt for at han er tøff nok til å ta et valg som sannsynligvis er ekstremt gjennomtenkt og som føles riktig for ham, fortsetter Amankwah.

Ståle Solbakken forteller at han ble kjent med tankene til Aursnes for noen måneder siden.

– Det er et tap på og utenfor banen. Fredrik er en viktig brikke for oss. Vi vil savne ham på og utenfor banen, sier Solbakken til TV 2.

Han har tatt med seg tre spisser til kampene mot Tsjekkia og Slovakia. Det betyr at Bård Finne er ute av troppen. Brann-spissen tar vrakingen med fatning. Han er mer overrasket over at Aursnes gir seg.

– Det er jo synd for Norge. Han er en veldig god fotballspiller. Det er kanskje litt overraskende, sier Finne til TV 2.