Tror trenerteamets påfunn ga effekt

Hege Riise visste at målforskjellen kunne bli avgjørende for om Norge tok seg videre i VM. Landslagssjefen gikk kreativt til verks for å sikre norske scoringer.

Da Sophie Román Haug scoret Norges første mål mot Filippinene, var det gått seks timer og 42 minutter siden kvinnelandslagets forrige mål i et mesterskap.

Hverken i åpningskampen mot New Zealand eller i det påfølgende oppgjøret mot Sveits fant de norske spillerne veien til nettmaskene.

Det ble heller ingen scoringer i de to siste kampene under EM for ett år siden.

ENDELIG JUBEL: Emilie Haavi var den første spilleren som feiret med Sophie Román Haug etter at sistnevnte scoret Norges første mesterskapsmål på fire kamper. Foto: Rafaela Pontes

Før søndagens siste og avgjørende gruppespillkamp mot Filippinene tok Hege Riise og resten av trenerteamet grep.

– Det gir god energi. Det var en påminnelse om at dette kan vi egentlig veldig godt. Det så ut som at det ga god effekt, sier Emilie Haavi om grepet til TV 2.



– Visste at vi måtte vinne

På hotellet, like før avreise til kamp, forsøkte trenerteamet å påvirke spillertroppen mentalt.

De hadde laget en inspirasjonsvideo som viste målene det norske laget har scoret under Hege Riise så langt.

– Det er for å visualisere hva vi faktisk kan, slik at vi skulle ha tro på at vi kan få det til. Det å se at vi scorer mål igjen og igjen er bilder som er fine å ta med seg inn mot en viktig kamp hvor vi visste at vi måtte vinne og at målforskjellen kunne bli avgjørende, forklarer Hege Riise.

Mot Filippinene, som i utgangspunktet riktig nok er en svakere motstander enn både New Zealand og Sveits, gikk det bare seks minutter før Norge tok ledelsen ved Román Haug.

STRAFFEMÅL: I tillegg til Román Haugs tre scoringer, noterte Guro Reiten seg i målprotokollen sammen med Caroline Graham Hansen. Det siste målet var et selvmål. Foto: Abbie Parr

Roma-spissen, som startet kampen i Ada Hegerbergs skadefravær, scoret senere to mål til. 24-åringen tror laget tok med seg de gode følelsene fra videoen inn i kampen.

– Filmen viste gode klipp av ting som vi har lyktes med tidligere. Når vi ser en sånn inspirasjonsvideo så tar vi med oss energien og «godfølelsen» fra de scoringene som vi har satt tidligere. Det gjorde vi absolutt i går, så det var en fin inngang, forklarer tremålsscorer Sophie Román Haug.



– Det er vanskelig å si om det var en avgjørende faktor. Vi var mer presise i spillet vårt. Vi har snakket om presisjonen på innleggene våre. Det var bedre i går, så det er summen av alt som skapte resultatet, sier landslagssjefen.

Tribunekok: – Det blir tøft

Norges seier i gruppespillets siste kamp sikret videre avansement i mesterskapet. Lørdag spiller laget åttedelsfinale mot Japan.



– Det var en skikkelig utløsende faktor. Vi scorer mål, vi spiller bra, vi har et godt kroppsspråk, vi får blikkontakt og vi viser oss fra en helt annen side enn vi har gjort så langt. Egentlig slik vi kjenner oss selv, sier Riise om prestasjonen.