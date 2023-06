Turneringsseier i tynn tråd for Magnus Carlsen

Du kan se neste runde av Norway Chess søndag fra kl. 16:30 på TV 2 Play og 17:00 på TV 2 Sport 2.

Den norske sjakkstjernen var svært nære å ta sin første seier uten armageddon-tiebreak mot indiske Dommaraju Gukesh.

Den etterlengtede seieren uten tiebreak glapp likevel etter at 17-åringen reddet seg ut av en vanskelig stilling med liten tid på klokken.

Dermed kom nok en avgjørelse i armageddon. Der vant Carlsen i hans andre tidsdrama for dagen.

Selv om armageddonseirene har kommet på rekke og rad for verdenseneren, henger turneringsseieren i en tynn tråd. Det skyldes at armageddonseiere gir halvannet poeng mindre enn i hovedpartiet.

– Jeg trenger jo å vinne langsjakkpartier også, men jeg synes jeg gjorde et OK forsøk i dag, kommenterer Carlsen om hovedpartiet.

Stormesteren mente ett punkt i tidsnøden der han kunne satt inderen på prøve.

– Det er litt ergerlig, for jeg følte han var nærme å tippe over.



Nordmannen er likevel glad for å ha sanket nok et halvpoeng i armageddon.

– Det hjelper jo litt. Hadde jeg ikke hatt de tre armageddonseirene, så hadde det sett mye verre ut. Vi prøver videre, konkluderer Carlsen med et smil.



Etter dagens parti ligger ligger Carlsen nå seks poeng bak Fabiano Caruana, som har vært formidabel i turneringen så langt, og ligger fortsatt langt foran feltet på sammenlagtlistene.



Spilt ut av forberedelse

Det var åpenbart at Carlsen var kampklar i møte med Gukesh i kveldens match. Nordmannen spilte med formål om å få inderen ut av en forberedelse.

– Jeg tenkte at «noe så dumt har han sikkert ikke brukt noe særlig tid på». Så nå står jeg sikkert noe dårligere, men jeg håper at han er ute av forberedelsene og at vi kan få en lang, strategisk fight, forklarte Carlsen i skrifteboksen underveis.

Prosentene sa seg enig i 32-åringens vurdering av stillingen. Inderen trådde likevel feil, som ga Carlsen mulighet til å presse.

Sjakkesset var nære å utspille den unge konkurrenten. Det endte til slutt i et tidsdrama der begge spillere bare hadde sekunder på klokken.

Nok et tidsdrama fulgte i armageddon. I et parti der prosentene vippet frem og tilbake flere ganger, klarte Carlsen til slutt å utnytte en avgjørende tabbe fra Gukesh og vant sitt tredje strake armageddonparti.

Caruana i formidabel ledelse

Spesielt én av spillerne i årets turnering har utmerket seg etter de første fire rundene. Den tidligere VM-utfordreren har vunnet alle sine matcher, med tre av seirene uten tiebreak i armageddon.

IMPONERER: Fabiano Caruana vinner parti etter parti i Norway Chess 2023. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Caruanas motstander, andrerangerte Alireza Firouzja, kom skjevt ut av åpningen og tapte til slutt mot amerikanerens sterke angrepsspill.

Amerikaneren ender dagen på 10,5 av 12 mulige poeng, og tar dessuten andreplassen på liverankingen.

På søndag møter Carlsen nederlandske Anish Giri. Carlsen spiller med de hvite brikkene.

Du kan se neste runde av Norway Chess søndag fra kl. 16:30 på TV 2 Play og 17:00 på TV 2 Sport 2.