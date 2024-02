– Tror foreldrene overreagerer litt

REVHEIM (TV 2): De bruker timevis foran PC-skjermen, men her er ungdommene også nødt til å være i fysisk aktivitet for å få et avbrekk fra stillesittingen.

«Pang! Pang! Pang!»

Lyden fra dataspillet Counter Strike, eller CS på folkemunne, ljomer utover lokalene på Revheim Skole hvor esport-klubben «Einherjar» holder til.

Med sine over 130 medlemmer i Rogaland er esport-klubben en av Norges største. Her bruker barn og unge i alle aldre flere timer foran PC-skjermen.

– De siste to ukene har jeg brukt rundt 40 timer kanskje på å spille data. Men jeg koser meg med det, sier 15 år gamle William Aidan Stevenson.

Ved PC-bordet ved siden av sitter hans jevnaldrende lagkamerat Sebastian Lütcherath Tysseland, som har spesialisert seg på dataspillet «Rocket League».

– Hvor mye jeg spiller data hver uke? Jeg spiller vel i 20-30 timer i uken, konstaterer han.

LEDERE: Trener Bram Sivertsen (t.v) og John Arne Gaard Nilsen, (t.h), forteller om hvordan esportklubben kombinerer gaming og fysisk aktivitet. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

Kombinerer med fysisk aktivitet

Men ungdommene i gamingklubben i Revheim i Stavanger Kommune vet at det å sitte stille i timevis foran PC-skjermen ikke er bare er bra for dem.

De har lenge vært klar over det overlege Stein Ørn og Nasjonalforeningen for folkehelsen har advart mot, nemlig at lite fysisk aktivitet i ungdomsårene kan få konsekvenser for helsen senere i livet.

Derfor tok lederen grep allerede da esport-klubben ble startet for fem år siden. Her kombinerer de dataspilling med fysisk aktivitet hver gang gamerne samles.

Daglig leder John Arne Gaard Nilsen i gamingklubben på Revheim forklarer gledelig hvorfor.

– Dette er jo organisert gaming, og da er det jo meningen at de skal komme her og faktisk lære noe, i tillegg til å være i fysisk aktivitet. Så vi prøver å skape gode vaner for ungdommene så tidlig som mulig, forteller Gaard Nilsen til TV 2.

Styrketrening og stikkball

Esport-lederen forteller videre at ungdommene må ha minimum en halvtime med fysisk aktivitet mellom øktene med dataspilling.

– Vi bruker fysisk aktivitet målrettet for å skape samhold blant medlemmene, og få dem til å skjønne at det faktisk er gøy å bevege seg, sier Gaard Nilsen.

For de minste pleier innebærer dette stikkball og lignende aktiviteter, mens klubben gjør mer for de eldre som spiller Counter Strike.

– De må skjønne at hvis de skal prestere på et høyt nivå i gaming, så er det lurt at de har en sunn og god kropp, og lærer seg god ernæring og samspillet mellom ernæring og søvn om de skal prestere på det øverste nivået, fortsetter Gaard Nilsen.

Han ramser opp de ulike fysiske aktivitetene gamerne må gjennom:

– Det er alt fra ballspill, til at vi tar en joggerunde eller at de holder på med styrketrening eller reaksjonstrening.

GAMER: Sebastian Lütcherath Tysseland kombinerer gaming med fysisk aktivitet. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Vil alltid være tilfeller



Han skjønner imidlertid Stein Ørns bekymring når det gjelder nedgangen i fysisk aktivitet blant barn og unge, og at økningen i dataspilling og skjermbruk fører til inaktivitet og helserisiko i det voksne liv.

Han kjenner til gamere som kun bruker tiden foran PC-skjermen, og ikke er fysiske aktive i det hele tatt i hverdagen.



– Ja, det er alltid tilfeller med foreldre som sier «at de går ikke på noen fritidsaktiviteter, og sitter bare hjemme og spiller. De beveger seg ikke, og er aldri ute med venner». Det er definitivt eksempler på det, sier Gaard Nilsen.

Han innrømmer at det ikke alltid er like lett å få ungdommene med på den fysiske biten mens de er midt inne i «spillbobla» i klubben.



– Men her må de gjennom den halvtimen med fysisk aktivitet. Det er ikke alltid alle er like entusiastiske for den fysiske treningen, men de som har vært her noen ganger skjønner at det er en ting de må være med på. Og etter hvert tenker de at de ikke er så gale, påpeker han.

ESPORT-TRENER: Bram Sivertsen. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Opptatt av å få alle med



Trener Bram Sivertsen mener medlemmene i esport-klubben responderer godt på at de må gjennom fysisk aktivitet.



– De er veldig opptatt av å få alle med, og sier «ja, kom igjen, vi gjør det nå». Det er veldig godt for meg å se som trener, sier han.

– Så her møter de opp med både PC-utstyr og gymbagen?

– Vel, de kommer i hvert fall med datautstyr, men kommer ikke alltid i treningsklær, men klær som de kan bevege seg i og svette litt i, svarer treneren og gliser.

I AKSJON: William sammen med de øvrige gamerne på esport-klubben på Revheim. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Foreldrene overreager



Gamerne i klubben innrømmer at de liker å bevege seg mellom øktene med Counter Strike og andre dataspill.

– Vi spiller volleyball her for det meste, og det synes jeg er kjekt, sier Sebastian Lütcherath Tysseland.

– Forstår dere viktigheten av å være fysisk aktive i tillegg til å spille data?

– Ja, for om vi sitter for lenge og spiller, kan vi bli stive i ryggen og lignende. Det er ikke bra. Jeg kjenner folk som bare spiller data. De er inne hele tiden og det er bare skjerm, skjerm skjerm. Så jeg anbefaler dem å begynne her, svarer han.

– Hva synes du er kjekkest av dataspilling eller trening?

– Jeg synes spilling er det kjekkeste, for det er det som interesserer meg. Men å trene fysisk er også ganske kjekt det og, konstaterer esport-utøveren.

Han får full støtte av lagkamerat Willem Bartlema.

– Det er nok mange som leter etter det vi har her, med både PC og fysisk aktivitet. Men det er nok mange som presser på barna sine fysisk aktivitet. Ofte tror jeg foreldre overreagerer litt. Jeg mener det esportklubben har satt i stand her, er en veldig god balanse med tanke på mengde fysisk trening og gaming, sier han.