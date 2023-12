Tror dette er godt nytt for Norge: – Vil være i finalen

FRANSK JUBEL: De franske håndballjentene kunne juble for seier over Norge søndag kveld. Frankrikes landslagssjef tror imidlertid det norske laget vil slå knallhardt tilbake. Foto: Beate Oma Dahle

For første gang på seks år slo de franske stjernene Norge i et mesterskap. Det tror Frankrikes sjef er godt nytt for de norske jentene.

Etter en tett og jevn håndballkamp var det til slutt Frankrike som kunne strekke hendene i været for seier i sin gruppe i mellomspillet, etter 24–23 over Norge.

Det smakte nok godt for et fransk lag som siden forrige seier mot de norske håndballjentene, i VM-finalen i 2017, har sett Norge slå de i to mesterskaps-finaler og en semifinale.

– Det var en fantastisk kamp og en veldig tøff kamp. Det var jevnt hele veien, det franske forsvaret var veldig bra og vår keeper var super, sier Frankrike-sjef Olivier Krumbholz til TV 2 etter kampslutt søndag kveld.

SPÅR NORSK OPPTUR: Frankrike-sjef Oliver Krumbholz tror Norge vil slå knallhardt tilbake etter søndagens nederlag. Foto: Beate Oma Dahle

65-åringen har ledet det franske landslaget siden 1998 og har stått i mang en duell med Norge.

Han tror fransk seier kan bety norsk fordel.

– Jeg tror at det er muligheter for Norge i kvartfinalen. Nederland er selvfølgelig et godt lag, men noen ganger gjør man en dårlig kamp, for så å gjøre en veldig bra kamp etterpå. Noen ganger er det bra for et lag å ha en dårlig kamp, sier Krumbholz.



Norge-sjef Thorir Hergeirsson trekker på smilebåndet når han får høre trenerkollegaens utspill.

– Jaja, det er lett å si, humrer Hergeirsson, før han fortsetter:

– Vi pleier å reise oss etter nederlag og så får vi se. Vi får studere Nederland godt, det har vi allerede begynt å gjøre. Vi trenerne og spillerne får bruke mandagen godt og møte klare som bare det til en kvartfinale her på tirsdag.



TAP: Etter et mesterskap der det meste har gått på skinner måtte Thorir Hergeirsson og Norge innse nederlaget mot Frankrike. Foto: Beate Oma Dahle

Norge får nå en langt tøffere vei til finalen enn det som hadde vært tilfelle med seier eller uavgjort mot Frankrike.

Istedenfor Tsjekkia i kvartfinalen, venter nå Nederland. En eventuell semifinale kan også bli tøffere, der Danmark potensielt venter i Herning.

– Det er den motstanderen du får når du blir nummer to i pulja. Du har ikke noe valg, sier Hergerisson.



Heldigvis har de norske håndballjentene historien på sin side. Ikke siden 2019 har de tapt to kamper på rad i et mesterskap. Frankrikes sjef tror vi får se Norge i en ny finale.

– Ja, jeg tror Norge vil være i finalen, avslutter han med et smil.