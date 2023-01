Turte ikke fortelle om skammen fra oppveksten

Zaineb Al-Samarai (35) er en het kandidat til å ta over sjefsrollen til Berit Kjøll. Men det har tatt henne over tyve år å tørre og åpne opp om det såre fra barndommen.

ULLEVÅL / VOLDSLØKKA:

Zaineb Al-Samarai kommer ut fra styremøtet i Norges Idrettsforbund med sekk på ryggen og en tykk boblejakke over armen.

Nylig ble det kjent at over halvparten av idrettskretsene vil ha 35-åringen som ny idrettspresident.

Men det er ikke derfor hun stiller opp til intervju med TV 2. Presidentkampen vil hun ikke si noe om før valgkomiteen har kommet med sin innstilling.

Det Al-Samarai vil snakke om er langt mer tabubelagt.

– I sommer, når det var oppslag på oppslag om hvor mye verre vi skulle få det i Norge, så satt jeg og hadde kjempevondt i magen, begynner 35-åringen.

Hun fikk flashback, og tenkte på alle barna som nå har det vanskelig.

– Jeg synes det er helt forferdelig. Fordi mmm....

35-åringen trekker pusten, før hun fortsetter.

– Selv om du vokser fra å være fattig fordi du kommer deg ut, får deg utdannelse, en jobb og begynner å tjene dine egne penger, så vil det alltid være med deg.

TV 2 har i flere artikler belyst fattigdommen i idretts-Norge.

Nå vil Al-Samarai gi det et ansikt.

– Det var meg. Jeg skulle ønske at noen hadde min rygg da jeg var liten. Og nå, når jeg har den stemmen jeg har og har fått de mulighetene jeg har fått, er jeg opptatt av å ha ryggen til de barna som har den oppveksten som jeg hadde.

HOLMLIA-JENTE: Zaineb Al-Samarai med lagvenninnene på Holmlia. Foto: Privat

Leverte aldri regningen

I 1994 flyktet syv år gamle Zaineb med familien til Norge fra Irak.

Faren var diplomat og hadde kritisert regimet og Saddam Hussein.

– Når du er en ung jente med minoritetsbakgrunn, har kort hår og litt hesere stemme enn alle andre - og ikke kan språket så godt...

Hun følte seg veldig annerledes og fotball-laget på Holmlia ble et fristed.

– Det var veldig fint å ha en arena hvor jeg kunne bli dømt basert på hvor god jeg var, istedenfor hvor jeg var fra eller mine foreldres økonomi.

Moren fikk kjøpt billige fotballsko og treningstøy på loppemarked.

– Jeg hadde ikke like strømper eller shorts som de andre på laget, det var ikke de røde Holmlia-fargene.

Så kom den første regningen.

– Jeg fikk den med meg hjem, men ga den jo aldri til mine foreldre fordi jeg visste at vi hadde dårlig råd.

En dag ringte en lagleder hjem til famlilen og spurte hvor Zaineb hadde blitt av.

Laget skulle snart på turnering, og lurte på om hun skulle være med.

– Da sa foreldrene mine at jeg selvfølgelig skulle få delta. Som barn er du lojal mot foreldrene dine og bærer familiens økonomi på dine skuldre, selv om det kan hende de har litt bedre råd enn du tror.

KAPTEIN: Zaineb Al-Samarai og lagvenninnen Isabell Herlovsen da de spilte Norway Cup med Kolbotn i 2005. Foto: Kim Nygård

Stordalens «stjerne»

Zaineb Al-Samarai har vært sin egen lykkes smed.

35-åringen kan skilte med en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Men det var bare begynnelsen.

På CVen står også:

Byrådssekretær i Oslo (Ap)

Vararepresentant på Stortinget.

Leder for Holmlia Sportsklubb.

Rådgiver i en rekke kommunikasjonsbyråer.

Nylig etablerte hun Storm Samfunn, sammen med blant andre Per Valebrokk og Petter Stordalen.

I GODT SELSKAP: Zaineb er et forbilde, sier Petter Stordalen. Foto: Stormkast Podcast / Facebook

– For meg representerer Zaineb fremtidens Norge. Hun er dyktig, ambisiøs, tillitsvekkende og til tross for sin alder – svært erfaren innen politikk og kommunikasjon. Ikke bare en stjerne, men et forbilde for unge mennesker som vil få til positiv endring for landet vårt, har Petter Stordalen uttalt til Kapital.

35-åringen sitter nå i styret til Vålerenga Fotball, i tillegg til styrevervet hun har i NIF.

– Jeg har et ansvar for å være en rollemodell, også for de barna som sliter økonomisk. Det er den stemmen jeg kan være, sier Zaineb.

Stemmen er kjent for å være sterk - og en smule hes.

Når TV 2 møter henne er stemmen litt ekstra hes, etter en samling i Stockholm med Stordalen-konsernet.

– Jeg måtte faktisk prestere på en arena, måtte bli god i noe, få en ferdig utdannelse, drive med politikk og få posisjoner, før jeg turte å innrømme at jeg også var fattig. Så da kan du tenke deg dem som ikke har fått den samme plattformen som meg.

IDRETTSSTYRET: Zaineb Al-Samarai vil være en rollemodell for barn som har det vanskelig økonomisk. Foto: Norges Idrettsforbund

Sa at hun ikke likte håndball

På Holmlia vokste Al-Samarai opp med at de fleste jentene på laget spilte fotball om sommeren og håndball om vinteren.

For Zaineb ble det bare fotball.

– Jeg visste at to idretter var for mye, det ville jeg ikke koste min familie. Så jeg pleide å si at jeg ikke likte håndball.

– Mmmm, og jeg vet ikke om jeg egentlig ikke likte håndball, for jeg prøvde jo aldri håndball.

Det bekymrer henne at mange barn i dagens samfunn sier at de ikke liker idrett fordi de vet at det er en kostnad.

Og at det var 100.000 fattige barn før covid, Ukraina-krig og strømkrise.

– Det har alltid vært fattige barn. Det er bare at nå har vi oppmerksomhet rundt det.

FRA FLYKTNING TIL STORTINGET: På bildet til venstre er Al-Samarai på Frankfurt flyplass og venter på flyet til Norge. Foto: Privat / Stortinget

– Tenker du at idretten i Norge er for dyr?

– Alt er relativt, ut fra hvilken familie du spør. Men idretten i Norge er for dyr hvis det gjør at noen holder seg utenfor. Og det må vi se på.

– Hvorfor er det så prekært nå?

– Vi er i en situasjon der vi ser at økonomien blir trangere for så mange flere. Nå berører det også middelklassen, som tidligere har klart seg greit. Det er flere som sliter.

Sårt

Med TV 2 på slep tar Al-Samarai turen til Voldsløkka - hjemmebanen til Sagene Idrettsforening.

– Jeg har alltid hatt lyst til å kjøre en sånn, sier hun og skrattler mens hun peker på preppemaskinen på isbanen.

Tre nysgjerrige jenter kommer bort til henne.

– Jeg skal bli verdensmester, sier en av dem med stjerner i øynene.

Al-Samarai gjengjelder entusiasmen og stryker jenta oppmuntrende på kinnet, før trioen løper videre.

IDRETTSPRESIDENT: Al-Samarai er en het kandidat til å bli Norges neste idrettspresident. Foto: Ole Thomas Halvorsen.

35-åringen forteller at hun «elsker å snakke med barn» når hun er ute på idrettsarenaer.

Nylig fortalte Sagene IF om en gutt som kom med panteflasker for å få råd til å spille fotball.

– Det er jo helt jævlig. Samtidig tenker jeg; herregud for en kreativ og sterk unge, som samler flasker for å få lov til å fortsette å drive idretten sin.

35-åringen roser alle idrettslagene som gjør alt de kan for å beholde barna, men tror på et tettere samarbeid med det offentlige og mindre papirbyråkrati.

– Den skammen... Det koster å si at man er fattig. Fordi det er sårt. Det er noe du har med deg hele livet. Selv om jeg har det bra i dag, så har det jo ikke alltid vært sånn.